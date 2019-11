Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f65f8864-2fae-4992-ba1d-304e75ec25eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MediaTek bemutatta végre a régóta várt Dimensity 1000-et – a processzort, ami a jövő évi csúcsmobilokba, például a Galaxy S11 5G riválisaiba kerülhet bele.","shortLead":"A MediaTek bemutatta végre a régóta várt Dimensity 1000-et – a processzort, ami a jövő évi csúcsmobilokba, például...","id":"20191126_mediatek_dimensity_1000_processzor_okostelefon_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f65f8864-2fae-4992-ba1d-304e75ec25eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d9ade6-eb2e-47d6-85a6-780d973d0d44","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_mediatek_dimensity_1000_processzor_okostelefon_5g","timestamp":"2019. november. 26. 18:03","title":"Megjött a MediaTek processzora, a 2020-as androidos csúcsmobilokba kerülhet bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6681016b-a9e8-4d3e-af88-1d06a1452a7d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Emmy-díjra az idén a legjobb színésznő kategóriában Gera Marinát jelölték a Szász Attila rendezte Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért. A Nemzetközi Emmy-díjjal az Egyesült Államokon kívül készült legjobb televíziós produkciókat ismerik el. A díjátadó gála helyi idő szerint hétfőn este lesz New Yorkban. Néhány órával a ceremónia előtt kérdeztük a legjobb színésznő kategória magyar jelöltjét.","shortLead":"A Nemzetközi Emmy-díjra az idén a legjobb színésznő kategóriában Gera Marinát jelölték a Szász Attila rendezte Örök tél...","id":"20191125_Gera_Marina_Nem_fogok_sirni_ha_nem_en_nyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6681016b-a9e8-4d3e-af88-1d06a1452a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404c3d33-6253-45e8-a2cd-09aad56b0308","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Gera_Marina_Nem_fogok_sirni_ha_nem_en_nyerek","timestamp":"2019. november. 25. 19:50","title":"Az Emmy-díjra jelölt Gera Marina: Nem fogok sírni, ha nem én nyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői egy hosszú bejegyzésben magyarázták el, hogyan működik a Felfedezés lap a platformon.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői egy hosszú bejegyzésben magyarázták el, hogyan működik a Felfedezés lap a platformon.","id":"20191126_instagram_felfedezes_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f421bbc0-1ac0-447a-84f9-1d1ac8cec723","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_instagram_felfedezes_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 26. 19:03","title":"Elárulta az Instagram, hogyan dolgozik a háttérben a mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy olyan napon esett történelmi mélypontra a forint, amikor nem történt semmi különös – ez pedig akkor is nagy baj, ha azóta korrigált az árfolyam. Azért aki külföldről rendelne karácsonyi ajándékot, annak még nem kell rohannia.","shortLead":"Egy olyan napon esett történelmi mélypontra a forint, amikor nem történt semmi különös – ez pedig akkor is nagy baj, ha...","id":"20191126_forint_arfolyam_bevasarlas_karacsony_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcda968-4f83-4cf9-899a-db301cfc1393","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_forint_arfolyam_bevasarlas_karacsony_euro","timestamp":"2019. november. 26. 15:42","title":"Miért zuhant be újra a forint, és mi jöhet ez után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül sötét mód. A fejlesztést többen már használják, de a globális indulásra még várni kell.","shortLead":"A legtöbb szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül sötét mód. A fejlesztést többen már használják, de a globális...","id":"20191126_facebook_sotet_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776d60f9-65cc-49b9-85e1-05618ebb6d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_facebook_sotet_mod","timestamp":"2019. november. 26. 14:03","title":"Többeknél megjelent a Facebook sötét módja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pozitívan hatott a Nemzetközi Befektetési Bankra, hogy Magyarországra helyezte át a székhelyét, például sokkal kedvezőbb feltételekkel tudnak forrásokat bevonni – hangzott el a bank keddi sajtótájékoztatóján. A költözés óta 21 projekt finanszírozásáról született döntés, kettőt dobtak vissza, Magyarországon és Oroszországban. Hamarosan meglesz a végleges székházuk, de egyelőre nem árulják el, hol. Azt állítják, tényleg csak a bank elnöke és felesége kaptak teljes diplomáciai mentességet.","shortLead":"Pozitívan hatott a Nemzetközi Befektetési Bankra, hogy Magyarországra helyezte át a székhelyét, például sokkal...","id":"20191126_A_Moszkvabol_Budapestre_koltozott_befektetesi_bank_elutasitott_egy_magyar_es_egy_orosz_projektet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9440b020-be31-4bd1-9f4b-d0d82e6b40c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_A_Moszkvabol_Budapestre_koltozott_befektetesi_bank_elutasitott_egy_magyar_es_egy_orosz_projektet","timestamp":"2019. november. 26. 14:21","title":"A Moszkvából Budapestre költözött befektetési bank elutasított egy magyar és egy orosz projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Legújabban szúrós szagú víz folyik a Mátrai Erőműnél, a magyar kormány mégis figyelembe veszi az emberek véleményét. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Legújabban szúrós szagú víz folyik a Mátrai Erőműnél, a magyar kormány mégis figyelembe veszi az emberek véleményét...","id":"20191126_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc75cc-5b36-4eaa-be06-19174d54ab93","keywords":null,"link":"/360/20191126_Radar360","timestamp":"2019. november. 26. 08:00","title":"Radar360: Példátlan magyar siker a tévéseknél, orvosi szenzáció Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás.","shortLead":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás.","id":"20191126_gazpisztoly_lovoldozes_rakosmente","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542e2878-fe6b-44e3-bf44-ebcab71e59b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_gazpisztoly_lovoldozes_rakosmente","timestamp":"2019. november. 26. 21:48","title":"Gázpisztollyal lövöldözött egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]