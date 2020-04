Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai és brit tudósoknak sikerült egy olyan eljárást kifejleszteniük, amely állításuk szerint 96 százalékos pontossággal állapította meg, hogy a szervezetben van-e daganatos elváltozás.","shortLead":"Amerikai és brit tudósoknak sikerült egy olyan eljárást kifejleszteniük, amely állításuk szerint 96 százalékos...","id":"20200401_rak_daganatos_megbetegedes_vervizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225ce994-3567-41f7-b97d-e42df1daa0e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_rak_daganatos_megbetegedes_vervizsgalat","timestamp":"2020. április. 01. 11:33","title":"A rák több mint 50 típusát mutatja ki egy új vérvizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab289c7-a7a1-46f2-9e17-7756a01f04ed","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szolgáltatás emelt díjas sms-ekért cserébe azt ígérte, hogy érdekességeket árul el a kérdező életéről. ","shortLead":"A szolgáltatás emelt díjas sms-ekért cserébe azt ígérte, hogy érdekességeket árul el a kérdező életéről. ","id":"20200401_gvh_kerdezd_a_bongot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ab289c7-a7a1-46f2-9e17-7756a01f04ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ba03d7-51b2-4ee7-8a8d-4c745ce043de","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_gvh_kerdezd_a_bongot","timestamp":"2020. április. 01. 18:01","title":"Letiltották a Bongót, amely súlyos pénzeket gombolt le a tinikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A legforgalmasabb vonalakon azért sűrűbben követik egymást a járatok. \r

","shortLead":"A legforgalmasabb vonalakon azért sűrűbben követik egymást a járatok. \r

","id":"20200401_koronavirus_jarvany_budapesti_kozlekedesi_kozpont_tomegkozlekedes_szombati_menetrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12f3295-e3ac-4632-b78f-156f0634f1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_koronavirus_jarvany_budapesti_kozlekedesi_kozpont_tomegkozlekedes_szombati_menetrend","timestamp":"2020. április. 01. 07:49","title":"Mától minden nap szombat a fővárosi tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök külön engedélyével el lehet térni a normál beszerzési szabályoktól, illetve egyéb könnyítéseket is bevezetett a kormány.","shortLead":"A miniszterelnök külön engedélyével el lehet térni a normál beszerzési szabályoktól, illetve egyéb könnyítéseket is...","id":"20200401_Orban_a_kozbeszerzesi_szabalyok_alol_is_felmentest_adhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e723bf-385e-4a22-ad3a-57ba730236aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_Orban_a_kozbeszerzesi_szabalyok_alol_is_felmentest_adhat","timestamp":"2020. április. 01. 17:04","title":"Orbán a közbeszerzési szabályok alól is felmentést adhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eduline.hu oldalon bárki kifejezheti a véleményét.","shortLead":"Az eduline.hu oldalon bárki kifejezheti a véleményét.","id":"20200331_Szavazhatnak_a_diakok_hogy_mit_csinalnanak_az_erettsegivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8060b314-6f2f-4a79-bed3-d6dcf6b0470c","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szavazhatnak_a_diakok_hogy_mit_csinalnanak_az_erettsegivel","timestamp":"2020. március. 31. 12:42","title":"Szavazhatnak a diákok, hogy mit csinálnának az érettségivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színházi felügyelőbizottságokban többségbe kerülnének a minisztérium által delegált emberek.","shortLead":"A színházi felügyelőbizottságokban többségbe kerülnének a minisztérium által delegált emberek.","id":"20200401_Miniszteriumi_embereket_kuldenenek_a_szinhazakhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2080d8d5-17e9-43b3-ae19-bf897708e97e","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Miniszteriumi_embereket_kuldenenek_a_szinhazakhoz","timestamp":"2020. április. 01. 14:19","title":"Minisztériumi embereket küldenének a színházakhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell új lakóhelyet vagy tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a hétvégi házban vagyunk.","shortLead":"Nem kell új lakóhelyet vagy tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a hétvégi házban vagyunk.","id":"20200331_Kijarasi_korlatozas_nem_kell_uj_lakcimkartya_ha_alberletben_lakunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879e4254-adf3-4240-9293-9252c9d38c06","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_Kijarasi_korlatozas_nem_kell_uj_lakcimkartya_ha_alberletben_lakunk","timestamp":"2020. március. 31. 13:01","title":"Kijárási korlátozás: nem kell új lakcímkártya, ha albérletben lakunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Berettyóújfalunak sikerült tesztelőberendezést szereznie, pár nap alatt összegyűjtötték a pénzt a helyiek. Több település is felbuzdult a jó példán, Szentesen is alig másfél nap alatt összedobtak egy nagyobb summát. Kiderült, hogy nem olyan egyszerű sem a berendezés beszerzése, sem annak a működtetése.","shortLead":"Berettyóújfalunak sikerült tesztelőberendezést szereznie, pár nap alatt összegyűjtötték a pénzt a helyiek. Több...","id":"20200331_Nem_eleg_a_tesztelo_berendezes_azt_mukodtetni_is_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b3c5e6-788b-4c88-a1e0-d596336a174e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Nem_eleg_a_tesztelo_berendezes_azt_mukodtetni_is_kell","timestamp":"2020. március. 31. 16:07","title":"Több településen hiába gyűjtenek tesztelőberendezésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]