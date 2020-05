Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök elmondta, milyen esetben oldják fel a korlátozásokat Budapesten.","shortLead":"A miniszterelnök elmondta, milyen esetben oldják fel a korlátozásokat Budapesten.","id":"20200501_Orban_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb3c80c-1c60-450e-886d-7d6e2f1ca42d","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. május. 01. 07:48","title":"Orbán: Október-novemberben jöhet a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e416a20-ddf1-4357-8eff-4e5ff7a8d508","c_author":"Ballai Vince-Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fellélegezhetnek azok a betegek, akiknek a járvány miatt az elmúlt másfél hónapban kevés esélyük volt orvoshoz jutni, még ha fizetniük is kell a kezelésért. Néhány magánrendelő már hétfőn újranyit, miután a kormány bejelentette, hogy május 4-én feloldja a magánegészségügyi szektorra vonatkozó korlátozásokat. Ezzel együtt azonban szigorú előírásokat kell betartaniuk, hogy megvédjék a pácienseket és a dolgozóikat. ","shortLead":"Fellélegezhetnek azok a betegek, akiknek a járvány miatt az elmúlt másfél hónapban kevés esélyük volt orvoshoz jutni...","id":"20200501_Keszulnek_a_maganorvosok_hetfotol_tobb_rendelo_is_ujranyit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e416a20-ddf1-4357-8eff-4e5ff7a8d508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3665c32f-7cfa-4d99-adc9-d112a59d004e","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Keszulnek_a_maganorvosok_hetfotol_tobb_rendelo_is_ujranyit","timestamp":"2020. május. 01. 13:30","title":"Készülnek a magánorvosok, hétfőtől több rendelő is újranyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b76aca9-545c-4860-aa6b-1b935f880829","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A koronavírus új szavakkal gazdagította a nyelveket, az első gyűjteményeket már össze is állították a nyelvészek.","shortLead":"A koronavírus új szavakkal gazdagította a nyelveket, az első gyűjteményeket már össze is állították a nyelvészek.","id":"20200501_karanten_nyelv_veszelszki_agnes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b76aca9-545c-4860-aa6b-1b935f880829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0a0594-a7e4-414a-9456-fd1cf0ce79d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200501_karanten_nyelv_veszelszki_agnes_koronavirus","timestamp":"2020. május. 01. 10:30","title":"Itt a karanténkera, úton lehet már a koronabébi, ne legyünk covidinkák és óvakodjunk a köpőrémtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b65baba-63f9-4e00-b2cc-c110a917ff3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Más fesztiválok mellett az EFOTT is nehéz helyzetbe került a koronavírus-járvány és az amiatt bevezetett korlátozások miatt. A szervezők a fesztiválozókkal együtt keresik a megoldást.","shortLead":"Más fesztiválok mellett az EFOTT is nehéz helyzetbe került a koronavírus-járvány és az amiatt bevezetett korlátozások...","id":"20200501_koronavirus_jarvany_efott_fesztival_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b65baba-63f9-4e00-b2cc-c110a917ff3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f775b7d-a228-490e-8ccb-2584097b1bc1","keywords":null,"link":"/elet/20200501_koronavirus_jarvany_efott_fesztival_szavazas","timestamp":"2020. május. 01. 18:01","title":"Megszavaztatják a szervezők, hogy legyen-e EFOTT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önállóság az ingatlanüzemeltetésnél és a szolgáltatások megrendelésénél is csökken.","shortLead":"Az önállóság az ingatlanüzemeltetésnél és a szolgáltatások megrendelésénél is csökken.","id":"20200501_Majustol_az_allam_intezi_a_korhazi_beszerzeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28dcfef1-64d3-4ce6-a20d-2cf4ff1739ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Majustol_az_allam_intezi_a_korhazi_beszerzeseket","timestamp":"2020. május. 01. 15:14","title":"Mostantól az állam intézi a kórházi beszerzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce44ec4f-f9c2-461c-8194-fc086e89699c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ahol lazítottak a szabályokon, ott megnőtt a fertőzések száma. ","shortLead":"Ahol lazítottak a szabályokon, ott megnőtt a fertőzések száma. ","id":"20200502_USA_ujabb_karantenellenes_tuntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce44ec4f-f9c2-461c-8194-fc086e89699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4119d6-4ce1-4356-99ac-81c8b9817497","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_USA_ujabb_karantenellenes_tuntetesek","timestamp":"2020. május. 02. 08:27","title":"USA: újabb karanténellenes tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4888af8c-d289-4fce-a2e2-ac712435ed08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tereprendezést nem jelentette be előre a tulajdonos. ","shortLead":"A tereprendezést nem jelentette be előre a tulajdonos. ","id":"20200501_feljelentes_xii_kerulet_mta_fakivagas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4888af8c-d289-4fce-a2e2-ac712435ed08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce921f7-10ed-43b7-af09-0cb1bbfff15c","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_feljelentes_xii_kerulet_mta_fakivagas","timestamp":"2020. május. 01. 14:15","title":"Feljelentést tett a XII. kerületi, amiért az MTA telkén kivágták a fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f349dead-48b2-4536-a270-4fa859edd7f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igaz, csak hat országból.","shortLead":"Igaz, csak hat országból.","id":"20200501_Ismet_johetnek_kulfoldi_uzletemberek_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f349dead-48b2-4536-a270-4fa859edd7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053825d7-cf60-4a4e-82d5-70b7e437cdb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Ismet_johetnek_kulfoldi_uzletemberek_Magyarorszagra","timestamp":"2020. május. 01. 11:15","title":"Ismét jöhetnek külföldi üzletemberek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]