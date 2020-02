Világrekord: 6,7 másodperc alatt nyitja le a tetejét az új Aston Martin

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miután Klinsmann lemondott a vezetőedzői posztról, Petry ismét az első csapathoz került.","shortLead":"Miután Klinsmann lemondott a vezetőedzői posztról, Petry ismét az első csapathoz került.","id":"20200212_Ujra_Petry_Zsolt_a_Hertha_kapusedzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa77ba-8db0-45d4-b8d9-4a2a184d80bc","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Ujra_Petry_Zsolt_a_Hertha_kapusedzoje","timestamp":"2020. február. 12. 09:01","title":"Újra Petry Zsolt a Hertha kapusedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Szeged és a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon.","shortLead":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Szeged és a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon.","id":"20200210_kidolt_fa_vihar_vasut_mav_kesesek_potlobusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b214cf67-afa8-497c-8c59-9bf59b6d629d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_kidolt_fa_vihar_vasut_mav_kesesek_potlobusz","timestamp":"2020. február. 10. 20:33","title":"Kidőlt fák nehezítik a vasúti közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt sikeres a Mátrai Erőmű előző éve – ismerte el a leköszönő igazgatósági elnök is.","shortLead":"Nem volt sikeres a Mátrai Erőmű előző éve – ismerte el a leköszönő igazgatósági elnök is.","id":"20200211_Inkabb_visszafogtak_a_Matrai_Eromu_termeleset_hogy_ne_nojon_a_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6c4623-986f-4cd8-9720-dfa3c12e09eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_Inkabb_visszafogtak_a_Matrai_Eromu_termeleset_hogy_ne_nojon_a_veszteseg","timestamp":"2020. február. 11. 08:24","title":"Inkább visszafogták a Mátrai Erőmű termelését, hogy ne nőjön a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf9bc6-7ac8-4c30-9e4d-5dc61a4c6c87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Peter és Autumn Phillips házassága 12 év után ér véget.","shortLead":"Peter és Autumn Phillips házassága 12 év után ér véget.","id":"20200211_Valik_Erzsebet_kiralyno_legidosebb_unokaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf9bc6-7ac8-4c30-9e4d-5dc61a4c6c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a01ccf-4165-44b7-848d-be1cc0659b7a","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Valik_Erzsebet_kiralyno_legidosebb_unokaja","timestamp":"2020. február. 11. 15:18","title":"Válik Erzsébet királynő legidősebb unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatott középpályása szerint sunyi módon vált meg tőle az al-Ittihad Kalba.","shortLead":"A válogatott középpályása szerint sunyi módon vált meg tőle az al-Ittihad Kalba.","id":"20200211_dzsudzsak_balazs_al_ain_fc_al_ittihad_szerzodesbontas_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9976a9d9-ac62-40ec-b5d7-ea63a6b8462a","keywords":null,"link":"/sport/20200211_dzsudzsak_balazs_al_ain_fc_al_ittihad_szerzodesbontas_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2020. február. 11. 06:06","title":"Dzsudzsák szerint a volt klubjának elnöke nem mer a szemébe nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint könnyű hibázni, de elmondta azt is, hogy szerinte mi kell ahhoz, hogy a magyar gazdaság megelőzzön másokat. ","shortLead":"A jegybankelnök szerint könnyű hibázni, de elmondta azt is, hogy szerinte mi kell ahhoz, hogy a magyar gazdaság...","id":"20200210_Matolcsy_mnb_gazdasagpolitika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc829b3-5e62-44a9-b8d5-11815e3c33f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Matolcsy_mnb_gazdasagpolitika","timestamp":"2020. február. 10. 16:32","title":"Matolcsy: Elég egy rossz mozdulat, és jön a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közbenjáró szentmisét a magyar egyetemekért is tartják.","shortLead":"A közbenjáró szentmisét a magyar egyetemekért is tartják.","id":"20200212_Miset_tartanak_az_oktatasert_es_az_Akademiaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e630f5-7f0b-4c7b-870c-ce121f467869","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Miset_tartanak_az_oktatasert_es_az_Akademiaert","timestamp":"2020. február. 12. 08:38","title":"Misét tartanak az oktatásért és az Akadémiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae855e7-3635-4e16-8f1c-fb1c09aa9f39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak szándéknyilatkozat volt arra, hogy az állam eladja a Budapest Bankban meglévő részesedését, jogilag értelmezhető kötelezettség nem – derült ki két évvel az után, hogy letelt a határidő.","shortLead":"Csak szándéknyilatkozat volt arra, hogy az állam eladja a Budapest Bankban meglévő részesedését, jogilag értelmezhető...","id":"20200211_budapest_bank_eladas_hatarido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae855e7-3635-4e16-8f1c-fb1c09aa9f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8b5eb2-38bc-4690-a448-42cca86a4d8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_budapest_bank_eladas_hatarido","timestamp":"2020. február. 11. 10:52","title":"Két évvel a lejárta után derült ki, hogy mégsem volt határidő a Budapest Bank eladására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]