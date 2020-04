Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bcb68d1-f4ab-450f-af32-d852d28e4e28","c_author":"HVG","category":"360","description":"Olga Tokarczuk könyvében William Blake-nek, az angol romantikus költészet óriásának más fontos szerep is jut.","shortLead":"Olga Tokarczuk könyvében William Blake-nek, az angol romantikus költészet óriásának más fontos szerep is jut.","id":"202016_konyv__okokrimi_olga_tokarczuk_hajtsad_ekedet_aholtak_csontjain_at","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcb68d1-f4ab-450f-af32-d852d28e4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46cb3a2-3773-4b8d-ad3c-54377b21fabc","keywords":null,"link":"/360/202016_konyv__okokrimi_olga_tokarczuk_hajtsad_ekedet_aholtak_csontjain_at","timestamp":"2020. április. 20. 10:00","title":"A pokol közmondásaiból vette ökokrimije címét a Nobel-díjas lengyel író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a56f5b-49d2-46c7-becb-6cfe96eea96f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester bejelentése szerint három lakónak és egy dolgozónak lett pozitív a tesztje.\r

","shortLead":"A polgármester bejelentése szerint három lakónak és egy dolgozónak lett pozitív a tesztje.\r

","id":"20200420_koronavirus_Eger_idosek_otthona_Mirkoczki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a56f5b-49d2-46c7-becb-6cfe96eea96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b527f72-a676-4d9a-a2cb-d62b8ad991a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_Eger_idosek_otthona_Mirkoczki","timestamp":"2020. április. 20. 15:11","title":"Négy koronavírusos beteg van egy egri idősek otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap ismertetett legújabb statisztika szerint átlépte a 120 ezret az új koronavírus okozta fertőzések száma Nagy-Britanniában, a napi halálozási szám viszont jelentősen csökkent. A napi szűrések számát 100 ezerre akarják emelni.","shortLead":"A vasárnap ismertetett legújabb statisztika szerint átlépte a 120 ezret az új koronavírus okozta fertőzések száma...","id":"20200419_Jelentosen_csokkent_a_napi_halalozasi_szam_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2429f4dc-3d91-4b33-91ad-6e8c8956a673","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Jelentosen_csokkent_a_napi_halalozasi_szam_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 19. 18:01","title":"Jelentősen csökkent a napi halálozási szám Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c84fa5-c0c1-4b63-b29e-3b822480bcac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple fejlesztői a macOS operációs rendszer soron következő verziójába tesznek majd bele egy olyan újdonságot, amely jót tesz a MacBookok akkumulátorának.","shortLead":"Az Apple fejlesztői a macOS operációs rendszer soron következő verziójába tesznek majd bele egy olyan újdonságot, amely...","id":"20200420_apple_macbook_akkumulator_catalina_macos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5c84fa5-c0c1-4b63-b29e-3b822480bcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1740243a-5710-4ece-8dd6-a76f649d4702","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_apple_macbook_akkumulator_catalina_macos","timestamp":"2020. április. 20. 13:03","title":"Hasznos funkciót kapnak az Apple laptopjai, az akkumulátor jár vele jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","shortLead":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","id":"20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2d7256-aa26-4dfb-bec2-9ddc909929f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","timestamp":"2020. április. 20. 18:09","title":"Videó: Nyomták a dudát Orbánnak a Clark Ádám téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99efc75-ebd4-4724-a71e-6e549e7d68f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak száma már meghaladja a 16 500-at az országban.","shortLead":"Az elhunytak száma már meghaladja a 16 500-at az országban.","id":"20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_pandemia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99efc75-ebd4-4724-a71e-6e549e7d68f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9e1a59-5f0f-40e4-8994-b69e036999f2","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_pandemia","timestamp":"2020. április. 20. 19:31","title":"Kevesebb új fertőzött és halálos áldozat az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d969a72e-8841-4e28-9abd-978c3fbaac81","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az EU most mutathatja meg, hogy nem laza érdekszövetség, hanem közös értékeket valló, egymást bajban kisegíteni tudó és akaró országokból áll – véli az uniós mentőakciót kísérő tagállami vitákról Darvas Zsolt, a brüsszeli gazdaságkutató Bruegel Intézet vezető munkatársa, a Corvinus Egyetem oktatója. Interjú.","shortLead":"Az EU most mutathatja meg, hogy nem laza érdekszövetség, hanem közös értékeket valló, egymást bajban kisegíteni tudó és...","id":"202016__darvas_zsolt__unios_mentocsomagrol_koronakotvenyrol__itt_azido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d969a72e-8841-4e28-9abd-978c3fbaac81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0cf10d-0b44-422e-a1ce-db2b11176ebb","keywords":null,"link":"/360/202016__darvas_zsolt__unios_mentocsomagrol_koronakotvenyrol__itt_azido","timestamp":"2020. április. 20. 11:00","title":"Itt az ideje az európai szolidaritásnak - interjú Darvas Zsolt közgazdásszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3035dfb-fba1-49b3-a6ec-014784260ac0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld körüli pályán sikerrel teljesített három hónapos tesztidőszak után megkezdte három évre tervezett tudományos küldetését az Európai Űrügynökség (ESA) exobolygók, vagyis a Naprendszeren kívüli planéták tanulmányozására kifejlesztett űrtávcsöve.","shortLead":"A Föld körüli pályán sikerrel teljesített három hónapos tesztidőszak után megkezdte három évre tervezett tudományos...","id":"20200420_europai_exobolygokutato_urtavcso_esa_cheops","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3035dfb-fba1-49b3-a6ec-014784260ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7507b78-a6ab-4104-8231-fd7f1edcf49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_europai_exobolygokutato_urtavcso_esa_cheops","timestamp":"2020. április. 20. 00:03","title":"Bekapcsolták az űrtávcsövet, amely 100 bolygót néz át, hogy lakhatók-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]