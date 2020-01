Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"387b5bf8-d422-4400-87bb-ae3200a3ab43","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200108_Marabu_Feknyuz_A_Bosszuallok_kalandjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=387b5bf8-d422-4400-87bb-ae3200a3ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d153bb-d390-4880-bc61-4bc3b93cfcd0","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Marabu_Feknyuz_A_Bosszuallok_kalandjai","timestamp":"2020. január. 08. 20:10","title":"Marabu Féknyúz: A Bosszúállók kalandjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép felrobbant, miután a földbe csapódott.","shortLead":"A gép felrobbant, miután a földbe csapódott.","id":"20200109_lezuhant_ukran_utasszallito_teheran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b62c9a-09f7-40bf-8093-cc93b5fc09bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_lezuhant_ukran_utasszallito_teheran","timestamp":"2020. január. 09. 09:05","title":"Még a levegőben kigyulladt, ezért leszállásra készült a szerdán lezuhant ukrán utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e8855e-680d-4661-a6cf-a51c859e9263","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter szerint nem új, hogy támadás ér magyar missziót, a helyzet nem indokolja, hogy kivonják a katonákat az országból.","shortLead":"A honvédelmi miniszter szerint nem új, hogy támadás ér magyar missziót, a helyzet nem indokolja, hogy kivonják...","id":"20200109_benko_tibor_hm_irak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7e8855e-680d-4661-a6cf-a51c859e9263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b360caae-186b-42ad-b4f4-dfd83a0c1c74","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_benko_tibor_hm_irak","timestamp":"2020. január. 09. 07:37","title":"Benkő Tibor: Maradnak a magyar katonák Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Végzésével Benedicto Abicair Rio de Janeiró-i bíró egy brazil katolikus szervezet petíciójára válaszolt, amely szerint \"katolikusok millióinak a becsületét\" sértette meg a Krisztus első megkísértése című film.","shortLead":"Végzésével Benedicto Abicair Rio de Janeiró-i bíró egy brazil katolikus szervezet petíciójára válaszolt, amely szerint...","id":"20200109_netlifx_homoszexualis_jezus_brazil_biro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa83e319-1338-4365-84c9-656fc29fc24f","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_netlifx_homoszexualis_jezus_brazil_biro","timestamp":"2020. január. 09. 05:32","title":"Brazil bíró törölteti a Netflixszel a meleg Jézusról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512238a4-aefd-4051-8362-d93c5276c16e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo ThinkBook Plus elsősorban a fedlap miatt tűnik érdekesnek, ott ugyanis egy második, kisebb képernyő is található. Őrült ötlet vagy hasznos fejlesztés?","shortLead":"A Lenovo ThinkBook Plus elsősorban a fedlap miatt tűnik érdekesnek, ott ugyanis egy második, kisebb képernyő is...","id":"20200110_lenovo_thinkbook_plus_laptop_ces_2020_jegyzeteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=512238a4-aefd-4051-8362-d93c5276c16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93a9c12-8f34-4b60-bdc5-c883005d1e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_lenovo_thinkbook_plus_laptop_ces_2020_jegyzeteles","timestamp":"2020. január. 10. 08:33","title":"Három gépet kap a pénzéért, aki megveszi a Lenovo furcsa, de ötletes laptopját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c7fb32-c8e9-49da-b804-b47a514091c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka hazai pályán, a Tokiói Autószalonon mutatta be az újdonságot.","shortLead":"A japán márka hazai pályán, a Tokiói Autószalonon mutatta be az újdonságot.","id":"20200110_Megerkezett_a_friss_Honda_Civic_Type_R","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26c7fb32-c8e9-49da-b804-b47a514091c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c56838d-c7df-4b46-b01a-14d7946b61ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Megerkezett_a_friss_Honda_Civic_Type_R","timestamp":"2020. január. 10. 10:17","title":"Megérkezett a friss Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d729f9-c986-4120-b070-2005b62cdc5f","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"A címben tett állításra egyre több példát szolgáltat a politika az Egyesült Államokban - állítja véleményszerzőnk, a Világbank volt közgazdásza.","shortLead":"A címben tett állításra egyre több példát szolgáltat a politika az Egyesült Államokban - állítja véleményszerzőnk...","id":"202002_szegeny_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d729f9-c986-4120-b070-2005b62cdc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5460568-deb6-4263-afa9-6f871fdc1fa3","keywords":null,"link":"/360/202002_szegeny_amerika","timestamp":"2020. január. 09. 15:00","title":"Dobozi István: Törzsi háború zajlik az amerikai társadalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kihűlés miatt elhunytak száma több mint kétszeresére emelkedett december közepe óta.","shortLead":"A kihűlés miatt elhunytak száma több mint kétszeresére emelkedett december közepe óta.","id":"20200110_vegzetes_kihules_hajlektalanok_magyar_szocialis_forum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b20b66-d471-4678-9a5d-3c422c1bb701","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_vegzetes_kihules_hajlektalanok_magyar_szocialis_forum","timestamp":"2020. január. 10. 11:05","title":"Már 74 életet követelt a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]