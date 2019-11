Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomozást lezáró döntése miatt emelt panaszt a volt jegyző, ezt most elutasították. Így hivatalosan sem történt bűncselekmény, illegális adatbázis-építés a Józsefvárosban polgármesterré választott Pikó András kampánycsapatánál.","shortLead":"A rendőrség nyomozást lezáró döntése miatt emelt panaszt a volt jegyző, ezt most elutasították. Így hivatalosan sem...","id":"20191105_piko_andras_viii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d50abc-b742-415b-8e0c-5fbfc145120b","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_piko_andras_viii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_nyomozas","timestamp":"2019. november. 05. 13:05","title":"Végleg megszüntették a nyomozást Pikóék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","shortLead":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","id":"20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4548c1-f429-4e7d-9b82-0f746a23c9a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","timestamp":"2019. november. 06. 16:17","title":"Közel negyedével drágultak a lakások Budapesten egy év alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df37da06-bf7a-4abf-8523-99e835f65507","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván megörökítették a kísérletet, felkavaró felvétel született belőle.","shortLead":"Nyilván megörökítették a kísérletet, felkavaró felvétel született belőle.","id":"20191105_A_hulyeseg_tenyleg_faj_egy_skot_ferfi_a_sajat_fenekebol_akart_kiloni_egy_tuzijatekot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df37da06-bf7a-4abf-8523-99e835f65507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fcf848-dda5-4707-8a6b-fefdb0bb7d46","keywords":null,"link":"/elet/20191105_A_hulyeseg_tenyleg_faj_egy_skot_ferfi_a_sajat_fenekebol_akart_kiloni_egy_tuzijatekot","timestamp":"2019. november. 05. 09:57","title":"A hülyeség tényleg fáj: a saját fenekéből akart kilőni egy tűzijátékot egy skót férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ec9df-5e36-4f18-8e9b-570681e7e745","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kompresszoros V8-as, egy kis ültetés és hatalmas kerekek. Egy biztos: a füsttől alig lehet majd látni.","shortLead":"Kompresszoros V8-as, egy kis ültetés és hatalmas kerekek. Egy biztos: a füsttől alig lehet majd látni.","id":"20191105_Itt_egy_amerikai_pickup_ami_mellett_a_tobbi_csak_jatekauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=174ec9df-5e36-4f18-8e9b-570681e7e745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfce46fa-5b56-4698-bdc2-12f4affd75c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_Itt_egy_amerikai_pickup_ami_mellett_a_tobbi_csak_jatekauto","timestamp":"2019. november. 05. 18:45","title":"Itt a Shelby új pickupja, ami mellett a többi platós csak játékautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Horváth Csaba esete mutatja, hogy mi a különbség. Az ellenzék számára van határ, és rá lehet kényszeríteni, hogy visszakozzon.","shortLead":"Horváth Csaba esete mutatja, hogy mi a különbség. Az ellenzék számára van határ, és rá lehet kényszeríteni...","id":"20191105_Revesz_Barati_Tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c61b63e-24ab-4e89-83f5-920d993b0503","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Revesz_Barati_Tuz","timestamp":"2019. november. 05. 08:55","title":"Révész: Baráti? Tűz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfit leszállás után egyből elvitték a spanyol rendőrök.","shortLead":"A férfit leszállás után egyből elvitték a spanyol rendőrök.","id":"20191105_Le_kellett_kotozni_egy_orjongo_utast_a_Wizz_Air_BudapestTenerife_jaratan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7866dd65-d0e3-43b8-91e6-a82885db5a78","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Le_kellett_kotozni_egy_orjongo_utast_a_Wizz_Air_BudapestTenerife_jaratan","timestamp":"2019. november. 05. 20:35","title":"Le kellett kötözni egy őrjöngő utast a Wizz Air Budapest-Tenerife járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766f4100-fa43-4b52-a4c9-71fe7963af18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendező Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány állítása szerint szabályosan költötték el a pénzeket.","shortLead":"A rendező Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány állítása szerint szabályosan költötték el a pénzeket.","id":"20191105_A_NAV_is_nyomoz_a_450_milliobol_rendezett_sportnapokkal_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=766f4100-fa43-4b52-a4c9-71fe7963af18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c3a715-abc5-4356-b66f-72e0192f47b3","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_A_NAV_is_nyomoz_a_450_milliobol_rendezett_sportnapokkal_kapcsolatban","timestamp":"2019. november. 05. 20:27","title":"A NAV is nyomoz a 450 millióból rendezett sportnapokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75601e15-3f86-491f-8ba7-bc3e025722cc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A felnőttfilmek beépültek a hétköznapjainkba, észrevétlen kötődést, függőséget kialakítva, kiváltképp a férfiak esetében. Vajon megismerik-e az új generációk a szerelmet, a vágyat a valós emberek iránt?","shortLead":"A felnőttfilmek beépültek a hétköznapjainkba, észrevétlen kötődést, függőséget kialakítva, kiváltképp a férfiak...","id":"20191105_Igy_hat_a_porno_a_vagyainkra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75601e15-3f86-491f-8ba7-bc3e025722cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdecd5b-9dbe-4d53-9a79-05ba174c6e22","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191105_Igy_hat_a_porno_a_vagyainkra","timestamp":"2019. november. 05. 08:15","title":"Így hat a pornó a vágyainkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]