[{"available":true,"c_guid":"88d4daa8-e2e4-419b-8ca6-d3c06c8afa27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kászim Szulejmáni iráni tábornok temetésén mondott beszédet Hosszein Szalami, az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka Kermánban.","shortLead":"Kászim Szulejmáni iráni tábornok temetésén mondott beszédet Hosszein Szalami, az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka...","id":"20200107_A_Forradalmi_Garda_vezetoje_bosszurol_beszelt_Szulejmani_temetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d4daa8-e2e4-419b-8ca6-d3c06c8afa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1ed6fd-ce2d-4d7b-a985-3186e754040c","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_A_Forradalmi_Garda_vezetoje_bosszurol_beszelt_Szulejmani_temetesen","timestamp":"2020. január. 07. 09:23","title":"A Forradalmi Gárda vezetője bosszút ígért Szulejmáni temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A személyes vízfogyasztás csökkentése szó szerint komoly fennakadásokat okozhat a csatornarendszerben. A spórolásnak hátrányai is vannak, sőt még az sem biztos, hogy pénzben mérve kifizetődik. Azért persze tudunk fenntarthatóan is spórolni.","shortLead":"A személyes vízfogyasztás csökkentése szó szerint komoly fennakadásokat okozhat a csatornarendszerben. A spórolásnak...","id":"20200107_csatornahalozat_csatornazat_ivoviz_halozat_vizfogyasztas_takarekoskodas_rejtett_vizfogyasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded0d3e6-825b-48f6-b62e-e048bf5c2941","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_csatornahalozat_csatornazat_ivoviz_halozat_vizfogyasztas_takarekoskodas_rejtett_vizfogyasztas","timestamp":"2020. január. 07. 12:30","title":"Nem is gondolná, mennyire visszaüthet, ha spórol otthon a vízzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e398c511-2a3f-4c10-bb2e-5c3b9f69b997","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo már a tavalyi évben megvillantotta, min dolgozik, de most már kézzelfogható termék is van belőle: íme az összehajtható képernyős ThinkPad X1 Fold.","shortLead":"A Lenovo már a tavalyi évben megvillantotta, min dolgozik, de most már kézzelfogható termék is van belőle: íme...","id":"20200107_lenovo_thinkpad_x1_fold_hajlithato_kijelzos_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e398c511-2a3f-4c10-bb2e-5c3b9f69b997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a2eb47-1428-402f-b6d1-f975fe73ee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_lenovo_thinkpad_x1_fold_hajlithato_kijelzos_laptop","timestamp":"2020. január. 07. 10:03","title":"Íme az első újfajta laptop: a Lenovo gépének képernyője papírként összehajtható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő nem először kritizálja pártját, most megint odamondott kicsit a Fidesznek. Orbán Viktort viszont megvédte.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő nem először kritizálja pártját, most megint odamondott kicsit a Fidesznek. Orbán Viktort...","id":"20200106_Lazar_A_Fidesz_nem_a_valosaggal_foglalkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bda520-5abb-4561-8889-ce0f4da5d112","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Lazar_A_Fidesz_nem_a_valosaggal_foglalkozik","timestamp":"2020. január. 06. 14:46","title":"Lázár: A Fidesz nem a valósággal foglalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a726d88b-fab8-4d50-b973-ef59fd1c7b7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiba volt ráállni a befagyott öbölre a halászoknak.","shortLead":"Hiba volt ráállni a befagyott öbölre a halászoknak.","id":"20200107_Husz_auto_alatt_szakadt_be_a_jeg_egy_orosz_obolben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a726d88b-fab8-4d50-b973-ef59fd1c7b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017ab1f5-05b7-4e51-a222-c3640ccbed76","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_Husz_auto_alatt_szakadt_be_a_jeg_egy_orosz_obolben","timestamp":"2020. január. 07. 14:10","title":"Húsz autó alatt szakadt be a jég egy orosz öbölben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","shortLead":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","id":"20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6279582-def9-441a-b1bb-5ef2f1bbbb59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","timestamp":"2020. január. 07. 14:52","title":"Carlos Ghosn felesége ellen adtak ki elfogatóparancsot Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af88b94d-3389-40bb-a9ba-7395af5a44d3","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Generációk nőttek fel Magyarországon indiános regényeken, amiről az átlag amerikai indián nem tud. Ha pedig értesül róla, nem biztos, hogy tetszik neki. Ennek okát az amerikai sikerlistákat meghódító kortárs indián regény szerzője magyarázta el a hvg.hu kérdésére. A sájen-arapahó Tommy Orange-ot Oaklandben értük el telefonon, hogy meséljen a városi indiánokról, és arról, hogy mit jelent, ha az öröklődő családi történet egy mészárlásról szól.","shortLead":"Generációk nőttek fel Magyarországon indiános regényeken, amiről az átlag amerikai indián nem tud. Ha pedig értesül...","id":"20200107_Ha_csak_tortenelmi_alakkent_tekintesz_magadra_akkor_mar_el_is_tuntel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af88b94d-3389-40bb-a9ba-7395af5a44d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82f7c61-3e90-4b9f-9963-46579e00252d","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_Ha_csak_tortenelmi_alakkent_tekintesz_magadra_akkor_mar_el_is_tuntel","timestamp":"2020. január. 07. 19:30","title":"Ha csak történelmi figuraként tekintesz magadra, akkor már el is tűntél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f40ec29-2cc9-424c-b1b9-8f4ac2add3e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb részletek derültek ki Gesztesi Károly halálával kapcsolatban. Színésztársai vártak rá, ám mivel nem érkezett meg, a keresésére indultak.\r

\r

","shortLead":"Újabb részletek derültek ki Gesztesi Károly halálával kapcsolatban. Színésztársai vártak rá, ám mivel nem érkezett meg...","id":"20200107_Mindjart_ott_leszek__mondta_Gesztesi_a_ra_varo_szinesztarsainak_percekkel_infarktusa_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f40ec29-2cc9-424c-b1b9-8f4ac2add3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64933c8-951f-496e-b52b-1a2ec9a371c5","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Mindjart_ott_leszek__mondta_Gesztesi_a_ra_varo_szinesztarsainak_percekkel_infarktusa_elott","timestamp":"2020. január. 07. 08:49","title":"„Mindjárt ott leszek” – mondta Gesztesi a rá váró színésztársainak percekkel infarktusa előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]