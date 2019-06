Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0cee4f1-71b1-4725-b003-f8db2b8be658","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dalai láma kifejtette a véleményét Donald Trumpról, az Európai Unióról, és egy lehetséges női utód külsejéről is.","shortLead":"A dalai láma kifejtette a véleményét Donald Trumpról, az Európai Unióról, és egy lehetséges női utód külsejéről is.","id":"20190628_A_Dalai_Lama_szerint_Trumpnak_nincsenek_erkolcsi_alapelvei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0cee4f1-71b1-4725-b003-f8db2b8be658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db385f5a-a0c0-4d12-bb3d-4092e099455e","keywords":null,"link":"/elet/20190628_A_Dalai_Lama_szerint_Trumpnak_nincsenek_erkolcsi_alapelvei","timestamp":"2019. június. 28. 11:45","title":"Dalai láma: \"Tartsuk meg Európát az európaiaknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e4db94-67b2-4325-a7b3-20dbc4e8f006","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök Kozma Ákost szeretné Székely László helyén látni.","shortLead":"A köztársasági elnök Kozma Ákost szeretné Székely László helyén látni.","id":"20190628_Ader_uj_ombudsmant_javasol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2e4db94-67b2-4325-a7b3-20dbc4e8f006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8ea761-3993-4831-a377-ebd85438a067","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Ader_uj_ombudsmant_javasol","timestamp":"2019. június. 28. 13:28","title":"Áder új ombudsmant javasol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512fb374-5e42-4009-884b-0a83af7a2ac7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A VOLT nagyszínpadát csütörtökön délután öt órakor a Useme nyitotta, majd a Punnany Massif, és a Tankcsapda lépett fel. A tankok után Slash és zenekara játszott (a koncerten egyetlen egy Guns and Roses-dalt vezettek elő, de senki nem fanyalgott). Eltűnt a nagyszínpadi programból az Orbán Viktort éltető videó. Így látta a fotósunk a napot.","shortLead":"A VOLT nagyszínpadát csütörtökön délután öt órakor a Useme nyitotta, majd a Punnany Massif, és a Tankcsapda lépett fel...","id":"20190628_Igy_nyomta_Slash_Sopronban_kepgaleria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=512fb374-5e42-4009-884b-0a83af7a2ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a766ea64-d14b-4f82-b37e-85471493667c","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Igy_nyomta_Slash_Sopronban_kepgaleria","timestamp":"2019. június. 28. 15:16","title":"Így nyomta Slash Sopronban (képgaléria)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a4361-ebb9-4845-bd67-c197afe853a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A védőbeszéd és az elsőfokú ítélet ősszel várható a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.","shortLead":"A védőbeszéd és az elsőfokú ítélet ősszel várható a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.","id":"20190628_Letoltendot_kert_Hunvaldra_az_ugyesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=702a4361-ebb9-4845-bd67-c197afe853a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8f2c81-5243-4c2b-90d6-9933c7fb1e39","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Letoltendot_kert_Hunvaldra_az_ugyesz","timestamp":"2019. június. 28. 18:32","title":"Letöltendőt kért Hunvaldra az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c139c188-5214-4481-a455-05bb3e9f2ecf","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A tervezett 60 perc helyett 80 percig tartott Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök oszakai tárgyalása. A G20-as csúcs alkalmából Japánban tartózkodó két politikus a szíriai és a venezuelai válságról, valamint a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt, ám a megbeszélés után egyik fél sem árult el sok részletet. A tárgyalások előtt Putyin egy nyilatkozatban még elavultnak nevezte a liberalizmus eszméjét, és a Fidesz-propaganda szellemében nyilatkozott a bevándorlásról.","shortLead":"A tervezett 60 perc helyett 80 percig tartott Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök oszakai tárgyalása...","id":"20190628_putyinTrump_oszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c139c188-5214-4481-a455-05bb3e9f2ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98493583-5434-4931-aebe-665a70b8cda8","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_putyinTrump_oszaka","timestamp":"2019. június. 28. 14:15","title":"Trump Putyinnal is (újra) összebarátkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl van a rehabilitáción a két halálos áldozatot követelő baleset egyik vádlottja, M. Richárd, és a jövő héten már ott lesz a tárgyalásán. Lehet, nem kell visszamennie az előzetes letartóztatásba.","shortLead":"Túl van a rehabilitáción a két halálos áldozatot követelő baleset egyik vádlottja, M. Richárd, és a jövő héten már ott...","id":"20190627_Jovo_heten_ott_lesz_a_targyalason_M_Richard_es_lehet_akar_nyaralni_is_elmehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a44176-7c6f-4c0b-aec8-f278a6a1b146","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Jovo_heten_ott_lesz_a_targyalason_M_Richard_es_lehet_akar_nyaralni_is_elmehet","timestamp":"2019. június. 27. 16:35","title":"Jövő héten ott lesz a tárgyaláson M. Richárd, és lehet, akár nyaralni is elmehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vaucluse-ban dőlt meg a történelmi csúcs.","shortLead":"Vaucluse-ban dőlt meg a történelmi csúcs.","id":"20190628_Rekordmeleg_Franciaorszagban_443_fokot_mertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330cbaa5-40e8-45c4-822d-da3d5ed7befe","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Rekordmeleg_Franciaorszagban_443_fokot_mertek","timestamp":"2019. június. 28. 16:02","title":"Rekordmeleg Franciaországban: 44,3 fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4609473b-264a-441c-84db-fa210cba345d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakember szerint már nem sokáig megy a háború, a gazdák közel fele már gépekkel takarítja be a termést, eltűnhet a napszám.","shortLead":"A szakember szerint már nem sokáig megy a háború, a gazdák közel fele már gépekkel takarítja be a termést, eltűnhet...","id":"20190628_oraber_napszamosok_mezogazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4609473b-264a-441c-84db-fa210cba345d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40051d4-77a4-446e-8ff2-3cbbe08859b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_oraber_napszamosok_mezogazdasag","timestamp":"2019. június. 28. 10:57","title":"Tiltakoznak a napszámosok, nem hajlandóak ezer forintért a tűző napon dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]