Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Május 11-éig meghosszabbította Vlagyimir Putyin orosz elnök a már március vége óta tartó országos munkaszünetet. Az ok: gyorsul a koronavírus-járvány terjedése, s Putyin is elismerte kedd délutáni beszédében, hosszú és nehéz út vár még az országára. Közben az államfő iránti bizalom tovább csökken. ","shortLead":"Május 11-éig meghosszabbította Vlagyimir Putyin orosz elnök a már március vége óta tartó országos munkaszünetet. Az ok...","id":"20200428_Oroszorszagban_meg_nem_tetozik_a_jarvany_Putyin_meghosszabbitotta_az_orszagos_munkaszunetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0710e769-4d20-493f-a903-fea03a3e8746","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Oroszorszagban_meg_nem_tetozik_a_jarvany_Putyin_meghosszabbitotta_az_orszagos_munkaszunetet","timestamp":"2020. április. 28. 18:58","title":"Az orosz járvány beindult, Putyin tévébeszédben jelentette be, hogy marad a karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1336f34a-e610-4aa8-af83-0f20f3e23498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé jégeső és felhőszakadás is lehet.","shortLead":"Többfelé jégeső és felhőszakadás is lehet.","id":"20200429_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1336f34a-e610-4aa8-af83-0f20f3e23498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60189291-7e31-4a1f-b21b-bb9994259c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. április. 29. 08:14","title":"Az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új kutatás szerint ugyanakkor a nők a férfiakhoz képest még mindig sokkal inkább azt érzik, hogy a partnerük vállalhatna nagyobb részt a háztartási és gyereknevelési feladatokban.","shortLead":"Egy új kutatás szerint ugyanakkor a nők a férfiakhoz képest még mindig sokkal inkább azt érzik, hogy a partnerük...","id":"20200430_Tobb_hazimunkara_kenyszeriti_a_ferfiakat_a_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379dedb0-04cb-4384-925b-1466ad99a297","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Tobb_hazimunkara_kenyszeriti_a_ferfiakat_a_home_office","timestamp":"2020. április. 30. 07:20","title":"Több házimunkára kényszeríti a férfiakat a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cda158-9aad-435e-a519-56c5772475b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezető videón örökítette meg az aktust.","shortLead":"A városvezető videón örökítette meg az aktust.","id":"20200430_papa_polgarmester_szemet_hulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4cda158-9aad-435e-a519-56c5772475b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acd125f-23b8-4df2-9429-51a9f62225b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_papa_polgarmester_szemet_hulladek","timestamp":"2020. április. 30. 10:13","title":"Pápa polgármestere bedobálta egy helybeli udvarára annak elszórt szemetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel nyolcezer ember érkezhet Országos Népi Gyűlés ülésére.\r

","shortLead":"Közel nyolcezer ember érkezhet Országos Népi Gyűlés ülésére.\r

","id":"20200429_Kinaban_hamarosan_megnyitjak_az_elhalasztott_parlamenti_ulesszakot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14a730c-1ded-49ae-839a-f68189ad5bcf","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Kinaban_hamarosan_megnyitjak_az_elhalasztott_parlamenti_ulesszakot","timestamp":"2020. április. 29. 06:45","title":"Kínában hamarosan megnyitják az elhalasztott parlamenti ülésszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22710b03-b44d-4ef5-98db-faf3d1505dfe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítményt azok véréből állítják elő magyar kutatók, akik már átestek a fertőzésen, mára pedig meggyógyultak. ","shortLead":"A készítményt azok véréből állítják elő magyar kutatók, akik már átestek a fertőzésen, mára pedig meggyógyultak. ","id":"20200429_verplazma_szerum_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22710b03-b44d-4ef5-98db-faf3d1505dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f1f027-ea24-42fa-996e-d48adeb18020","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_verplazma_szerum_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 10:33","title":"Vérplazmából előállított szérumot adtak be két koronavírusosnak a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64186e1-e04a-4db6-b43c-7a1081dbc612","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők lehetőséget látnak a válságban. Nyúl Sándor visszaszállna a Gránit Bankba és az irodapiacra is optimistán tekint.","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők lehetőséget látnak a válságban. Nyúl Sándor visszaszállna a Gránit Bankba és...","id":"20200429_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Nyul_Sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64186e1-e04a-4db6-b43c-7a1081dbc612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e997189-0f54-4a97-b323-6c129ec5d590","keywords":null,"link":"/360/20200429_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Nyul_Sandor","timestamp":"2020. április. 29. 14:00","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Nyúl Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a744d8-3e54-4367-91bb-8ffe943e7b25","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Első körben csak kuponokkal kárpótolnák az utasokat.","shortLead":"Első körben csak kuponokkal kárpótolnák az utasokat.","id":"20200430_legitarsasag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58a744d8-3e54-4367-91bb-8ffe943e7b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbccb3f-2625-423d-aa25-bc0dd17a9e99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_legitarsasag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 30. 05:54","title":"Megváltoztatná több ország is a törölt légijáratok után járó kártérítés szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]