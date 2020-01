Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Meleg és szélsőséges volt tavaly a világ időjárása - mondta Tóth Tamás meteorológus. Magyarországon a tavalyi év melegebb volt, mint a 2018-as. ","shortLead":"Meleg és szélsőséges volt tavaly a világ időjárása - mondta Tóth Tamás meteorológus. Magyarországon a tavalyi év...","id":"20200101_Meleg_es_szelsoseges_evunk_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d11c7a3-8cce-44da-9541-3e328fa36539","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Meleg_es_szelsoseges_evunk_volt","timestamp":"2020. január. 01. 09:22","title":"Meleg és szélsőséges évünk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint eddig nem volt olyan év, hogy elmaradtak volna a tárgyalások a fizetésemelésről.","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint eddig nem volt olyan év, hogy elmaradtak volna a tárgyalások a fizetésemelésről.","id":"20191230_A_BKV_megfeledkezett_a_beremelesrol_nagy_a_feszultseg_a_jarmuvezetoknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737092dc-2880-4de8-80ea-3b164030f9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_A_BKV_megfeledkezett_a_beremelesrol_nagy_a_feszultseg_a_jarmuvezetoknel","timestamp":"2019. december. 30. 15:53","title":"A BKV megfeledkezett a béremelésről, nagy a feszültség a dolgozók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ae27-ff17-4e0b-87d8-dc8ecb134271","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Költözésre kész a váratlanul népszerűvé vált Brigitte Bierlein vezette átmeneti osztrák kormány, átadná a terepet a néppárti-zöld párti koalíciónak, amely végeláthatatlannak tűnő egyezkedést folytat a posztok elosztásáról. Bierlein júniusban úgy számolt, hogy \"rendfenntartó” küldetése hat hónapig tart, de könnyen lehet, hogy tovább. ","shortLead":"Költözésre kész a váratlanul népszerűvé vált Brigitte Bierlein vezette átmeneti osztrák kormány, átadná a terepet...","id":"20191230_Szeretettel_Becsbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f508ae27-ff17-4e0b-87d8-dc8ecb134271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc78d4c0-64a3-4625-82db-f20cf874cef5","keywords":null,"link":"/360/20191230_Szeretettel_Becsbol","timestamp":"2019. december. 30. 16:00","title":"Szeretettel Bécsből: Látott már valaki kormányfőt, aki nem akar az maradni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85558f7f-6633-4b49-9342-0d1738ca84b9","c_author":"Hont András - Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Hacsek és Sajó képzeletbeli kávéházi asztalánál rendeztek évzáró tányércsapkodást a HVG publicistái. Hont András és Tóta W. Árpád ezúttal is folytatták vitájukat az ellenzék sikerességéről és az Orbán-rendszer konszolidációjáról, valamint a fiatalok és a Fidesz viszonyáról.\r

