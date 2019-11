Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d4248fa-44b9-4b8f-bbee-74b98a0c030d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal magyarázzák, hogy a szervezet folyamatos és hatékony vezetésének biztosításához szükségessé vált a csoport megszüntetése és már újjá is alakultak.","shortLead":"Azzal magyarázzák, hogy a szervezet folyamatos és hatékony vezetésének biztosításához szükségessé vált a csoport...","id":"20191112_Feloszlattak_a_pecsi_Fidelitast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d4248fa-44b9-4b8f-bbee-74b98a0c030d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b16258-45b5-4791-9015-004a151cd296","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Feloszlattak_a_pecsi_Fidelitast","timestamp":"2019. november. 12. 17:29","title":"Feloszlatták a pécsi Fidelitast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"82 éves volt.","shortLead":"82 éves volt.","id":"20191113_Meghalt_Kende_Janos_tortenesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e5b791-fea7-4e0a-bc1b-9d746f510fa2","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Meghalt_Kende_Janos_tortenesz","timestamp":"2019. november. 13. 12:25","title":"Meghalt Kende János történész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kié a megtiszteltetés? 