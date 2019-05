Az 1982-ben debütált 1500-as kocka Lada, a VAZ-2107-es gyártása még javában folyt Egyiptomban, amikor 2014 nyarán a Moszkvai Autókiállításon lehullt a lepel egy minden korábbi ladás hagyománnyal szakító újhullámos típusról, a Vestáról. Az európai szemmel nézve is teljesen vállalható külsejű típus egy évvel később került sorozatgyártásba, 2017-ben pedig a kombi változat is napvilágot látott belőle.

Ez utóbbi kivitelre épül tesztalanyunk, a Vesta Cross SW, melynek dizájnját és tudását is úgy hangolták, hogy az alapmodellnél jobban megfeleljen az aktív életstílust folytató vásárlók igényeinek. Íme:

© László Ferenc

Szemrevaló

Amennyiben tetszik a látvány, akkor egy 54 esztendős brit dizájnert illeti a dicséret. Ő Steve Mattin, aki korábban számos különböző Mercedes és Volvo vonalvezetéséért volt felelős, tehát nem tegnap kezdte a szakmát.

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy ezt a trendi formatervű karosszériát akár Ford, Opel vagy bármilyen nagy és neves európai autógyártó logójával el lehetne adni. A frontrészt a fényszórók alatti krómbumerángok, a kör alakú ködlámpák és a divatterepjárókéhoz hasonló lökhárító betétek uralják.



Az oldalnézetet két elnyújtott C-betűre hasonlító formai elem dobja fel, melyek egyrészt szimmetriát visznek a dizájnba, másrészt picit megosztják a szemlélődőket.

© László Ferenc

A hátsólámpák ismerősek lehetnek a szedánról, ezek ugyanis a költséghatékonyság jegyében teljesen megegyeznek a két típuson. A sportosság érzetét szürke diffúzor-utánérzés, kettős kipufogóvég és cápauszony kialakítású tetőantenna hivatott erősíteni. A lökhárítók alját és a kerékjárati íveket terepjárós hangulatú fekete műanyag elemek borítják.

Remekül mutatnak a 17 colos könnyűfém-felnik, melyeken 205/50-es Pirelli gumik feszülnek, ezenkívül pedig a matt ezüst integrált tetősín, illetve a hátsó tetőspoiler mellett sem mehetünk el szó nélkül. Summa summarum, a Vesta Cross SW remek külsőt kapott, és rátekintve egyáltalán nem támad olyan szekunder szégyenérzetünk, mint a nemrégiben a hazai piacról kivont Kalinák és Granták esetében.

© László Ferenc

Mekkora?

A kombi Vesta ugyanolyan hosszú, mint a szedán és tengelytáv tekintetében sincs eltérés. A 4,4 méter hosszú autó belterében hátul viszont enyhén nagyobb a fejtér, mint a szedánban, ezenkívül pedig a lábteret sem érheti kritika, sem elöl, sem hátul. A tágas utastérben négy felnőtt remekül elfér, rövidebb utakra pedig akár öt személyt is be lehet vállalni. A kormány és az sofőrülés állítható magasságú, az ülések mérsékelt oldaltartásúak, viszonylag kemény tömésűek.

A csomagtér 480 literes és remekül rakodható. Alul két rejtett rekesz található, és oldalt további rekeszekre, akasztókra, illetve szivargyújtó aljzatra lehetünk figyelmesek. A kalaptartó manuális mozgatású és könnyen kivehető, az ülések 40:60 arányban dönthetők, de ledöntve nem teljesen sík az egyébként méretes raktér.

Kijelenthetjük, hogy utas- és csomagtér fronton egy remek kompakt családi autó a Lada Vesta Cross SW.

© László Ferenc

© László Ferenc

Minőségi kérdés

A műszerfal, illetve az utastér egésze első blikkre egészen modernnek tűnik. Azonban közelebbről szemlélve a dolgokat, illetve megtapogatva és megkocogtatva a különböző felületeket gyorsan ráeszmélünk, hogy mindenhol nagyon olcsó és igénytelenül kemény műanyagokat alkalmaztak az oroszok. Az alapvetően fekete utastér komorságát szépen ívelt világos betétek hivatottak feldobni, a régi Ladákat idéző penetráns műanyagszagon viszont legfeljebb csak egy jól megválasztott légfrissítő javíthat.

Az érdesített felületű kormány és a váltógomb felár ellenében sem kérhető bőrbevonattal, az ablakemelők kezelőszerveiben pedig durva nyomáspontú és bántóan hangos kattanású mikrokapcsolók teljesítenek szolgálatot. Az ajtók nyitását, csukását nem érheti kritika, olyannyira, hogy e tekintetben a Vestát jobbnak éreztük, mint az ezen a fronton komoly kihívásokkal küszködő 20 millió forintos Tesla Model 3-at.

© László Ferenc

A motorháztetőtől teleszkópos nyitást ebben a kategóriában nem várunk el, az viszont érthetetlen, hogy ennek a karosszériaelemnek miért kell ólomnehéznek lennie. A csomagtérajtó kezelése nem okoz nehézséget, itt viszont az alsó zárszerkezet-elem csavarjaira kézzel festett csíkok csalnak keserédes mosolyt az arcunkra.

A Lux csúcsfelszereltségű tesztautóban minden elérhető extra benne van. Ilyen például a 3-fokozatú első ülésfűtés, a hátsó ülésfűtés, a légkondicionáló, a hátsó parkolóradar, a korrekt minőségű tolatókamera, a tempomat, a hűthető kesztyűtartó, az esőszenzor, a fűthető szélvédő illetve az USB- és AUX-csatlakozók.



A 7 colos központi LCD-n angol és orosz karakterek vegyesen bukkannak fel, a menürendszer gyorsan és egyszerűen kezelhető, a hifi hangminősége elmarad a várakozásainktól.

© László Ferenc

Visszafogott dinamika

A kellemes tavaszi időjárás mellett mintegy 2 másodpercnyi önindítózással életre kelthető 1,6 literes 16 szelepes szívó benzinmotor tavaly még 106 lóerőt tudott, most viszont már csak kereken 100 lóerős. Ez annak következménye, hogy a WLTP és az Euro 6d-TEMP szabvány miatt egy második szűrőt is rá kellett szerelni az erőforrásra, melynek nyomatéka változatlanul 148 Nm.

Már a specifikációk olvastán is sejthető, hogy ez a Lada nem éppen egy dinamikus személyautó, a gyakorlat pedig azt mutatja, hogy ezúttal egy kifejezetten lomha járműhöz van szerencsénk. A motort pörgetni kell, mert a csúcsnyomaték 4200-nál, a maximális teljesítmény pedig 5800-as fordulatnál ébred, de padlógázra is inkább csak a hang erősödik és elmarad a vehemens gyorsulás.



Előzéskor nem ritka, hogy kettesbe kell visszaváltani, és a helyzet értelemszerűen csak romlik, ha a sofőr mellett utasok is helyet foglalnak a kocsiban.

© László Ferenc

A 0-100-as sprint papíron 12,6 másodperc, érzetre viszont sokkal több, 130-nál percenként 3400-at forog a főtengely, a végsebesség 180 km/h. A lomhaságot enyhén megszépítené a csekély fogyasztás, de sok mindent elárul, hogy már a WLTP-szabvány szerinti gyári fogyasztás is 7,6 liter.

A gyakorlatban nekünk még közepesen visszafogott tempójú haladás mellett sem sikerült 9,5 liter alá bekúsznunk.

Az üzemanyagtartály 55 literes.

Más motor nincs, legalábbis nálunk. Az orosz piacon az alap 1,6-os motor 106 lovas, az 1,8 literes változat pedig 122-145 lóerőt tud. A 184 Nm-es csúcsmotorral szerelt Vesta Sport 9,6 másodperc alatt lő ki 0-ról 100-ra. Összkerékhajtás nincs, a Vesta összes változata elsőkerék-hajtású. Dízelmotor nincs, de sűrített földgázas CNG-változatban készül a típus.

© László Ferenc

A már nem francia, hanem orosz gyártmányú kéziváltó öt fokozattal bír. A váltókar az ideálisnál hosszabb kialakítású és közepes pontossággal használható. Aki nem szeretne váltani, annak ott az ugyancsak ötfokozatú robotizált automataváltó, ami egyrészt 250 ezer forintos kiadást jelent, másrészt 14,5 másodpercre növeli a 0-100-as gyorsulás szintidejét. A fék hatásosan lassítja az 1255 kilogrammos autót, de hátul csak a legjobban felszerelt Vestán található tárcsafék.

Az ABS-sel, ESP-vel és légzsákokkal felvértezett kombi felfüggesztése az érzéketlen kormányműtől eltérően meglepően jól sikerült. A normál Vesta kombihoz képest 2,5 centiméterrel meg van emelve az autó, ami enyhe terepezéskor jó szolgálatot tesz, és érdekes módon aszfalton sem válik imbolygóssá a haladás. A 203 milliméteres hasmagasság egyébként alig marad el a Dacia Duster-, sőt a Niva szintjétől. Az első-, illetve hátsó terepszög 18, illetve 22 fokos.

© László Ferenc

Konklúzió, árak, riválisok

+ : divatos formaterv, tágas utas- és csomagtér, korrekt felfüggesztés és fékrendszer, sok hasznos extra. –: minőségi problémák, egyetlen motorváltozat, lomha, sokat fogyaszt, érzéketlen kormánymű, lehetne olcsóbb.

Udmurtföld fővárosában, a tőlünk mintegy 3000 kilométerre található Izsevszkben egy az európai ízlésnek megfelelő külsejű és tágas utasterű autó készül. Ez a Lada Vesta, melynek legjobban felszerelt SW Cross kivitele maximálisan divatos, emelt futóműve révén pedig még könnyebb terepezéskor is remek társ. A rengeteg extra is maximálisan szerethető, azonban a kategóriaátlagot alulmúló minőség lehervasztja a mosolyt az arcunkról, és a gyenge, de iszákos motorban is maximum azt lehet szeretni, hogy a turbóra sosem kell majd költenünk.

A tesztautó árcéduláján 5 078 000 forintos összeg olvasható, amin már csak az automataváltó megrendelésével lehetne egy keveset növelni. Ez az összeg véleményünk szerint túlzottan magas a cserébe kapott négykerekűért. Oroszországban a csúcskivitel átszámítva mintegy 3,5 millió forintba kerül, így nem kérdés, hogy saját hazájában igen jól fogy a típus.

Hazánkban jelenleg 3,7 millió forint a legolcsóbb fapados Vesta szedán, a kombi 4,1 millió forinttól indul. Az SW Cross alapára 4,55 millió forint, és az orosz piactól eltérően nálunk csak a Vesta kombi kapható ilyen divatterepjárósra hangolt változatban. A Lada 3 év kilométer-korlátozás nélküli általános garanciát biztosít, a +1, illetve +2 év 38-50 ezer forintba kerül.

A riválisok közül a Dacia Logan MCV Stepway 90 lóerős benzinmotorral 3,42 millió forinttól indul, a 95 lóerős dízel pedig minimum 4,04 millió forintot kóstál. A román márka bestseller típusa, a Duster 3,1 millió forintos alapárral bír, a legolcsóbb 4WD kivitel 4,1 millió forintba kerül. Egy összkerekes, 6-fokozatú váltós, 115 lóerős dízel Duster 4,85 millió forint ellenében vezethető haza.

A hazánkban gyártott Suzuki Vitara fapadosan 4,1 millióba kerül, a négykerékhajtású változat alapára 5,12 millió forint. A Suzuki SX4 S-Cross 4,14 milliótól indul és 5,12 millióért már összkerékhajtást is kínál.

© László Ferenc

