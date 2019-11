Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késő délutánra szűnik meg mindenhol a csapadék az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Késő délutánra szűnik meg mindenhol a csapadék az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20191107_borus_ido_csutortok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ae8c98-5747-4ac9-b5d5-bfda39a78da7","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_borus_ido_csutortok","timestamp":"2019. november. 07. 05:14","title":"Borongós időt hoz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5443e6c5-39c8-42a3-9361-744e56fff245","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Egy évszázadon keresztül a németek joggal büszkélkedhettek azzal, hogy a világ legjobb autóit ők gyártják, de most a Google, a Tesla és a nyomukba járó kínaiak lenyomhatják őket - kesereg a hamburgi Der Spiegel. ","shortLead":"Egy évszázadon keresztül a németek joggal büszkélkedhettek azzal, hogy a világ legjobb autóit ők gyártják, de most...","id":"20191108_Kalifornia_es_Kina_az_autogyartas_jovoje_de_mi_lesz_Europaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5443e6c5-39c8-42a3-9361-744e56fff245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7b520f-438f-41e9-954e-7858d79e86e3","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Kalifornia_es_Kina_az_autogyartas_jovoje_de_mi_lesz_Europaval","timestamp":"2019. november. 08. 05:50","title":"Kalifornia és Kína az autógyártás jövője, de mi lesz Európával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8528d7f-f627-4f17-9e48-734f54de165a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötven éve a Beatles, ma Drake albumait veszik a legtöbben.","shortLead":"Ötven éve a Beatles, ma Drake albumait veszik a legtöbben.","id":"20191106_Egy_videoban_vegignezheti_hogyan_alakultak_a_lemezeladasok_az_utobbi_otven_evben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8528d7f-f627-4f17-9e48-734f54de165a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8b448f-255c-4f80-9297-c26aee9567c9","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Egy_videoban_vegignezheti_hogyan_alakultak_a_lemezeladasok_az_utobbi_otven_evben","timestamp":"2019. november. 06. 21:45","title":"Egy videóban végignézheti, hogyan alakultak a lemezeladások az utóbbi ötven évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntést szakmai konszenzussal született.","shortLead":"A döntést szakmai konszenzussal született.","id":"20191107_Eldolt_Nem_kotik_nyelvvizsgahoz_a_felsofoku_felvetelit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35694dd8-8f10-492e-8580-33103b79158b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Eldolt_Nem_kotik_nyelvvizsgahoz_a_felsofoku_felvetelit","timestamp":"2019. november. 07. 15:10","title":"Eldőlt: nem kell nyelvvizsga a felvételihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek Budapest utcáin. ","shortLead":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek...","id":"20191107_erdogan_orban_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b899b29-cc06-4e71-bdad-983e640074b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_erdogan_orban_percrol_percre","timestamp":"2019. november. 07. 15:06","title":"Közlekedési káoszt hozott estére Erdogan látogatása - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A szocialisták két panaszában nincs valódi alkotmányossági kérdés, ezért az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította ezeket. Így november 10-én meg kell ismételni két képviselőválasztást, és előfordulhat, hogy a Fidesz visszaszerzi többségét.","shortLead":"A szocialisták két panaszában nincs valódi alkotmányossági kérdés, ezért az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül...","id":"20191107_Szekszard_az_Alkotmanybirosag_szabad_utat_adott_a_vasarnapi_ujraszavazasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efff7178-b55a-4593-9b48-fe2608a5943b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Szekszard_az_Alkotmanybirosag_szabad_utat_adott_a_vasarnapi_ujraszavazasnak","timestamp":"2019. november. 07. 19:17","title":"Szekszárd: az Alkotmánybíróság szabad utat adott a vasárnapi újraszavazásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc4e00c-2388-42d5-9f9b-b4a27d77de39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a Cullinant eddig túl gyengének és visszafogott megjelenésűnek tartották.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a Cullinant eddig túl gyengének és visszafogott megjelenésűnek tartották.","id":"20191108_a_rollsroyce_erosebbe_tette_hatalmas_divatterepjarojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efc4e00c-2388-42d5-9f9b-b4a27d77de39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83939fe2-8e77-4bbe-8972-12fd298455d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_a_rollsroyce_erosebbe_tette_hatalmas_divatterepjarojat","timestamp":"2019. november. 08. 11:21","title":"A Rolls-Royce erősebbé tette hatalmas divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e2d87f-7407-4382-b257-af8456a92943","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még a labda is zokogott Szombathelyen.","shortLead":"Még a labda is zokogott Szombathelyen.","id":"20191107_nb2_tizenegyes_haladas_szombathely_vac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e2d87f-7407-4382-b257-af8456a92943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6f7f4e-b8d8-4347-aec3-116134113283","keywords":null,"link":"/sport/20191107_nb2_tizenegyes_haladas_szombathely_vac","timestamp":"2019. november. 07. 15:56","title":"Minden idők egyik legrosszabb tizenegyesét rúgták az NB II-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]