[{"available":true,"c_guid":"ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Yale Egyetem csillagászainak sikerült lencsevégre kapniuk az üstököst, amelynek nagyobb a csóvája, mint a Föld átmérője.","shortLead":"A Yale Egyetem csillagászainak sikerült lencsevégre kapniuk az üstököst, amelynek nagyobb a csóvája, mint a Föld...","id":"20191129_2i_borisov_ustokos_foto_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ee5f94-651b-4657-ade4-9610d515396b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_2i_borisov_ustokos_foto_csillagaszat","timestamp":"2019. november. 29. 10:33","title":"Lefotózták az első üstököst, ami a Naprendszeren kívülről érkezett hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Viking Sigyn kapitánya a vádirat szerint nem tartotta meg a biztonságos távolságot, gyorsítani kezdett, amikor a Hableány előtte volt, az előzéshez szükséges rádió- és hangjelzést pedig nem adta le.","shortLead":"A Viking Sigyn kapitánya a vádirat szerint nem tartotta meg a biztonságos távolságot, gyorsítani kezdett, amikor...","id":"20191128_hableany_baleset_viking_sigyn_hajoskapitany_halalos_tomegszerencsetlenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440955cc-6e68-4757-b5a8-a857163e8eeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_hableany_baleset_viking_sigyn_hajoskapitany_halalos_tomegszerencsetlenseg","timestamp":"2019. november. 28. 09:25","title":"Hableány-tragédia: az ügyész 9 évet kér a Viking Sigyn kapitányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01d911b-fd75-4991-ac6c-426dd547997a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonnégyféle kapszulás kávét próbáltak ki a nébihesek, hat gyártója ellen eljárást indítottak, bírságot is kiszabtak. A Nespresso jól szerepelt, a Davidoff és az Aldi egy-egy kávéját kizárták a rangsorból.","shortLead":"Huszonnégyféle kapszulás kávét próbáltak ki a nébihesek, hat gyártója ellen eljárást indítottak, bírságot is kiszabtak...","id":"20191128_kave_kapszula_eszpresszo_nebih_vizsgalat_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a01d911b-fd75-4991-ac6c-426dd547997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685338ab-fec0-4f5f-958e-57d17117a734","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_kave_kapszula_eszpresszo_nebih_vizsgalat_birsag","timestamp":"2019. november. 28. 12:05","title":"Kávékapszulákat tesztelt a Nébih, kizárták az Aldi és a Davidoff egy-egy termékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Massachusetts állam kormányzója szerdán aláírta azt a törvényt, amely megtiltja az ízesített dohány- és e-cigaretta-termékek forgalmazását az Egyesült Államok keleti parti tagállamában.","shortLead":"Massachusetts állam kormányzója szerdán aláírta azt a törvényt, amely megtiltja az ízesített dohány- és...","id":"20191127_amerikai_allam_e_cigaretta_izesitett_dohany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81742f74-48ca-411d-9efc-2bc193c72c26","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_amerikai_allam_e_cigaretta_izesitett_dohany","timestamp":"2019. november. 27. 20:50","title":"Berágott egy amerikai állam, kisöprik a boltokból az egyes e-cigiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti képviselő nem tud az eljárásról.","shortLead":"A kispesti képviselő nem tud az eljárásról.","id":"20191129_Kabitoszer_miatt_is_nyomoznak_Lackner_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b753e01-cbf5-40e5-9463-a6d3c375cb85","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Kabitoszer_miatt_is_nyomoznak_Lackner_ugyeben","timestamp":"2019. november. 29. 12:05","title":"Kábítószer miatt is nyomoznak Lackner ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kerékpáros egy személygépkocsival ütközött össze.","shortLead":"A kerékpáros egy személygépkocsival ütközött össze.","id":"20191128_kerekparos_elutottek_halalos_baleset_tapolca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1610324-6263-4a49-8ec2-382412f8eca2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_kerekparos_elutottek_halalos_baleset_tapolca","timestamp":"2019. november. 28. 08:03","title":"Elütöttek egy biciklist Tapolcán, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1096f91a-1184-4a08-8a47-b17bb6d91c66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekhez a pillanatokhoz egyszerűen felesleges kommentárt fűzni. ","shortLead":"Ezekhez a pillanatokhoz egyszerűen felesleges kommentárt fűzni. ","id":"20191127_bmw_fekalia_kakaszippantos_kocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1096f91a-1184-4a08-8a47-b17bb6d91c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939fbad3-38c8-4533-b7e9-0a6882d8df4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_bmw_fekalia_kakaszippantos_kocsi","timestamp":"2019. november. 27. 15:06","title":"Kigyulladt egy BMW, és épp arra járt egy szippantós kocsi – adódott a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Módosítják a SZÉP-kártya kibocsátását és felhasználását szabályozó kormányrendeletet, ahogy előre beígérték, így a belvízi személyszállításon belül a keskeny nyomközű, vagyis kisvasút díját is ki lehet majd ilyen módon fizetni. ","shortLead":"Módosítják a SZÉP-kártya kibocsátását és felhasználását szabályozó kormányrendeletet, ahogy előre beígérték...","id":"20191129_SZEPkartyaval_is_lehet_majd_kisvonatozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62085387-2784-4f1e-a95d-f927bb745a90","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_SZEPkartyaval_is_lehet_majd_kisvonatozni","timestamp":"2019. november. 29. 11:24","title":"SZÉP-kártyával is lehetne kisvonatozni – hátha így megtelik Orbán felcsúti fantomjárata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]