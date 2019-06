Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiesett egy újabb jelölt, a legesélyesebbnek tartott volt brit külügyminiszter, Boris Johson pedig ismét tarolt.","shortLead":"Kiesett egy újabb jelölt, a legesélyesebbnek tartott volt brit külügyminiszter, Boris Johson pedig ismét tarolt.","id":"20190620_Egyre_biztosabb_hogy_Boris_Johnson_lesz_Theresa_May_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77d4b7d-d59f-4118-b74b-ba0f023afd26","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Egyre_biztosabb_hogy_Boris_Johnson_lesz_Theresa_May_utodja","timestamp":"2019. június. 20. 14:57","title":"Egyre biztosabb, hogy Boris Johnson lesz Theresa May utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marcaliban történt a 10 ezer forintos kölcsön önbíráskodásig fajuló behajtása, a többszörösen büntetett előéletű férfi első fokon négy évet kapott.","shortLead":"Marcaliban történt a 10 ezer forintos kölcsön önbíráskodásig fajuló behajtása, a többszörösen büntetett előéletű férfi...","id":"20190619_Lancfuresszel_hajtotta_volna_be_az_adossagot_negy_evet_is_ulhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70fdc34-f10d-4a9f-bec3-620b4d672afe","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Lancfuresszel_hajtotta_volna_be_az_adossagot_negy_evet_is_ulhet","timestamp":"2019. június. 19. 10:58","title":"Láncfűrésszel hajtotta volna be az adósságot, négy évig is ülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De Béres Ilona, Mindszenty József néhai bíboros vagy Csókay András idegsebész is megkapta az elismerést.","shortLead":"De Béres Ilona, Mindszenty József néhai bíboros vagy Csókay András idegsebész is megkapta az elismerést.","id":"20190619_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_Antall_Jozsef_es_Darnyi_Tamas_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c4729c-f30d-40cf-b5a0-e2e96bd5777c","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_Antall_Jozsef_es_Darnyi_Tamas_is","timestamp":"2019. június. 19. 13:21","title":"Budapest díszpolgára lett Korda György, Antall József és Darnyi Tamás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jean-Michel Cousteau francia óceánkutató azt kéri Vlagyimir Putyin elnöktől, hogy engedjék végre szabadon az orosz Távol-Keleten felfedezett \"cetbörtönben\" fogva tartott fehér és kardszárnyú delfineket.","shortLead":"Jean-Michel Cousteau francia óceánkutató azt kéri Vlagyimir Putyin elnöktől, hogy engedjék végre szabadon az orosz...","id":"20190619_cetborton_delfinek_elengedese_cousteau_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60ca755-bfcf-46de-ac03-c358dd93c605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_cetborton_delfinek_elengedese_cousteau_putyin","timestamp":"2019. június. 19. 09:33","title":"Hiába ígérték az oroszok, mégsem engedték még szabadon a \"cetbörtönben\" tartott delfineket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba1c911-82f2-4143-b23f-3dee1dd510e5","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nyolc év után úgy tűnik, végre megmozdult valami a szolnoki citromsavgyárnál: a földmunkáknak nekiláttak, a gyár építése pedig akár két hónapon belül elindulhat. A gyárnak a sokadik halasztás után is lassan már működnie kellene.","shortLead":"Nyolc év után úgy tűnik, végre megmozdult valami a szolnoki citromsavgyárnál: a földmunkáknak nekiláttak, a gyár...","id":"20190620_kinai_citromsavgyar_beruhazas_szolnok_bbca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba1c911-82f2-4143-b23f-3dee1dd510e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e9b1be-fb79-473c-88c3-c40dde56f88b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_kinai_citromsavgyar_beruhazas_szolnok_bbca","timestamp":"2019. június. 20. 14:20","title":"Nagy titokban, de csak elkezdték a kínai óriásberuházást Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államkincstár feladata lesz tárolni az egészségbiztosítási és a taj-számhoz kötődő más adatokat, ezeket pedig csak az ember halála után harminc évvel törölhetik.","shortLead":"Az államkincstár feladata lesz tárolni az egészségbiztosítási és a taj-számhoz kötődő más adatokat, ezeket pedig csak...","id":"20190618_A_halal_utan_meg_30_evig_orizne_az_allam_az_egeszsegbiztositasi_adatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7586694-54e6-4d1c-a760-34c10a9561be","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_A_halal_utan_meg_30_evig_orizne_az_allam_az_egeszsegbiztositasi_adatokat","timestamp":"2019. június. 18. 17:29","title":"A halál után még 30 évig őrizné az állam az egészségbiztosítási adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfón tájékoztatja az országot: 4500 ember hagyta el a közigazgatást, ez gondot okoz a Kormányablakok működésében. Akár egymilliárd forint is elmehet szúnyoggyérítésre. Gulyás szerint nem lehet atomenergia nélkül szén-dioxid-kibocsátást csökkenteni. Szóba került az ügynökmúlt, Vikidál Gyula és az infláció is. A Wizz Airt pedig kifejezetten megfenyegette a miniszter. \r

","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfón tájékoztatja az országot: 4500 ember hagyta el...","id":"20190620_Kormanyinfo_Akar_milliardos_osszegeket_is_fordithat_a_kormany_szunyoggyeritesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02379452-230c-4729-ac3f-4329a5ae8ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Kormanyinfo_Akar_milliardos_osszegeket_is_fordithat_a_kormany_szunyoggyeritesre","timestamp":"2019. június. 20. 11:44","title":"Kormányinfó: Akár milliárdokat is fordíthat a kormány szúnyoggyérítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelt az előzetes letartóztatását. ","shortLead":"A bíróság elrendelt az előzetes letartóztatását. ","id":"20190620_Veszekedes_utan_lotte_fejbe_feleseget_az_erdi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3555f764-eeff-445c-9837-ca3ebad0efe2","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Veszekedes_utan_lotte_fejbe_feleseget_az_erdi_ferfi","timestamp":"2019. június. 20. 14:57","title":"Veszekedés után fejbe lőtte feleségét az érdi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]