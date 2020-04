Hétfőtől a tanszüneti menetrend szerint indulnak a budapesti tömegközlekedés járatai – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A BKK szerint az április 1-jén életbe léptetett új menetrenddel és annak csütörtöki korrigálásával az volt a céljuk, hogy a nemzetközi gyakorlatban is használatos, 30 százalékos telítettségi mutatót alkalmazhassák a járműveken. Mivel az átlagosan 20-30 százalékos telítettség is zsúfoltságérzetet keltett az utasokban, illetve a főpolgármester is azt kérte, hogy vizsgálják felül a jelenlegi menetrendet, a cég a tanszüneti menetrend visszaállítása mellett döntött.

Mivel a változást csak hétfőn tudják életbe léptetni, számos vonalon a csütörtökihez képest további sűrítéseket alkalmaznak már pénteken is. Így a kora reggeli, reggeli órákban sűrűbben jár majd a 3-as, a 4-es és a 6-os villamos, az M3-as metrópótló busz, a 23-as buszcsalád járatai, az 5-ös, a 9-es, a 31-es, a 45-ös, a 66-os, a 85-ös, a 99-es, a 133E, a 159-es, a 196-os busz. A 104-es járat vonalán a rövidebb buszok helyett csuklós járművek közlekednek majd, ezzel segítve, hogy távolabb állhassanak egymástól az emberek.

A hétfőtől induló tanítási szünetben érvényes menetrend – amelyben a kapacitás csupán 10 százalékkal marad el a máskor megszokottól – a hajnali, kora reggeli, reggeli időszakban, valamint a délutáni csúcsidőben is a csütörtökinél lényegesen sűrűbb járatindulást jelent.