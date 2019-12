Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4874578-1289-438d-9d8f-5b206a6cd926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez egy hiba, baki, ami még a Fidesz-kormány esetében is megtörténhet” – mondta a kormánypárti EP-képviselő erről.","shortLead":"„Ez egy hiba, baki, ami még a Fidesz-kormány esetében is megtörténhet” – mondta a kormánypárti EP-képviselő erről.","id":"20191213_deutsch_tamas_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4874578-1289-438d-9d8f-5b206a6cd926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ef3ff-1f5c-4d69-8b02-5d695dfe3d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_deutsch_tamas_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. december. 13. 11:54","title":"Deutsch szerint előbb kellett volna jogszabályt módosítani, és aztán kinevezni Rácz Zsófiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Petőfiszállás térségében teljes szélességében lezárták az autópályát.","shortLead":"Petőfiszállás térségében teljes szélességében lezárták az autópályát.","id":"20191213_Halalos_baleset_az_M5oson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9e7119-86eb-4e9f-ab48-08595ee86b0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Halalos_baleset_az_M5oson","timestamp":"2019. december. 13. 21:05","title":"Halálos baleset az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek a neve is különleges.","shortLead":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek...","id":"20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9879875-7da7-4bac-a52f-59607927f0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","timestamp":"2019. december. 12. 19:03","title":"Az évtized utolsó teliholdját láthatja ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ebfa9f-c994-44c6-850a-1a5e57a2e355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elképesztő számokat produkált az elmúlt években.","shortLead":"Elképesztő számokat produkált az elmúlt években.","id":"20191212_Ed_Sheeran_lett_az_evtized_eloadoja_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ebfa9f-c994-44c6-850a-1a5e57a2e355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af3931c-e652-43fc-93c8-74646864a136","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Ed_Sheeran_lett_az_evtized_eloadoja_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. december. 12. 13:45","title":"Ed Sheeran lett az évtized előadója Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaliforniától Pennsylvaniáig ment 12 államon keresztül, a rakterében 18 tonnányi vajjal.","shortLead":"Kaliforniától Pennsylvaniáig ment 12 államon keresztül, a rakterében 18 tonnányi vajjal.","id":"20191213_41_ora_alatt_sofor_nelkul_szelte_at_Amerikat_egy_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8df4489-788b-4148-98bf-ebd687417a4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_41_ora_alatt_sofor_nelkul_szelte_at_Amerikat_egy_kamion","timestamp":"2019. december. 13. 13:06","title":"41 óra alatt szelte át Amerikát egy önvezető kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4428c751-e682-49b4-9029-a9a530af719f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Háromszor lesz négynapos és ugyanennyiszer háromnapos hosszú hétvége 2020-ban.","shortLead":"Háromszor lesz négynapos és ugyanennyiszer háromnapos hosszú hétvége 2020-ban.","id":"20191214_hosszu_hetvege_pihenonap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4428c751-e682-49b4-9029-a9a530af719f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c46dbe-fcd7-417b-9f94-83d179fd750d","keywords":null,"link":"/kkv/20191214_hosszu_hetvege_pihenonap","timestamp":"2019. december. 14. 10:43","title":" Ennyi hosszú hétvégénk lesz jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45f1c76-c9a3-42a3-9018-cf2f3b7e3766","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Németország kiutasított két orosz diplomatát, miután bebizonyosodni látszik, hogy az orosz titkosszolgálatok állnak a függetlenségpárti csecsen aktivista, Zelimhan Hangosvili elleni augusztusi berlini merénylet mögött. Moszkva persze tagad, válasza pedig ugyanaz, két német diplomatát utasított ki.","shortLead":"Németország kiutasított két orosz diplomatát, miután bebizonyosodni látszik, hogy az orosz titkosszolgálatok állnak...","id":"201950__orosz_bergyilkos_berlinben__szakitoproba__moszkva_nem_tanul__leszamolosdi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45f1c76-c9a3-42a3-9018-cf2f3b7e3766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431678d2-5e4e-4669-933d-9a770f3e4b4c","keywords":null,"link":"/360/201950__orosz_bergyilkos_berlinben__szakitoproba__moszkva_nem_tanul__leszamolosdi","timestamp":"2019. december. 12. 15:00","title":"A biciklis bérgyilkos berlini merénylete próbára teszi a német-orosz viszonyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875","c_author":"Nyusztay Máté - Tóta W. Árpád","category":"tudomany","description":"Akár a NASA-hoz, akár a Roszkoszmoszhoz jelentkezne űrhajósnak, mese nincs: oroszul tudni kell. Ha alacsony termetű, inkább az oroszoknál felvételizzen, ha viszont nem ért a vírusirtókhoz, akkor inkább az amerikaiaknál érdemes kopogtatni.","shortLead":"Akár a NASA-hoz, akár a Roszkoszmoszhoz jelentkezne űrhajósnak, mese nincs: oroszul tudni kell. Ha alacsony termetű...","id":"20191213_Kibol_lehet_urhajos_kikepzes_toborzas_Roszkoszmosz_NASA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498e01ca-af37-49b0-b4bf-817ceb8dba2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_Kibol_lehet_urhajos_kikepzes_toborzas_Roszkoszmosz_NASA","timestamp":"2019. december. 13. 17:00","title":"Máris jelentkezne űrhajósnak? És hogy megy az orosz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]