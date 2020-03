© Alfa Romeo

Egymás után érkeznek az újabbnál újabb divatterepjárók , amelyeben a CO2-kvóta miatt egyre többször van részben, vagy teljes egészében elektromos hajtáslánc. A fennállásának 110. évfordulóját ünneplő Alfa Romeo viszont nagyon más úton jár, hiszen az olasz gyártó most egy hamisítatlan benzinpusztító sportszedánnal rukkolt elő.

Az Alfa Romeo Giulia GTA (Gran Turismo Alleggerita) nevű újdonság az eddigi legsportosabb Giuliára, a Quadrifoglio Verdére épül. A szuperkönnyű anyagok széles körű használatával sikerült elérni, hogy a GTA 100 kilogrammal könnyebb lett.

© Alfa Romeo

Az Akrapovic gyártmányú titánkipufogós Giulia GTA-nak többek között a lökhárítói, a diffúzora, a motorházteteje és a teteje is szénszálas anyagból készült. A géptető alatt a QV-ből érkezett 2,9 literes biturbó V6-os erőforrás lapul, melynek teljesítményét 510-ről 540 lóerőre emelték. A módosításoknak köszönhetően a 0-100-as sprint szintideje 3,9-ről 3,6 másodpercre csökkent.

© Alfa Romeo

A non plus ultra kivitel a Giulia GTAm, ami további 50 kilogrammal könnyebb lett. A már-már versenyautónak tekinthető, de közúton is használható csúcsmodellben nincs hátsó üléssor és ajtóburkolat, az első kagylóülésekben helyet foglalók biztonságáról pedig hatpontos biztonsági övek gondoskodnak.

© Alfa Romeo

© Alfa Romeo

A nagy hátsó szárnyat, illetve plexi oldalsó és hátsó üveget kapó GTAm nyomtávját elöl és hátul is kiszélesítették 50 milliméterrel, a felfüggesztés pedig minden korábbinál keményebb, sportosabb lett. A GTA és a GTAm ritkán jön majd szembe az utakon, ugyanis az egyelőre ismeretlen árú típusokból összesen csak 500 példány fog készülni.

© Alfa Romeo

© Alfa Romeo

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.