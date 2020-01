Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1283345-0251-412b-b8e7-1490a13c25ef","c_author":"Szlavkovits Rita - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ha az idei évet úgy tesszük mérlegre, hogy mennyire hozott szerencsét a disznó, legalábbis felemás lesz a kép. Az újévi malacban bízva a mohácsi vágóhídon jártunk, megmutatjuk, milyen is a szép abból a húsból, amely akkora felfordulást okozott a világban.","shortLead":"Ha az idei évet úgy tesszük mérlegre, hogy mennyire hozott szerencsét a disznó, legalábbis felemás lesz a kép. Az újévi...","id":"20191231_2019_diszno_asp_bonafarm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1283345-0251-412b-b8e7-1490a13c25ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91efff16-54f3-4801-a3c0-79ade0fff512","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_2019_diszno_asp_bonafarm","timestamp":"2019. december. 31. 14:00","title":"Szerencsét és szerencsétlenséget is hozott a disznó éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62085f-5a2c-44f9-bc67-c3fcb48cf463","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A szakértők szerint egy felnőtt napi 7-9 óra alvást igényel minden nap. Bizony, mindennap. „A hétvégén majd kialszom magam” mondatot felejtsük el: az elveszett alvásórákat nem lehet utólag pótolni. De pontosan mi történik velünk, ha nem alszunk?\r

","shortLead":"A szakértők szerint egy felnőtt napi 7-9 óra alvást igényel minden nap. Bizony, mindennap. „A hétvégén majd kialszom...","id":"sedacurforte_20180307_Ez_tortenik_szervezetunkkel_3_nap_ebrenlet_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a62085f-5a2c-44f9-bc67-c3fcb48cf463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0111aa-e3e7-4180-a053-bdcfd3081e0e","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180307_Ez_tortenik_szervezetunkkel_3_nap_ebrenlet_utan","timestamp":"2019. december. 31. 07:30","title":"\"A hétvégén majd kialszom magam\" - Ezt a mondatot felejtsük el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százezrek köszöntötték az újévet a brit nagyvárosokban, az időeltolódás miatt a kontinenstől egy órával lemaradva. Boris Johnson miniszterelnök a brit EU-tagság január végén esedékes megszűnésére (Brexit) utalva kijelentette újévi üzenetében, hogy egy hónap múlva új fejezet kezdődhet az Egyesült Királyság történelmében.","shortLead":"Százezrek köszöntötték az újévet a brit nagyvárosokban, az időeltolódás miatt a kontinenstől egy órával lemaradva...","id":"20200101_Londonban_szilveszterkor_is_a_Brexit_volt_a_tema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df84ce4c-a201-41ca-bb47-49371b6f4973","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Londonban_szilveszterkor_is_a_Brexit_volt_a_tema","timestamp":"2020. január. 01. 08:26","title":"Londonban szilveszterkor is a Brexit volt a téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94b1cf6-c7d4-4c98-aea0-52e172d5f6fc","c_author":"Marabu","category":"360","description":"Szemelvények 2019 politikai eseményeiből, ahogy a HVG karikaturistája látta.","shortLead":"Szemelvények 2019 politikai eseményeiből, ahogy a HVG karikaturistája látta.","id":"20191231_Best_of_Marabu_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c94b1cf6-c7d4-4c98-aea0-52e172d5f6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84de0ca5-c9b1-4b39-83c0-783aaab9d366","keywords":null,"link":"/360/20191231_Best_of_Marabu_2019","timestamp":"2019. december. 31. 09:00","title":"Képeken a képtelenségek – Best of Marabu 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4ff67-70fa-4a7c-8016-328b5cd8ddac","c_author":"B. Molnár László","category":"360","description":"Nyugaton szinte felfoghatatlanul sok pénz van a profi bokszban, a magyar öklözőket azonban a sportra elvileg kiemelten odafigyelő Orbán-kormány is magára hagyja. Pedig szép eredményeik vannak, még így is.","shortLead":"Nyugaton szinte felfoghatatlanul sok pénz van a profi bokszban, a magyar öklözőket azonban a sportra elvileg kiemelten...","id":"201951__profi_boksz__elszalasztott_lehetoseg__penztelenseg__gongszo_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e4ff67-70fa-4a7c-8016-328b5cd8ddac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af8651-8ba7-4c86-b248-83145f0187c9","keywords":null,"link":"/360/201951__profi_boksz__elszalasztott_lehetoseg__penztelenseg__gongszo_utan","timestamp":"2020. január. 01. 19:00","title":"A sportág, amely óriási üzlet lehetne, mégis hagyja elsorvadni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","shortLead":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","id":"20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe28cc3-c551-4f11-b725-a1521ec38bad","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","timestamp":"2019. december. 31. 11:20","title":"Őt keresi a rendőrség a kőbányai nő megölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a278d5-69cb-4acb-afaa-2c94dc717e0a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világ 500 leggazdagabb emberének a vagyona 25 százalékkal lett több 2019-ben.","shortLead":"A világ 500 leggazdagabb emberének a vagyona 25 százalékkal lett több 2019-ben.","id":"20191231_vilag_500_leggazdagabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a278d5-69cb-4acb-afaa-2c94dc717e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de570f73-3b6a-4751-ad06-d3c2fc81abc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_vilag_500_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. december. 31. 14:15","title":"Nagyot gazdagodtak idén a világ leggazdagabbjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b1b7f1-ffd8-4e1d-8267-296edccd7ac0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátország tölti be szerdától az Európai Unió soros elnöki tisztét. A horvát kormány Finnországtól veszi át a feladatot, és Németországnak adja majd tovább 2020 júliusában.","shortLead":"Horvátország tölti be szerdától az Európai Unió soros elnöki tisztét. A horvát kormány Finnországtól veszi át...","id":"20200101_Horvatorszag_az_EU_soros_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72b1b7f1-ffd8-4e1d-8267-296edccd7ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25011759-54f7-4c99-b71e-3efbf5734ce5","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Horvatorszag_az_EU_soros_elnoke","timestamp":"2020. január. 01. 15:47","title":"Horvátország az EU soros elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]