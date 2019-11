Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a48095fd-8f0a-4214-bc97-106fee1c36f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zöldterületből csinálnak parkolót, miközben a lebontott Hotel Olimpia helyén parkosítanak. ","shortLead":"Zöldterületből csinálnak parkolót, miközben a lebontott Hotel Olimpia helyén parkosítanak. ","id":"20191108_220_fat_vagnak_ki_a_Normafan_hogy_parkolot_csinaljanak_helyette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a48095fd-8f0a-4214-bc97-106fee1c36f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46257a7a-4761-49aa-9cd2-ed507a49ebac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_220_fat_vagnak_ki_a_Normafan_hogy_parkolot_csinaljanak_helyette","timestamp":"2019. november. 08. 18:00","title":"220 fát vágnak ki a Normafán, hogy parkolót csináljanak helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késes támadás miatt kórházba került két Celtic-szurkoló Rómában, ahol a skót együttes az olasz Lazio vendége lesz a labdarúgó Európa-ligában.","shortLead":"Késes támadás miatt kórházba került két Celtic-szurkoló Rómában, ahol a skót együttes az olasz Lazio vendége lesz...","id":"20191107_Megkeseltek_ket_Celticszurkolot_Romaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cab0ff-0aa9-4b28-9c8d-e934ed93fa67","keywords":null,"link":"/sport/20191107_Megkeseltek_ket_Celticszurkolot_Romaban","timestamp":"2019. november. 07. 17:55","title":"Megkéseltek két Celtic-szurkolót Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orlandói Ignite 2019 konferencián erősítette meg a Microsoft, hogy Linux platformra is elérhető lesz majd az új, Chromium-alapú Edge böngésző.","shortLead":"Az orlandói Ignite 2019 konferencián erősítette meg a Microsoft, hogy Linux platformra is elérhető lesz majd az új...","id":"20191107_microsoft_chromium_alapu_edge_linuxra_megjelenes_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4960d6e-d3bb-44e9-a5e7-df6ae54417bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_microsoft_chromium_alapu_edge_linuxra_megjelenes_2020","timestamp":"2019. november. 07. 14:33","title":"Nem csak a Windowst futtatók örülhetnek a Microsoft új Edge böngészőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cd3e7d-23af-4c21-8b34-a31b7b34476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyűjtőedényeket az Erdogan-látogatás miatt szerelte le a rendőrség, nem állt le a szemétszállítás – üzent a II. kerület.","shortLead":"A gyűjtőedényeket az Erdogan-látogatás miatt szerelte le a rendőrség, nem állt le a szemétszállítás – üzent a II...","id":"20191107_Az_ellenzeki_polgarmester_kiallt_a_keruleti_kukakert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cd3e7d-23af-4c21-8b34-a31b7b34476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c505de-781b-4829-95cc-03403716c0c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Az_ellenzeki_polgarmester_kiallt_a_keruleti_kukakert","timestamp":"2019. november. 07. 17:30","title":"Az ellenzéki polgármester kiállt a II. kerületi kukákért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c3feb9-9625-4752-8afd-8b9d26a288e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az író szombaton lenne 90 éves. ","shortLead":"Az író szombaton lenne 90 éves. ","id":"20191108_Schmidt_Maria_is_ott_volt_Kertesz_Imre_siremlekenek_avatasan__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c3feb9-9625-4752-8afd-8b9d26a288e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfee5eb-b6ba-46c0-badf-82f9f6294277","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_Schmidt_Maria_is_ott_volt_Kertesz_Imre_siremlekenek_avatasan__foto","timestamp":"2019. november. 08. 18:07","title":"Schmidt Mária is ott volt Kertész Imre síremlékének avatásán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A landolás után a járat utasait egy terembe terelték, amit csak nagyjából 40 perc után hagyhattak el. ","shortLead":"A landolás után a járat utasait egy terembe terelték, amit csak nagyjából 40 perc után hagyhattak el. ","id":"20191108_Muszaki_hiba_volt_a_British_Airways_BudapestLondon_jaratan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba6f00c-01d5-4f9b-a126-1ad5837ad815","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Muszaki_hiba_volt_a_British_Airways_BudapestLondon_jaratan","timestamp":"2019. november. 08. 08:21","title":"Műszaki hiba volt a British Airways Budapest–London járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6fbd0d-3fe0-422b-baa3-3235ac8011ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiatal fiúkat és férfiakat támadott meg a városban egy öt fős galeri. ","shortLead":"Fiatal fiúkat és férfiakat támadott meg a városban egy öt fős galeri. ","id":"20191108_Astoria_Gellert_hegy_rablobanda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f6fbd0d-3fe0-422b-baa3-3235ac8011ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab59df1-49f2-4614-a3ab-1c58d78a047a","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Astoria_Gellert_hegy_rablobanda","timestamp":"2019. november. 08. 11:52","title":"Az Astorián és a Gellért-hegyen is garázdálkodott az öttagú rablóbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","shortLead":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","id":"20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730f53f-574b-46e1-878e-4805714392ae","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","timestamp":"2019. november. 07. 13:37","title":"Tizenhat társát ölte meg két észak-koreai szökevény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]