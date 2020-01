Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az uniós külügyminiszterek tanácskozásával zárul a hektikus brüsszeli válságértekezletek első fordulója, amelyben az EU és a NATO a megfelelő választ kereste a közel-keleti válságra. Míg az unió vezető hatalmai a régen elúszott atomalkuba próbálnak életet lehelni, a NATO rászánta magát a részleges iraki csapatkivonásra. Az európai és a magyar diplomácia lehetőségeit Bartha Dániellel, a CEID euroatlanti elemzőközpont igazgatójával beszéltük át. Ha mélyül az ellentét Iránnal, Európában is megnő a terrorveszély Évente egyszer áll ki nem kormánypárti újságírók elé Orbán Viktor miniszterelnök, ennek ma jött el a napja. Több kérdéssel készültünk, kíváncsian várjuk, hányat lehet feltenni. Tavaly az első kérdésünk után kicsavarták riporterünk kezéből a mikrofont. Kövessék velünk az eseményeket. Orbán Viktor most kap releváns kérdéseket - élőben közvetítjük a rendkívüli kormányinfót 2020. január. 09. 11:00 A főváros szerint zajlanak egyeztetések, de ezekről nem beszélhetnek. Az ország külügyminisztere szerint Donald Trump háborús bűncselekményeket követ el. Nem biztos, hogy Irán kilép az atomalkuból, de „arányos választ" ad Szulejmáni meggyilkolására 2020. január. 07. 15:52 A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt. Már egymilliárd nagyobb állat pusztulhatott el az ausztráliai erdőtüzekben 2020. január. 08. 18:26 Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. Nem mindegy, hogy business meeting vagy randevú - Így válassza ki a tökéletes illatot! 2020. január. 09. 09:30