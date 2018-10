Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43ed114d-5f9f-43ea-a8ac-82ec343d652b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elton Johnt a fantasztikus Taron Egerton alakítja. ","shortLead":"Elton Johnt a fantasztikus Taron Egerton alakítja. ","id":"20181001_Bohem_szemuvegek_elkepeszto_goncok_orult_70es_evek__kijott_Elton_John_eletrajzi_filmjenek_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ed114d-5f9f-43ea-a8ac-82ec343d652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204c323f-d4ce-4704-afcd-1bf057cde851","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Bohem_szemuvegek_elkepeszto_goncok_orult_70es_evek__kijott_Elton_John_eletrajzi_filmjenek_elozetese","timestamp":"2018. október. 01. 14:35","title":"Bohém szemüvegek, elképesztő göncök, őrült 70-es évek – kijött Elton John életrajzi filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Csányi Sándor ezek szerint elégedetlen azzal, hogy a szóban forgó meccs végén történtek miatt senkit sem büntettek meg. Az ügy másodfokon folytatódik. ","shortLead":"Csányi Sándor ezek szerint elégedetlen azzal, hogy a szóban forgó meccs végén történtek miatt senkit sem büntettek meg...","id":"20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb94605-987b-436a-b552-b3efeb52fcb4","keywords":null,"link":"/sport/20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","timestamp":"2018. október. 02. 09:58","title":"Fellebbezett a Puskás-Vidi fegyelmi döntése ellen az MLSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is rács mögött marad a Kuciak-gyilkosság négy, a napokban őrizetbe vett gyanúsítottja.","shortLead":"Továbbra is rács mögött marad a Kuciak-gyilkosság négy, a napokban őrizetbe vett gyanúsítottja.","id":"20180930_Elozetesbe_kerultek_a_Kuciakgyilkossag_gyanusitottjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fb93a5-8570-4493-9f23-57bf3625d569","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Elozetesbe_kerultek_a_Kuciakgyilkossag_gyanusitottjai","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:12","title":"Előzetesbe kerültek a Kuciak-gyilkosság gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eredeti terv az volt, hogy 2015-re elkészülnek a stadionnal, most azt néztük meg, hogy a 2020-as Eb-re minden rendben lesz-e.","shortLead":"Az eredeti terv az volt, hogy 2015-re elkészülnek a stadionnal, most azt néztük meg, hogy a 2020-as Eb-re minden...","id":"20181001_Dronnal_neztuk_meg_hogy_all_a_Puskas_Stadion_ujjaepitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040bd63d-89af-4700-adba-4d7b603f3b45","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181001_Dronnal_neztuk_meg_hogy_all_a_Puskas_Stadion_ujjaepitese","timestamp":"2018. október. 01. 12:38","title":"Drónnal néztük meg, hogy áll a Puskás-stadion újjáépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","shortLead":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","id":"20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea008d-f2f0-4a71-a410-7bda82fea85e","keywords":null,"link":"/sport/20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","timestamp":"2018. október. 01. 10:27","title":"Magyar kapust igazolt az Aston Villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem, nem Chicagoban, Terézvárosban. És szerencsére csak gumilövedékkel.","shortLead":"Nem, nem Chicagoban, Terézvárosban. És szerencsére csak gumilövedékkel.","id":"20180930_Bepipult_az_elado_amiert_lekoptek_ralott_a_vevore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e64b8b-d10c-43a2-9ec7-ab4334bf3e20","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Bepipult_az_elado_amiert_lekoptek_ralott_a_vevore","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:27","title":"Bepipult az eladó, amiért leköpték, rálőtt a vevőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dr. Savita Halappanavar meghalt az orvosok döntése miatt, de az esete meghatározó volt az írországi abortusztörvény enyhítéséért vívott harcban.","shortLead":"Dr. Savita Halappanavar meghalt az orvosok döntése miatt, de az esete meghatározó volt az írországi abortusztörvény...","id":"20181001_Emma_Watson_nyilt_levelet_irt_a_nonek_akitol_megtagadtak_az_abortuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c45a86-2d70-44ea-9ba7-4853d9520f18","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Emma_Watson_nyilt_levelet_irt_a_nonek_akitol_megtagadtak_az_abortuszt","timestamp":"2018. október. 01. 10:45","title":"Emma Watson nyílt levelet írt a nőnek, akitől megtagadták az abortuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Úszószövetség Facebook-oldalának tanúsága szerint már körülnézett a Duna Arénában Eric Moussambani. Az egyenlítői-guineai sportoló azért érkezett Budapestre, hogy csütörtökön részt vegyen egy all-star úszóversenyen.","shortLead":"A Magyar Úszószövetség Facebook-oldalának tanúsága szerint már körülnézett a Duna Arénában Eric Moussambani...","id":"20181001_eric_az_angolna_moussambani_duna_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77280f2c-0849-4e72-be17-19a54a1c4938","keywords":null,"link":"/sport/20181001_eric_az_angolna_moussambani_duna_arena","timestamp":"2018. október. 01. 16:01","title":"Eric, az angolna megérkezett Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]