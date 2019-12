Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt egyelőre nem tudni, miért ütötték egymást az utasok. ","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, miért ütötték egymást az utasok. ","id":"20191201_Verekedes_miatt_nem_indult_el_egy_szekesfehervari_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ed7e45-2f70-4c09-b33c-9cc137864ced","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Verekedes_miatt_nem_indult_el_egy_szekesfehervari_vonat","timestamp":"2019. december. 01. 20:31","title":"Verekedés miatt nem indult el egy székesfehérvári vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7ff6b6-9ff4-4df5-916a-7a27880b3a52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan az ötnapos fesztivál győztese. ","shortLead":"Megvan az ötnapos fesztivál győztese. ","id":"20191201_A_Kabul_fecskei_nyerte_az_Anilogue_animacios_filmfesztivalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db7ff6b6-9ff4-4df5-916a-7a27880b3a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8331759f-88d2-432c-ab03-dd70210a4f85","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_A_Kabul_fecskei_nyerte_az_Anilogue_animacios_filmfesztivalt","timestamp":"2019. december. 01. 16:02","title":"A Kabul fecskéi nyerte az Anilogue animációs filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064b2d12-3268-4d58-aa40-552f00684a7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ismert brit terrorizmus-szakértő szerint a brit igazságszolgáltatási rendszer „orosz rulettet” játszik az emberekkel.","shortLead":"Egy ismert brit terrorizmus-szakértő szerint a brit igazságszolgáltatási rendszer „orosz rulettet” játszik...","id":"20191130_Orosz_rulettet_jatszottak_a_londoniakkal__allitja_egy_szakerto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=064b2d12-3268-4d58-aa40-552f00684a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80577262-ce07-4c01-be51-c40718b16409","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Orosz_rulettet_jatszottak_a_londoniakkal__allitja_egy_szakerto","timestamp":"2019. november. 30. 14:02","title":"Orosz rulettet játszottak a londoniakkal – állítja egy szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tett jót a lábának a szél. ","shortLead":"Nem tett jót a lábának a szél. ","id":"20191202_Ronald_McDonald_halaadas_felvonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f867ca8-47bb-4832-bd95-df1b538a73a1","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Ronald_McDonald_halaadas_felvonulas","timestamp":"2019. december. 02. 11:55","title":"Ronald McDonald kilyukadt és eldőlt egy hálaadásnapi felvonuláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOB azt is meghatározta, milyen feltételek teljesülése mellett indulhat valaki az olimpián. A legfontosabb: büntetlen előélet és negatív drogteszt és negatív doppingtesztek.","shortLead":"A MOB azt is meghatározta, milyen feltételek teljesülése mellett indulhat valaki az olimpián. A legfontosabb: büntetlen...","id":"20191130_Zavarbaejto_logot_es_szlogent_kapott_a_magyar_olimpiai_csapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba17c72-f2c0-4b1e-bae2-076b7a9345b8","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Zavarbaejto_logot_es_szlogent_kapott_a_magyar_olimpiai_csapat","timestamp":"2019. november. 30. 18:21","title":"Zavarbaejtő logót és szlogent kapott a magyar olimpiai csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fenntarthatóságra és a tudatos fogyasztásra keresnek megoldásokat. A vállalkozást egy az Egyesült Államokban sikereket elérő cég támogatja szakmailag. ","shortLead":"A fenntarthatóságra és a tudatos fogyasztásra keresnek megoldásokat. A vállalkozást egy az Egyesült Államokban...","id":"201948_hybrid_cycle_muveszettel_a_kornyezetert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e784b765-c9c2-436b-a673-b0673c6b24c9","keywords":null,"link":"/360/201948_hybrid_cycle_muveszettel_a_kornyezetert","timestamp":"2019. december. 02. 10:00","title":"Létrehozták a céges hátteret, hogy művészettel tehessenek a környezetért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf92184f-9b76-474e-9509-83fd3a6a89cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","timestamp":"2019. december. 01. 19:29","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]