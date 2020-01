Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újratesztelték a 2012-es londoni játékok idején levett mintájukat, és úgy néz ki, hogy doppingoltak.\r

","shortLead":"Újratesztelték a 2012-es londoni játékok idején levett mintájukat, és úgy néz ki, hogy doppingoltak.\r

","id":"20200113_sulyemelo_dopping_szteroid_iwf_londoni_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5095b2a1-d3e0-44ab-a079-875ba48aba90","keywords":null,"link":"/sport/20200113_sulyemelo_dopping_szteroid_iwf_londoni_olimpia","timestamp":"2020. január. 13. 16:53","title":"Nyolc év után, dopping miatt vehetik el két súlyemelő olimpiai érmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e188b162-7a7b-480c-9447-872496580dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött Simonka György fideszes politikus és 32 vádlottársának pere. Az előkészítő ülésen az ügyész arról beszélt, Simonka György volt a hálózat irányítója, olyan hálózatot hozott létre, mellyel uniós és hazai költségvetési pénzzel éltek vissza. A vád szerint 1,4 milliárdos kárt okoztak. A vádlottak padján ül Simonka felesége is. A politikus ártatlannak tartja magát. ","shortLead":"Elkezdődött Simonka György fideszes politikus és 32 vádlottársának pere. Az előkészítő ülésen az ügyész arról beszélt...","id":"20200114_Elkezdodott_Simonka_Gyorgy_pere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e188b162-7a7b-480c-9447-872496580dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e981d9-3632-47dc-adff-67fe567241e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Elkezdodott_Simonka_Gyorgy_pere","timestamp":"2020. január. 14. 09:44","title":"860 milliós vagyonelkobzás és több év fegyház várhat Simonkáékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e1727c-774e-4a64-bc87-0ef82776e89b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A csökkentést korai nyugdíjazással és közös megegyezéssel tervezik megoldani az autócégnél. ","shortLead":"A csökkentést korai nyugdíjazással és közös megegyezéssel tervezik megoldani az autócégnél. ","id":"20200114_opel_elbocsatas_letszamcsokkentes_autoipar_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40e1727c-774e-4a64-bc87-0ef82776e89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3e59ce-eede-452b-bf49-9277f126e61c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_opel_elbocsatas_letszamcsokkentes_autoipar_nemetorszag","timestamp":"2020. január. 14. 11:15","title":"4100 fős leépítésre készül az Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a10867-18db-4720-a9af-611d9acf08c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200114_Marabu_FekNyuz_Biodom_es_a_foemlosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41a10867-18db-4720-a9af-611d9acf08c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c577578-d480-42fc-b4fd-089ded7f8ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Marabu_FekNyuz_Biodom_es_a_foemlosok","timestamp":"2020. január. 14. 17:18","title":"Marabu FékNyúz: Biodóm és a főemlősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Robert Farah állítja: csak szennyezett húst evett.","shortLead":"Robert Farah állítja: csak szennyezett húst evett.","id":"20200115_Megbukott_a_doppingteszten_a_ferfi_parosban_vilagelso_kolumbiai_teniszezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee7e1ab-b875-4bb0-8f07-f1d5fdc24ff0","keywords":null,"link":"/sport/20200115_Megbukott_a_doppingteszten_a_ferfi_parosban_vilagelso_kolumbiai_teniszezo","timestamp":"2020. január. 15. 07:27","title":"Megbukott a doppingteszten a férfi párosban világelső kolumbiai teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5374c6-a114-48d6-8f5e-51f6013eda46","c_author":"HVG","category":"360","description":"A digitális világban a megunt könyvek piaca is más. Legalábbis így véli a luxembourgi Európai Bíróság. A kiolvasott e-könyvet nem szabad csak úgy letöltésre felkínálni az interneten – mondja ki a karácsony előtti ítélet, amelynek tárgya a „használt” elektronikus könyvek virtuális piaca. ","shortLead":"A digitális világban a megunt könyvek piaca is más. Legalábbis így véli a luxembourgi Európai Bíróság. A kiolvasott...","id":"202002_ekonyv_hasznaltan_is_uj_tul_afenymasolon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b5374c6-a114-48d6-8f5e-51f6013eda46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0cc478-b628-4f0c-bea5-a349024b3b08","keywords":null,"link":"/360/202002_ekonyv_hasznaltan_is_uj_tul_afenymasolon","timestamp":"2020. január. 14. 16:00","title":"Döntött a bíróság az e-könyvekről: miután kiolvasta, tilos továbbadnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fiú rögtön megszökött, ahogy kikerült a verekedésről szóló videó.","shortLead":"A fiú rögtön megszökött, ahogy kikerült a verekedésről szóló videó.","id":"20200113_Letartoztattak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_17_eves_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8e90d9-aaa9-4e20-923c-ae6868fcaa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Letartoztattak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_17_eves_gyanusitottjat","timestamp":"2020. január. 13. 13:37","title":"Letartóztatták a kaposvári gyermekotthonban történt bántalmazás 17 éves gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5e3ebe-2b21-4500-92e8-d615b89fed2d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A szabad szemmel igen jól látható összeget sok minden indokolja, gyorsan vázoljuk is az okokat. ","shortLead":"A szabad szemmel igen jól látható összeget sok minden indokolja, gyorsan vázoljuk is az okokat. ","id":"20200114_660_millio_forint__megneztuk_a_vilag_legdragabb_ford_shelby_mustangjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c5e3ebe-2b21-4500-92e8-d615b89fed2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43f35d0-36ac-4c33-b7a3-25b1e0b59021","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_660_millio_forint__megneztuk_a_vilag_legdragabb_ford_shelby_mustangjat","timestamp":"2020. január. 14. 06:41","title":"660 millió forint – megnéztük a világ egyik legdrágább Mustangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]