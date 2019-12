Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kerítés itt sem állította meg a kórt, ezúttal Mészáros Lőrinc bélmegyeri vadaskertjében hullottak a vadállatok.","shortLead":"A kerítés itt sem állította meg a kórt, ezúttal Mészáros Lőrinc bélmegyeri vadaskertjében hullottak a vadállatok.","id":"20191218_Sertespestis_belmegyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91dd7000-5df9-4fed-a0af-8de775c27b03","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Sertespestis_belmegyer","timestamp":"2019. december. 18. 12:59","title":"Sertéspestis Bélmegyeren: itt is zárt vadaskertben jelent meg a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337c0710-7baf-4351-847e-813ecc1f1ad3","c_author":"Windisch Judit - Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Ördögpatát és szarvakat kell viselnie a bántalmazónak ahhoz, hogy veszélyesnek tűnjön a szakemberek számára? – tette fel a kérdést a Nane Egyesült szakértője a győri gyerekgyilkossággal kapcsolatban. Kiderült ugyanis: jó magaviselet miatt szeptemberben szabadult a börtönből az a férfi, aki vasárnap megölte nevelt lányát és 10 éves kisfiát Győrben. A férfi azért ült börtönben, mert féltékenységből meg akarta ölni a gyerekei anyját. ","shortLead":"Ördögpatát és szarvakat kell viselnie a bántalmazónak ahhoz, hogy veszélyesnek tűnjön a szakemberek számára? – tette...","id":"20191216_gyerekgyilkossag_gyor_birosag_wirth_gyamugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=337c0710-7baf-4351-847e-813ecc1f1ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc119890-d5c3-4c16-b7f8-c837b21a22a2","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_gyerekgyilkossag_gyor_birosag_wirth_gyamugy","timestamp":"2019. december. 16. 16:00","title":"A bírósági szakértő fél éve írásba adta: minden rendben az apával, aki most megölte gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint egyáltalán nem számít drágának 10 milliárd forintot költeni a következő években arra, hogy 2024-25-ben magyar űrhajós mehessen a világűrbe.","shortLead":"Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint egyáltalán nem számít drágának 10 milliárd forintot költeni...","id":"20191218_Nyilt_palyazattal_keresik_a_magyar_urhajost_az_orosztudas_alapfeltetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15aa3cd-8796-4360-8a3d-126b9f8d3b54","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Nyilt_palyazattal_keresik_a_magyar_urhajost_az_orosztudas_alapfeltetel","timestamp":"2019. december. 18. 09:32","title":"Nyílt pályázattal keresik a magyar űrhajóst, az orosztudás alapfeltétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83862c6b-d046-42af-93cd-2f771051d6a2","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az okos(kodó) droidok már a spájzban vannak, de a hiperugrástól még messze áll a mai tudomány. A Star Wars 1977 óta felvillantott megoldásai közül négy évtized alatt több ikonikus technológia sem jutott érdemben közelebb a megvalósuláshoz.","shortLead":"Az okos(kodó) droidok már a spájzban vannak, de a hiperugrástól még messze áll a mai tudomány. A Star Wars 1977 óta...","id":"201950__a_star_wars_technologiaja__harcos_kepzelet__hiperugro_koltsegek__messzimesszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83862c6b-d046-42af-93cd-2f771051d6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388905ab-385f-4901-ac49-55f47f1227c2","keywords":null,"link":"/360/201950__a_star_wars_technologiaja__harcos_kepzelet__hiperugro_koltsegek__messzimesszi","timestamp":"2019. december. 17. 15:00","title":"Eltelt 42 év, de még mindig messzi-messzi járunk a Star Wars lenyűgöző világától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény sebészeti és ügyeleti rendje gyakorlatilag összeomlott, az akut ügyeletet lemondták, számos műtétet elhalasztottak.","shortLead":"Az intézmény sebészeti és ügyeleti rendje gyakorlatilag összeomlott, az akut ügyeletet lemondták, számos műtétet...","id":"20191218_Vizsgalatot_rendelt_el_Kasler_Miklos_a_Szent_Margit_Korhazban_tortentek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ecf50f-e8cf-4c0f-b9ae-ecf68dfeff63","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Vizsgalatot_rendelt_el_Kasler_Miklos_a_Szent_Margit_Korhazban_tortentek_miatt","timestamp":"2019. december. 18. 10:51","title":"Vizsgálatot rendelt el Kásler Miklós a Szent Margit Kórházban történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Washington Post tényellenőrző programja összegzett: 1055 nap alatt 15 413-szer mondott hamis vagy félrevezető dolgokat az amerikai elnök.","shortLead":"A Washington Post tényellenőrző programja összegzett: 1055 nap alatt 15 413-szer mondott hamis vagy félrevezető...","id":"20191216_32_valotlan_allitast_tesz_naponta_Donald_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbea11a-94da-46f8-afa7-362c3b4eab69","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_32_valotlan_allitast_tesz_naponta_Donald_Trump","timestamp":"2019. december. 16. 15:06","title":"Akár napi 32 valótlan állítást is tesz Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 56 éves férfi munka utáni foci közben esett össze egy budai iskola udvarán.","shortLead":"Az 56 éves férfi munka utáni foci közben esett össze egy budai iskola udvarán.","id":"20191217_mentok_ujraelesztes_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81efbeae-cd71-4000-9471-164845c4e834","keywords":null,"link":"/elet/20191217_mentok_ujraelesztes_foci","timestamp":"2019. december. 17. 15:03","title":"Sporttársai mentették meg a foci közben összeesett férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377b5762-00e6-4310-a448-8d5c4917cce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nő az autóba menekült lopás után, aztán együtt tértek vissza helyszínre.","shortLead":"Egy nő az autóba menekült lopás után, aztán együtt tértek vissza helyszínre.","id":"20191217_Behajtott_egy_kisteherauto_egy_aruhazba_tizenegyen_serultek_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=377b5762-00e6-4310-a448-8d5c4917cce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfffa45-593d-4103-9aa0-89d9fd0945b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Behajtott_egy_kisteherauto_egy_aruhazba_tizenegyen_serultek_meg","timestamp":"2019. december. 17. 20:48","title":"Behajtott egy kisteherautó egy áruházba, tizenegyen sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]