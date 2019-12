Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a harmadik csoportmeccsén. A szövetségi kapitány szerint apró dolgok döntöttek az ellenfél javára.","shortLead":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs...","id":"20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9692f93d-ffec-4061-88fb-863b760706e7","keywords":null,"link":"/sport/20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","timestamp":"2019. december. 03. 10:59","title":"Rasmussen a vereség után: Nem azt játszottuk, amit tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Azt még nem tudni, hogy magyarországi dolgozók érintettek-e a leépítésben.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy magyarországi dolgozók érintettek-e a leépítésben.","id":"20191203_unicredit_elbocsatas_kirugas_penzintezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8594ac-9e84-4fdc-8d23-207635f0b987","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_unicredit_elbocsatas_kirugas_penzintezet","timestamp":"2019. december. 03. 14:12","title":"Több ezer dolgozóját rúgja ki három év alatt az UniCredit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","shortLead":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","id":"20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af2982c-4189-4b7c-8c8e-421b8e0e691b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","timestamp":"2019. december. 03. 19:37","title":"Súlyos testi sértés miatt elítélték az alsószentmártoni polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Teljes útzár van érvényben Dunaföldvár közelében, amíg tart a helyszínelés.","shortLead":"Teljes útzár van érvényben Dunaföldvár közelében, amíg tart a helyszínelés.","id":"20191204_Baleset_miatt_lezartak_az_M6os_autopalyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540daf50-010b-4cae-be74-d78402332a12","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_Baleset_miatt_lezartak_az_M6os_autopalyat","timestamp":"2019. december. 04. 20:53","title":"Baleset miatt lezárták az M6-os autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99669f5a-6dd6-4c4f-b231-7468f10cdfa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Horogkereszteket és antiszemita feliratokat festettek egy kelet-franciaországi zsidó temető több mint száz síremlékére. Néhány órával korábban egy közeli településen is megjelentek a vandálok.","shortLead":"Horogkereszteket és antiszemita feliratokat festettek egy kelet-franciaországi zsidó temető több mint száz síremlékére...","id":"20191204_Tobb_mint_szaz_zsido_sirra_festettek_horogkeresztet_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99669f5a-6dd6-4c4f-b231-7468f10cdfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8266b3e-9598-49d8-ae20-917de5063aea","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Tobb_mint_szaz_zsido_sirra_festettek_horogkeresztet_Franciaorszagban","timestamp":"2019. december. 04. 17:34","title":"Több mint száz zsidó sírra festettek horogkeresztet Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán akár mínusz öt fok is lehet nappal.","shortLead":"Szerdán akár mínusz öt fok is lehet nappal.","id":"20191204_14_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_suru_kod_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a084be-8f5d-46f8-bff9-a95ea233ae6a","keywords":null,"link":"/elet/20191204_14_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2019. december. 04. 05:50","title":"14 megyére adtak ki figyelmeztetést a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e0a07-a4e4-406b-9f76-c91fc9573092","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Hogyan lehet elég a futballban 6 gól a legnívósabb egyéni elismerésért? Megan Rapinoe ugyan csúcsra vezette az Egyesült Államok focicsapatát az idei vb-n, de a hétfőn megkapott Aranylabdája inkább életművének szól: a 34 éves futballista úttörő azon nők között, akik nem hagyják, hogy elvesszen a hangjuk a patriarchális sportvilágban.","shortLead":"Hogyan lehet elég a futballban 6 gól a legnívósabb egyéni elismerésért? Megan Rapinoe ugyan csúcsra vezette az Egyesült...","id":"20191203_Miert_erdekelne_hogy_ki_nyerte_a_noi_aranylabdat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e0a07-a4e4-406b-9f76-c91fc9573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d245967d-ceba-446c-8f6a-1ce753af8cf8","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Miert_erdekelne_hogy_ki_nyerte_a_noi_aranylabdat","timestamp":"2019. december. 03. 15:21","title":"Miért érdekelne, hogy ki nyerte a női Aranylabdát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már bérletet is lehet venni rajta.","shortLead":"Már bérletet is lehet venni rajta.","id":"20191203_mav_alkalmazas_berlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc954179-8045-4aa5-b590-6b5f1a50902e","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_mav_alkalmazas_berlet","timestamp":"2019. december. 03. 16:36","title":"Okosabb lett a MÁV alkalmazása, már bérletet is árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]