[{"available":true,"c_guid":"aa5c3708-64f4-45b6-a604-34b51ffce42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szereplővel bővült a streaming szolgáltatók piaca: a The Pirate Bay is lecsapott a lehetőségre.","shortLead":"Új szereplővel bővült a streaming szolgáltatók piaca: a The Pirate Bay is lecsapott a lehetőségre.","id":"20191211_netflix_pirate_bay_torrent_oldal_filmek_streamelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa5c3708-64f4-45b6-a604-34b51ffce42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69acb452-b21c-4028-a8a8-903b08c5a49d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_netflix_pirate_bay_torrent_oldal_filmek_streamelese","timestamp":"2019. december. 11. 09:33","title":"Az egyik legismertebb torrentoldalon is lehet már filmeket nézni, semmit nem kell letölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint félmilliárd forint adó elcsalása miatt körözik Balogh Sándort. A vizes vb-t szervező cég szerint a volt gazdasági igazgató már nem dolgozik náluk.","shortLead":"Több mint félmilliárd forint adó elcsalása miatt körözik Balogh Sándort. A vizes vb-t szervező cég szerint a volt...","id":"20191212_Kirugtak_a_vizes_vb_korozes_alatt_allo_gazdasagi_igazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041f833a-cce9-4cae-98eb-9e83e895dc5c","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Kirugtak_a_vizes_vb_korozes_alatt_allo_gazdasagi_igazgatojat","timestamp":"2019. december. 12. 10:40","title":"Kirúgták a vizes vb körözés alatt álló gazdasági igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"December 20-ra ígérik azokat az előrejelzéseket, amelyek alapján el lehet dönteni, hogyan változzanak a bérek. Eddig úgy volt, hogy már ma bemutatják ezeket a számításokat.","shortLead":"December 20-ra ígérik azokat az előrejelzéseket, amelyek alapján el lehet dönteni, hogyan változzanak a bérek. Eddig...","id":"20191211_Csuszik_a_kormany_a_szamokkal_meg_nem_tudnak_donteni_a_2020as_minimalberrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ffca8a-2dd6-4fae-ac2b-7a728438e7dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Csuszik_a_kormany_a_szamokkal_meg_nem_tudnak_donteni_a_2020as_minimalberrol","timestamp":"2019. december. 11. 18:43","title":"Csúszik a kormány a számokkal, még nem tudnak dönteni a 2020-as minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a164b3f8-a005-4490-acab-82ee2c44c676","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte igazságtalan és ostoba dolog a színházi szakma egészére kivetíteni a Gothár-ügyet.","shortLead":"Szerinte igazságtalan és ostoba dolog a színházi szakma egészére kivetíteni a Gothár-ügyet.","id":"20191212_Rudolf_Peter_A_szinhaz_nem_a_ferto_melegagya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a164b3f8-a005-4490-acab-82ee2c44c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9733d686-9a28-4620-a25d-d323c1cbda3f","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Rudolf_Peter_A_szinhaz_nem_a_ferto_melegagya","timestamp":"2019. december. 12. 11:07","title":"Rudolf Péter: A színház nem a fertő melegágya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22ac47d-6796-48ce-909a-19a789f85cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alaposan átdolgozták a Mercedes kompakt méretű szabadidő-autóját. ","shortLead":"Alaposan átdolgozták a Mercedes kompakt méretű szabadidő-autóját. ","id":"20191212_Gomboc_format_kapott_a_megujult_Mercedes_GLA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22ac47d-6796-48ce-909a-19a789f85cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a374798-038f-4c85-9a40-30e0a2fcba31","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Gomboc_format_kapott_a_megujult_Mercedes_GLA","timestamp":"2019. december. 12. 09:13","title":"Gombóc formát kapott a megújult Mercedes GLA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66c5b31-23b6-4264-a34c-a62b51bf0a33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy kérdés az lesz, miből teremtik elő azokat a forrásokat, amelyekkel az európaiakat segítik majd a karbonsemlegesség elérésében.","shortLead":"A nagy kérdés az lesz, miből teremtik elő azokat a forrásokat, amelyekkel az európaiakat segítik majd...","id":"20191210_klimasemlegesseg_green_deal_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66c5b31-23b6-4264-a34c-a62b51bf0a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0cef17-3dd6-418b-9af2-cc8522fc685e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_klimasemlegesseg_green_deal_europai_bizottsag","timestamp":"2019. december. 11. 16:02","title":"Grandiózus klímavédelmi tervet jelentett be az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24d2dfe-411b-4ecc-b103-961bc2d7ceef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen 71 örvös mangábé él Európában, közülük most már hatan Miskolcon.","shortLead":"Összesen 71 örvös mangábé él Európában, közülük most már hatan Miskolcon.","id":"20191211_Nyolcvan_eve_nem_volt_olyan_allat_Magyarorszagon_mint_ami_most_kerult_Miskolcra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24d2dfe-411b-4ecc-b103-961bc2d7ceef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e60f90-8b7d-46c5-894c-5d41a6aa9924","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Nyolcvan_eve_nem_volt_olyan_allat_Magyarorszagon_mint_ami_most_kerult_Miskolcra","timestamp":"2019. december. 11. 18:10","title":"Nyolcvan éve nem volt olyan állat Magyarországon, mint ami most került Miskolcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint száz magyar és német rendőr fogta el a gyanúsítottakat.","shortLead":"Több mint száz magyar és német rendőr fogta el a gyanúsítottakat.","id":"20191211_ATMeket_felrobbanto_es_kifoszto_magyarnemet_bunbandat_kapcsoltak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90506a82-78fb-40e2-9362-fe1667a89a98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_ATMeket_felrobbanto_es_kifoszto_magyarnemet_bunbandat_kapcsoltak_le","timestamp":"2019. december. 11. 16:09","title":"ATM-eket felrobbantó és kifosztó magyar–német bűnbandát kapcsoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]