[{"available":true,"c_guid":"ad1cba88-ecc6-4880-8379-0619a864ad7b","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Most mi van abban, ha Orbán Viktor bemószerolta Ukrajnát az Egyesült Államok elnökénél? – legyinthettek sokan, amikor a minap híre ment a magyar kormányfő és Trump májusi találkozóján elhangzottaknak. Csakhogy az amerikai államfő botrányában a magyar diplomácia érdekei is sérülnek. ","shortLead":"Most mi van abban, ha Orbán Viktor bemószerolta Ukrajnát az Egyesült Államok elnökénél? – legyinthettek sokan, amikor...","id":"20191024_Feher_hazi_blamazs_Orban_egy_kezfogasert_odadobta_a_magyar_biztonsagpolitika_celjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1cba88-ecc6-4880-8379-0619a864ad7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a96822-f677-46c0-ad5b-4cb4609c4465","keywords":null,"link":"/360/20191024_Feher_hazi_blamazs_Orban_egy_kezfogasert_odadobta_a_magyar_biztonsagpolitika_celjait","timestamp":"2019. október. 24. 07:00","title":"Gergely Márton: Orbán feje búbjáig mocskos lett a washingtoni sárdobálásában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","shortLead":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","id":"20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928e535f-93d2-4697-b17d-308a9a2589cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","timestamp":"2019. október. 23. 15:33","title":"A NASA vezetője szerint 2035-ben szállhatnak le az első emberek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8039172a-4353-470f-95a3-43d6f32ce65a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A dm-ben kapható bébiételeket akár blokk nélkül is visszaveszik.","shortLead":"A dm-ben kapható bébiételeket akár blokk nélkül is visszaveszik.","id":"20191025_foliadarabka_dm_csirkehusos_bebietel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8039172a-4353-470f-95a3-43d6f32ce65a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebca87-cecb-4fbe-aaa8-db42ced22750","keywords":null,"link":"/kkv/20191025_foliadarabka_dm_csirkehusos_bebietel","timestamp":"2019. október. 25. 08:37","title":"Vigyázat, fóliadarabkák kerülhettek ebbe a bébiételbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Senki sem kívánja magának, hogy olyan ismerősökkel legyen körülvéve, akiket meglátva át kell osonnia az utca túloldalára. A cégeknek is eminens érdekük, hogy a náluk megforduló munkatársak ne haraggal váljanak el tőlük. ","shortLead":"Senki sem kívánja magának, hogy olyan ismerősökkel legyen körülvéve, akiket meglátva át kell osonnia az utca...","id":"20191024_Ezert_fontos_a_szep_bucsu_a_tavozo_munkatarsaktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5783bebd-f070-4788-b6b2-3bdd1d25845e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191024_Ezert_fontos_a_szep_bucsu_a_tavozo_munkatarsaktol","timestamp":"2019. október. 24. 14:14","title":"Ezért fontos a szép búcsú a távozó munkatársaktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","shortLead":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","id":"20191025_Csillag_szuletik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3049c0c6-d693-4150-a494-3ac83fa53c63","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Csillag_szuletik","timestamp":"2019. október. 25. 11:10","title":"Tóta W.: Csillag születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","shortLead":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","id":"20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eea682-7351-4c0e-b3f1-00a158c50542","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","timestamp":"2019. október. 24. 14:39","title":"Megszólalt az ukrán nagykövet, arról, hogy Orbán is Ukrajna ellen hangolhatta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyermekbénulást okozó poliovírus egy újabb típusát sikerült kiirtani a Föld színéről, ami fontos mérföldkövet jelent a veszélyes kórokozó elleni végső harcban – közölte csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO).","shortLead":"A gyermekbénulást okozó poliovírus egy újabb típusát sikerült kiirtani a Föld színéről, ami fontos mérföldkövet jelent...","id":"20191024_gyermekbenulas_poliovirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d47aee8-6ebd-456d-92bc-c7f278c38085","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_gyermekbenulas_poliovirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who","timestamp":"2019. október. 24. 19:03","title":"Komoly áttörést ért el a WHO, eltűnhet a gyermekbénulást okozó vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felmentette a Budapest Környéki Törvényszék a csalás vádja alól azt a férfit, aki legalább 760-szor bliccelt a vonaton, mert a bírói gyakorlat szerint a bliccelés nem bűncselekmény.","shortLead":"Felmentette a Budapest Környéki Törvényszék a csalás vádja alól azt a férfit, aki legalább 760-szor bliccelt a vonaton...","id":"20191024_Felmentette_a_torvenyszek_a_760szor_bliccelo_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89543762-b4e5-4f9e-8096-5857cc77b914","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Felmentette_a_torvenyszek_a_760szor_bliccelo_ferfit","timestamp":"2019. október. 24. 13:55","title":"Felmentette a törvényszék a 760-szor bliccelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]