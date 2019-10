Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Etnikai tisztogatással vádolja a török elnököt a Le Point, ő ezen akadt ki. ","shortLead":"Etnikai tisztogatással vádolja a török elnököt a Le Point, ő ezen akadt ki. ","id":"20191025_Erdogan_francia_ujsagirokat_jelentett_fel_egy_cimlap_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbec8287-1a22-4c1f-911a-cc8b231ed933","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_Erdogan_francia_ujsagirokat_jelentett_fel_egy_cimlap_miatt","timestamp":"2019. október. 25. 20:49","title":"Erdogan francia újságírókat jelentett fel egy címlap miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb3f2a4-d9d9-4ffd-8ebd-484778dc3597","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Csúszik az új Országos Roma Önkormányzat felállása, de a Lungo Drom-ellenes szövetség él és elszánt. Már az új ORÖ-elnök személyében is megállapodtak a szervezetek. Farkas Flórián és a Lungo Drom nem tudott átállítani senkit. ","shortLead":"Csúszik az új Országos Roma Önkormányzat felállása, de a Lungo Drom-ellenes szövetség él és elszánt. Már az új...","id":"20191025_agocs_janos_orszagos_roma_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfb3f2a4-d9d9-4ffd-8ebd-484778dc3597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbde4c9-02b4-495e-8601-9c0ed154c020","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_agocs_janos_orszagos_roma_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 25. 17:58","title":"Agócs János lehet az ORÖ új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1da1688-fe11-4890-b184-d78142c9f3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népligetből hazainduló lánnyal végző férfinak 18 évre mérsékelték a büntetését. ","shortLead":"A Népligetből hazainduló lánnyal végző férfinak 18 évre mérsékelték a büntetését. ","id":"20191025_kakucsi_gyilkossag_nepliget_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1da1688-fe11-4890-b184-d78142c9f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d4c888-826f-4b1c-98bc-eecace0db3d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_kakucsi_gyilkossag_nepliget_itelet","timestamp":"2019. október. 25. 18:26","title":"Hét évvel csökkentették a 20 éves kakucsi lány gyilkosának büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab97784-8202-4675-b2f5-2a3b76bfa955","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kispórolt betűk, lenyúlt arculatok, másra emlékeztető logók. A Duma Aktuál stand-uposai az önkormányzati választás kampányanyagait vizsgálták meg, a kíméletlen Ceglédi Zoltán vezetésével. ","shortLead":"Kispórolt betűk, lenyúlt arculatok, másra emlékeztető logók. A Duma Aktuál stand-uposai az önkormányzati választás...","id":"20191025_Minden_idok_leghulyebb_kampanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dab97784-8202-4675-b2f5-2a3b76bfa955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0669df3c-332e-4dbf-9546-22bc68a3c9f0","keywords":null,"link":"/360/20191025_Minden_idok_leghulyebb_kampanya","timestamp":"2019. október. 25. 19:00","title":"Itt vannak a bizonyítékok: ez volt minden idők leghülyébb kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép eredmény.","shortLead":"Szép eredmény.","id":"20191025_Budapest_a_vilag_legszebb_varosai_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635b4fc-5a5d-40d1-970a-ebcac4e1532e","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Budapest_a_vilag_legszebb_varosai_kozott","timestamp":"2019. október. 25. 15:11","title":"Budapest a világ legszebb városai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bac8532-ceda-4327-9b6d-23dc33906508","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kerékpáros úti baleset esetén kell-e a munkáltatónak kártérítést fizetnie abban az esetben, ha a munkavállalót nem lett keresőképtelen, de a biciklije megsérült - tette fel a kérdést az Adózóna.hu olvasója, amelyre dr. Kéri Ádám ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő válaszolt.","shortLead":"Kerékpáros úti baleset esetén kell-e a munkáltatónak kártérítést fizetnie abban az esetben, ha a munkavállalót nem lett...","id":"20191026_Kelle_fizetnie_a_munkaltatonak_ha_a_dolgozot_biciklis_baleset_eri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bac8532-ceda-4327-9b6d-23dc33906508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34bc2f5-c443-4048-99c8-d006c4e903fa","keywords":null,"link":"/kkv/20191026_Kelle_fizetnie_a_munkaltatonak_ha_a_dolgozot_biciklis_baleset_eri","timestamp":"2019. október. 26. 18:54","title":"Kell-e fizetnie a munkáltatónak, ha a dolgozót biciklis baleset éri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő megkérte a minisztereket, hogy mondjanak le.","shortLead":"Az államfő megkérte a minisztereket, hogy mondjanak le.","id":"20191026_Jelentosen_atalakitjak_a_kormanyt_Chileben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169a774c-56a6-415a-8819-5b08620e3a97","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Jelentosen_atalakitjak_a_kormanyt_Chileben","timestamp":"2019. október. 26. 18:33","title":"Jelentősen átalakítják a kormányt Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte ez nem is kérdés.","shortLead":"Szerinte ez nem is kérdés.","id":"20191025_Kanye_West_elarulta_ki_a_valaha_elt_legnagyobb_es_nem_volt_szereny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eb38a7-eb9b-4455-aea2-a13baffc6cdc","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Kanye_West_elarulta_ki_a_valaha_elt_legnagyobb_es_nem_volt_szereny","timestamp":"2019. október. 25. 15:16","title":"Kanye West elárulta, ki a valaha élt legnagyobb művész, és nem volt szerény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]