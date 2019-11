Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen nem fellebbez, csak \"Orbán propagandagépezetének otromba, perverz hazugságaira válaszoltam a magam szerény lehetőségeivel\".\r

\r

","shortLead":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen...","id":"20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea965dfa-18ad-496b-9508-bbd19e75424a","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","timestamp":"2019. október. 31. 15:11","title":"\"A királyról írtam ki, hogy meztelen\" – Hadházy gyűjtést szervezett a parlamenti büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056adeef-474d-43ed-812c-b720011e3ba8","c_author":"Kőszeg Ferenc","category":"360","description":"A szovjet típusú magyarországi államhatalom és a zsidó felekezet viszonyáról eddig nem jelent meg átfogó igényű munka. Ezért kiemelkedő fontosságú a holokauszt utáni magyarországi zsidóság társadalmi helyzetét kutató Kovács András könyve, A Kádár-rendszer és a zsidók, amely egyszerre 33 év történetét áttekintő tanulmány és az annak megállapításait bizonyító dokumentum-gyűjtemény. ","shortLead":"A szovjet típusú magyarországi államhatalom és a zsidó felekezet viszonyáról eddig nem jelent meg átfogó igényű munka...","id":"20191101_Koszeg_Ferenc_Kepzelt_valosag_fogsagaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056adeef-474d-43ed-812c-b720011e3ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384ba944-e3f8-4fbd-8a73-911fc42ceb7f","keywords":null,"link":"/360/20191101_Koszeg_Ferenc_Kepzelt_valosag_fogsagaban","timestamp":"2019. november. 01. 14:00","title":"Kőszeg Ferenc: Képzelt valóság fogságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6f1cc5-aa2b-4cb5-828d-7869fb25168e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191031_Meg_mindig_HVGert_kialtanak_a_Mahiroszlopok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6f1cc5-aa2b-4cb5-828d-7869fb25168e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0359b0-038b-4d36-b3f2-54b57ec4bd64","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Meg_mindig_HVGert_kialtanak_a_Mahiroszlopok","timestamp":"2019. október. 31. 18:30","title":"Még mindig HVG-ért kiáltanak a Mahir-oszlopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acbbb18-39a4-4988-9ddb-ebe34cc8cc54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.","shortLead":"Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.","id":"20191031_Rossz_munkakorulmenyek_miatt_tuntettek_a_mexikoi_munkasok_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9acbbb18-39a4-4988-9ddb-ebe34cc8cc54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fce936-133b-496f-9a1d-43560a1f3397","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Rossz_munkakorulmenyek_miatt_tuntettek_a_mexikoi_munkasok_Budapesten","timestamp":"2019. október. 31. 16:58","title":"Rossz munkakörülmények miatt tüntettek a mexikói munkások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae376d40-b97b-4520-a0bf-8ef2ead9c7d5","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A gázkereskedelemben európai szinten is egyre jelentősebb MET-csoport korábbi menedzsere november 1-jétől az Opus Global Nyrt. energetikai vezetője.","shortLead":"A gázkereskedelemben európai szinten is egyre jelentősebb MET-csoport korábbi menedzsere november 1-jétől az Opus...","id":"20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae376d40-b97b-4520-a0bf-8ef2ead9c7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b7b65-9c47-4857-a5e6-7261010e3c2e","keywords":null,"link":"/360/20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","timestamp":"2019. október. 31. 15:30","title":"Putyin itt volt, Mészárosék pedig fontos embert igazoltak az Opushoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni az antiszemitizmus ellen. 94 évesen is igazi aktivista, előadásokat tart, könyvet ír, a közösségi oldalán posztol, és a Vígszínház színpadán táncol. Portréinterjú Fahidi Évával.","shortLead":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni...","id":"201944_fahidi_eva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dcdf3a-47b4-454e-9b86-a9b0609bdcbb","keywords":null,"link":"/360/201944_fahidi_eva","timestamp":"2019. november. 01. 19:00","title":"Fahidi Éva: \"Ha már élek, a világért sem akarok boldogtalan lenni.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419333a3-8ce9-4c89-b52f-b29d6788ce7e","c_author":"Singer Magdolna","category":"360","description":"A 18 éves Gabi története arról, hogyan küzdött meg fájdalmával, amikor elveszítette édesanyját. Singer Magdolna Ki vigasztalja meg a gyerekeket című könyvében hasonló személyes tragédiákról mesélnek gyerekek, fiatalok. Amikor az író leírta ezeket, többször elsírta magát. ","shortLead":"A 18 éves Gabi története arról, hogyan küzdött meg fájdalmával, amikor elveszítette édesanyját. Singer Magdolna Ki...","id":"20191101_singer_magdolna_ki_vigasztalja_meg_a_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419333a3-8ce9-4c89-b52f-b29d6788ce7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d6b906-36c9-48e1-8bf1-0f4a6ab84fc7","keywords":null,"link":"/360/20191101_singer_magdolna_ki_vigasztalja_meg_a_gyerekeket","timestamp":"2019. november. 01. 08:15","title":"\"Amikor meghalt, megéreztem azt az erőt, ami benne volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"600 millió forintnyi támogatást vettek el a párttól, amely így a megszűnés szélére sodródott.","shortLead":"600 millió forintnyi támogatást vettek el a párttól, amely így a megszűnés szélére sodródott.","id":"20191031_Megfellebbezhetetlen_ASZjelentesek_az_Ab_ugy_utasitotta_el_a_Jobbik_panaszat_hogy_igazat_adott_neki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa9d96f-1fa7-4621-87fa-79051a16a51f","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Megfellebbezhetetlen_ASZjelentesek_az_Ab_ugy_utasitotta_el_a_Jobbik_panaszat_hogy_igazat_adott_neki","timestamp":"2019. október. 31. 15:07","title":"Megfellebbezhetetlen ÁSZ-jelentések: az Ab úgy utasította el a Jobbik panaszát, hogy igazat adott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]