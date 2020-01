Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"A Huawei osztrák vezetője nemrég úgy nyilatkozott, a cég végleg lemondott az Androidról, a kínai vállalat szóvivője szerint viszont meghagyják az esélyt a visszatérésre." 2020. január. 31. 09:03 "Újra feltenné a Google alkalmazásait a Huawei a telefonjaira"

"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint őket megbélyegzik a hitük miatt." 2020. január. 29. 17:10 "A katolikusok is beszálltak a Niedermüller-vitába"

"A legnagyobb valószínűsége annak van, hogy a hét magyar, aki kérte, menekítsék ki őket Kínából, francia segítséggel hagyhatja el az országot." 2020. január. 30. 15:40 "Koronavírus: szombaton elhagyhatják Kínát a magyarok" Riportunkból kiderül, hogy a balhé már előtte is ott lógott a levegőben. "Csütörtökön gyorsított eljárásban ítélték el a kedd hajnalban, a röszkei határátlépőn történt incidens résztvevőit. Ráadásul két éven belül ez már a második ilyen eset – írja a Financial Times. "Thatcher asszony forog a sírjában, hiszen egy konzervatív kormány csinálja vissza a privatizációt Nagy-Britanniában. ","shortLead":"Az újdonság 70 lóerővel erősebb és 7 millió forinttal drágább az M850i-nél. 2020. január. 31. 11:21 "Hazánkban a 600 lóerős 4 ajtós BMW M8 Gran Coupé"

"Átlépte a McDonald's éves profitja a 6 milliárd dolláros határt." 2020. január. 29. 18:03 "Az elemzőket is meglepte, mekkora nyereséget ért el a McDonald's"

"A Lufthansa és a British Airways után a francia légitársaság is felfüggeszti a kínai járatait." 2020. január. 30. 19:14 "Az Air France leállítja kínai járatait a koronavírus miatt"