[{"available":true,"c_guid":"d823393f-bb0c-4cf7-b5c0-78f46f0dfa61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vörös fejjel, könnyező szemekkel, köhögve menekültek az utasok. ","shortLead":"Vörös fejjel, könnyező szemekkel, köhögve menekültek az utasok. ","id":"20200210_Gazsprayt_fujhattak_a_MAV_egyik_vagonjaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d823393f-bb0c-4cf7-b5c0-78f46f0dfa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5132ac-7a30-4520-b82b-72078d8bf857","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Gazsprayt_fujhattak_a_MAV_egyik_vagonjaba","timestamp":"2020. február. 10. 21:52","title":"Gázsprayt fújhattak a MÁV egyik vagonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","shortLead":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","id":"20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9348a1-53c9-49c2-be26-7c349043b5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","timestamp":"2020. február. 11. 15:18","title":"Koronavírus: nem fertőződött meg a Fülöp-szigeteken tartózkodó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka törvénykönyvéből, a kollektív szerződésből vagy a munkáltató önkéntes döntéséből is adódhat. Az Adózóna bemutatta a leggyakoribb példákat.","shortLead":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka...","id":"20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf77147d-60f3-4250-a63e-f6d72d2d174f","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","timestamp":"2020. február. 11. 05:17","title":"Akkor is járhat fizetés, ha az ember nem dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17645cf-964a-4da8-b447-086802aeb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó-legenda a házát sem hagyja el, romló egészségi állapota miatt depresszióval küzd.","shortLead":"A brazil labdarúgó-legenda a házát sem hagyja el, romló egészségi állapota miatt depresszióval küzd.","id":"20200211_pele_depresszio_csipoproblema_jaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b17645cf-964a-4da8-b447-086802aeb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d2c62a-d729-448b-af4f-e504cb287278","keywords":null,"link":"/sport/20200211_pele_depresszio_csipoproblema_jaras","timestamp":"2020. február. 11. 04:53","title":"Csak segítséggel tud járni Pelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártósorok azért pihennek, mert egyszerűen nincs akkumulátor, amit be lehetne szerelni a kocsikba.","shortLead":"A gyártósorok azért pihennek, mert egyszerűen nincs akkumulátor, amit be lehetne szerelni a kocsikba.","id":"20200211_hiaba_az_ev_autoja_le_kellett_allitani_az_elektromos_jaguar__ipace_gyartasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf625a50-d5c5-4754-86e0-914740471357","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_hiaba_az_ev_autoja_le_kellett_allitani_az_elektromos_jaguar__ipace_gyartasat","timestamp":"2020. február. 11. 09:21","title":"Hiába az év autója, le kellett állítani az elektromos Jaguar gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61716bff-679f-41c2-b615-5b5efbe1f1e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Superleggera V4 nem egyszerűen csak nagyon erős, hanem elképesztően könnyű is – a neve is ezt jelenti.","shortLead":"A Superleggera V4 nem egyszerűen csak nagyon erős, hanem elképesztően könnyű is – a neve is ezt jelenti.","id":"20200210_mindent_maga_moge_utasit_a_ducati_legujabb_kozuti_szornyetege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61716bff-679f-41c2-b615-5b5efbe1f1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4e521e-5a71-4f7b-baf6-00b3e47d0e9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_mindent_maga_moge_utasit_a_ducati_legujabb_kozuti_szornyetege","timestamp":"2020. február. 10. 13:21","title":"Mindent maga mögé utasít a Ducati legújabb közúti sportmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9448cc-6d87-4799-b58a-65968ff5cdbc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a Budapest-Cegléd vonalon történt.","shortLead":"A baleset a Budapest-Cegléd vonalon történt.","id":"20200211_Ket_vonat_is_osszeutkozott_egy_vasuti_atjaroban_allo_autoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf9448cc-6d87-4799-b58a-65968ff5cdbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46f2e9a-383e-45e3-978c-8d557c3311b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Ket_vonat_is_osszeutkozott_egy_vasuti_atjaroban_allo_autoval","timestamp":"2020. február. 11. 21:55","title":"Két vonat is összeütközött egy vasúti átjáróban álló autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre a Microsoft sem érti, mi áll a jelenség mögött, ami miatt nem, vagy csak nehezen lehet leállítani egyes Windows 7-et futtató számítógépeket.","shortLead":"Egyelőre a Microsoft sem érti, mi áll a jelenség mögött, ami miatt nem, vagy csak nehezen lehet leállítani egyes...","id":"20200210_windows_7_hiba_szamitogep_leallitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429cf747-6a9b-4b0c-ae6a-c12a34669ef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_windows_7_hiba_szamitogep_leallitasa","timestamp":"2020. február. 10. 15:03","title":"Fura hiba van a Windows 7-ben, nem lehet kikapcsolni a számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]