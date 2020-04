Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e3afcf2-21c7-4fd6-99ee-c63ffb6d1880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak szombat délre állhat vissza a rend. Az intézményben ma lenne a szakdolgozatok leadásának határideje, de az informatikai gond miatt ezt meghosszabbították.","shortLead":"Csak szombat délre állhat vissza a rend. Az intézményben ma lenne a szakdolgozatok leadásának határideje, de...","id":"20200424_pazmany_peter_katolikus_egyetem_zsarolovirus_neptun_tanulmanyi_rendszer_szakdolgozat_leadasi_hatarido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e3afcf2-21c7-4fd6-99ee-c63ffb6d1880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6549d2d-47f4-4b68-b46e-e4a8a7bb46b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_pazmany_peter_katolikus_egyetem_zsarolovirus_neptun_tanulmanyi_rendszer_szakdolgozat_leadasi_hatarido","timestamp":"2020. április. 24. 16:03","title":"Zsarolóvírus-támadás érte a Pázmányt, leállt a Neptun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40927bf7-dd62-4dab-b9aa-ff169fdf11f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fertőzöttek száma 870 ezer a legfrissebb adatok szerint.","shortLead":"A fertőzöttek száma 870 ezer a legfrissebb adatok szerint.","id":"20200424_egyesult_allamok_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40927bf7-dd62-4dab-b9aa-ff169fdf11f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd681e5-e18e-4c8b-bd03-820fcd1641ed","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_egyesult_allamok_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. április. 24. 19:40","title":"Már több mint 50 ezren haltak bele a koronavírusba az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik munkatárs férjének gyorstesztje lett pozitív, jelenleg a klinikai szintű vizsgálat eredményére várnak.","shortLead":"Az egyik munkatárs férjének gyorstesztje lett pozitív, jelenleg a klinikai szintű vizsgálat eredményére várnak.","id":"20200424_Koronavirus_gyanuja_miatt_bezartak_a_pecsi_onkormanyzat_adougyi_osztalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1f0d16-8fd5-4b46-9bb7-246b502f5d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Koronavirus_gyanuja_miatt_bezartak_a_pecsi_onkormanyzat_adougyi_osztalyat","timestamp":"2020. április. 24. 17:49","title":"Koronavírus gyanúja miatt bezárták a pécsi önkormányzat adóügyi osztályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c520f83e-3559-4454-a379-406c2d2ea4eb","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"„Ha bárki valahol kimondja azt a nevet, hogy Zenthe Ferenc, egy mosoly jelenik meg a szája szélén” – fogalmazott a Madách Színház igazgatója a színész halálakor. Ma lenne 100 éves. Megnéztük, mit írtak róla a korabeli lapok.","shortLead":"„Ha bárki valahol kimondja azt a nevet, hogy Zenthe Ferenc, egy mosoly jelenik meg a szája szélén” – fogalmazott...","id":"20200424_zenthe_ferenc_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c520f83e-3559-4454-a379-406c2d2ea4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bafe638-6a09-4bd9-a60b-6904aaf63ec2","keywords":null,"link":"/elet/20200424_zenthe_ferenc_evfordulo","timestamp":"2020. április. 24. 20:00","title":"Egy ország kapitánya és Taki bácsija – 100 éves lenne Zenthe Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654af465-d540-402d-955c-a639fd4edfa3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ugyanolyan hitelesen játszott maffiózókat, csavargókat, gyilkosokat, mint nyugállományú vak katonatisztet, bűnüldözőt, könyörtelen kaszinótulajdonost, vagy \"Dr. Halált\", III. Richárdot, Heródes királyt. Sőt még magát az ördögöt is megelevenítette.\r

