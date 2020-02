Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártósorok azért pihennek, mert egyszerűen nincs akkumulátor, amit be lehetne szerelni a kocsikba.","shortLead":"A gyártósorok azért pihennek, mert egyszerűen nincs akkumulátor, amit be lehetne szerelni a kocsikba.","id":"20200211_hiaba_az_ev_autoja_le_kellett_allitani_az_elektromos_jaguar__ipace_gyartasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf625a50-d5c5-4754-86e0-914740471357","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_hiaba_az_ev_autoja_le_kellett_allitani_az_elektromos_jaguar__ipace_gyartasat","timestamp":"2020. február. 11. 09:21","title":"Hiába az év autója, le kellett állítani az elektromos Jaguar gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9448cc-6d87-4799-b58a-65968ff5cdbc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a Budapest-Cegléd vonalon történt.","shortLead":"A baleset a Budapest-Cegléd vonalon történt.","id":"20200211_Ket_vonat_is_osszeutkozott_egy_vasuti_atjaroban_allo_autoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf9448cc-6d87-4799-b58a-65968ff5cdbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46f2e9a-383e-45e3-978c-8d557c3311b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Ket_vonat_is_osszeutkozott_egy_vasuti_atjaroban_allo_autoval","timestamp":"2020. február. 11. 21:55","title":"Két vonat is összeütközött egy vasúti átjáróban álló autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg Európa egészét tekintve visszaestek a gázolajos motorral szerelt újautó-eladások, addig nálunk nőttek azok.","shortLead":"Míg Európa egészét tekintve visszaestek a gázolajos motorral szerelt újautó-eladások, addig nálunk nőttek azok.","id":"20200211_magyarorszag_szembemegy_a_trenddel_nottek_a_dizeleladasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f3473-99ca-4c27-87c0-c0bd4c3b985e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_magyarorszag_szembemegy_a_trenddel_nottek_a_dizeleladasok","timestamp":"2020. február. 11. 06:41","title":"Magyarország szembemegy a trenddel: nőttek a dízel-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt év után kapott újra nagyobb állami megrendelést a Közgép.","shortLead":"Öt év után kapott újra nagyobb állami megrendelést a Közgép.","id":"20200212_A_nap_visszateroje_Utepitesi_kozbeszerzest_nyert_a_Kozgep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21845b8c-ae09-48a4-8700-31f16923dd1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_A_nap_visszateroje_Utepitesi_kozbeszerzest_nyert_a_Kozgep","timestamp":"2020. február. 12. 10:43","title":"A nap visszatérője: útépítési közbeszerzést nyert a Közgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b3789b-6568-47aa-b28c-79345e9ae671","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat kapta a vasárnap esti díjátadó ceremónián Jojo Nyuszi című alkotásáért az ismert amerikai színész és rendező Taika Waititi. Megragadta az alkalmat, hogy az Apple-nek is odaszúrjon.","shortLead":"A legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat kapta a vasárnap esti díjátadó ceremónián Jojo Nyuszi című...","id":"20200210_taika_waititi_apple_billentyuzet_oscar_gala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28b3789b-6568-47aa-b28c-79345e9ae671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8f3807-772c-48a0-9620-780a030d297b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_taika_waititi_apple_billentyuzet_oscar_gala","timestamp":"2020. február. 10. 17:03","title":"Az Apple is szóba került az Oscar-díj-átadón, és nem pozitív értelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A küszöbön álló parlamenti választások előtt Szlovákiában az a fő kérdés, mennyire gyengül meg a Robert Fico vezette Smer, illetve hogyan teljesít a második-harmadik legnépszerűbb párt, Marian Kotleba fasisztoid alakulata.","shortLead":"A küszöbön álló parlamenti választások előtt Szlovákiában az a fő kérdés, mennyire gyengül meg a Robert Fico vezette...","id":"20200212_Szeretettel_Pozsonybol_Megerteni_Szlovakiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45de838f-d88f-41aa-b09f-e27f9c8b4b9f","keywords":null,"link":"/360/20200212_Szeretettel_Pozsonybol_Megerteni_Szlovakiat","timestamp":"2020. február. 12. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Ha értjük Magyarországot, megértjük Szlovákiát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9fa9d3-332c-46c4-8ac8-71150153c63c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hamarosan megjelenő Galaxy Buds+ fülest, akárcsak az elődjét, iPhone-nal is lehet majd használni. Jó hír lehet ez, miután Az AirPodsnál olcsóbb, de teljesítményében elfogadható eszközről van szó.","shortLead":"A hamarosan megjelenő Galaxy Buds+ fülest, akárcsak az elődjét, iPhone-nal is lehet majd használni. Jó hír lehet ez...","id":"20200210_samsung_galaxy_buds_plus_iphone_kompatibilitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a9fa9d3-332c-46c4-8ac8-71150153c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86c5e37-e87c-463b-a58b-e13f481dd4e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_samsung_galaxy_buds_plus_iphone_kompatibilitas","timestamp":"2020. február. 10. 22:08","title":"Drágállja az AirPodsot? Akkor várja meg a Samsung új fülesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af022533-1865-4f3e-85ee-acdbf34be765","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A debreceni Kinyik Ákos a Diósgyőr elleni hétvégi meccsen szenvedett ijesztő sérülést.","shortLead":"A debreceni Kinyik Ákos a Diósgyőr elleni hétvégi meccsen szenvedett ijesztő sérülést.","id":"20200210_dvsc_diosgyor_kinyi_akos_fejrugas_hordagy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af022533-1865-4f3e-85ee-acdbf34be765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae838ad-24b9-41d2-993c-bc189e6928f0","keywords":null,"link":"/sport/20200210_dvsc_diosgyor_kinyi_akos_fejrugas_hordagy","timestamp":"2020. február. 10. 13:47","title":"Videó: Akkorát kapott a fejére a Debrecen hátvédje, hogy hordágyon kellett levinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]