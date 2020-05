Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42996d2b-b552-4515-ae5e-0124f580f25e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett Olaszországba a Kenyában másfél éve elhurcolt olasz segélymunkás\r

\r

","shortLead":"Megérkezett Olaszországba a Kenyában másfél éve elhurcolt olasz segélymunkás\r

\r

","id":"20200510_Titkosszolgalati_akcioval_szabaditottak_ki_egy_olasz_segelymunkast_Kenyabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42996d2b-b552-4515-ae5e-0124f580f25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85c2967-6d8d-42ba-99e5-32566b7603ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Titkosszolgalati_akcioval_szabaditottak_ki_egy_olasz_segelymunkast_Kenyabol","timestamp":"2020. május. 10. 21:03","title":"Titkosszolgálati akcióval szabadítottak ki egy olasz segélymunkást iszlamisták fogságából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9cba0a-0329-48ec-820c-0ac1df78d6f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dán játékgyártó ötletoldalán lehet szavazni a projektre.","shortLead":"A dán játékgyártó ötletoldalán lehet szavazni a projektre.","id":"20200511_Hivatalos_Lego_jatek_keszulhet_egy_magyar_Trabantbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea9cba0a-0329-48ec-820c-0ac1df78d6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0113b596-5c2a-4297-a023-470b1d1ca40d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Hivatalos_Lego_jatek_keszulhet_egy_magyar_Trabantbol","timestamp":"2020. május. 11. 09:42","title":"Hivatalos Lego-játék készülhet egy magyar Trabantból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre kevesebb ember hal meg naponta Olaszországban.","shortLead":"Egyre kevesebb ember hal meg naponta Olaszországban.","id":"20200510_Olaszorszag_Tavozoban_van_a_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685aec58-f21c-42eb-b43b-de8cdf527e9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Olaszorszag_Tavozoban_van_a_virus","timestamp":"2020. május. 10. 21:04","title":"Olasz szakértő: \"Távozóban van a vírus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. ","shortLead":"A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. ","id":"20200510_Ongyilkos_lett_egy_magyar_ferfi_az_egyik_oceanjaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e7a52-795c-4113-89ea-03f45d851c41","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Ongyilkos_lett_egy_magyar_ferfi_az_egyik_oceanjaron","timestamp":"2020. május. 10. 16:52","title":"Öngyilkos lehetett egy magyar férfi az egyik tengerjárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8665df9e-48bd-44b9-b77a-5816f6b8cafc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuált is megihlette az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján adagolt rendőri zsargon. Klasszikus mese egy kicsi másképp, Hadházi László tolmácsolásában. ","shortLead":"A Duma Aktuált is megihlette az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján adagolt rendőri zsargon. Klasszikus mese...","id":"20200508_Hadhazi_fotorzs_mesel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8665df9e-48bd-44b9-b77a-5816f6b8cafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9be1f07-6e4f-4ca6-a43a-9d0c8bd89956","keywords":null,"link":"/360/20200508_Hadhazi_fotorzs_mesel","timestamp":"2020. május. 09. 17:30","title":"Hadházi főtörzs mesél: H. Fehérke kiskorú állampolgár és a hét zömök fizikai munkás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A balaton északi partján és a Budapest–Lajosmizse vonalon állítanának forgalomba hibrid motorvonatokat, 2029-re összesen 50 új jármű érkezhet.","shortLead":"A balaton északi partján és a Budapest–Lajosmizse vonalon állítanának forgalomba hibrid motorvonatokat, 2029-re...","id":"20200511_hibrid_motorvonatok_MAV_Start_vonat_vasut_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b31caa7-f0a0-4e26-abcb-1ec4fbccdd30","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_hibrid_motorvonatok_MAV_Start_vonat_vasut_kozbeszerzes","timestamp":"2020. május. 11. 11:04","title":"180 milliárd forintért venne hibrid motorvonatokat a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Júniusban jelentik be a filmeket. ","shortLead":"Júniusban jelentik be a filmeket. ","id":"20200511_A_fesztival_elmarad_de_a_cannesi_versenyprogramrol_igy_sem_kell_lemondanunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16542852-4f54-4291-acf1-ab05167cbe36","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_A_fesztival_elmarad_de_a_cannesi_versenyprogramrol_igy_sem_kell_lemondanunk","timestamp":"2020. május. 11. 10:20","title":"A fesztivál elmarad, de a cannes-i versenyprogramról így sem kell lemondanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a591ce32-cb6f-4459-802e-4b01dadab54a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vera Jourová helyreigazítja Orbánt, és hangsúlyozza, hogy Brüsszelben éberen figyelik, mit tesznek Orbánék a jogállammal.","shortLead":"Vera Jourová helyreigazítja Orbánt, és hangsúlyozza, hogy Brüsszelben éberen figyelik, mit tesznek Orbánék...","id":"20200510_Jourova_helyreigazitja_Orbant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a591ce32-cb6f-4459-802e-4b01dadab54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22913ad1-f5e2-467d-be62-9fd942b3a963","keywords":null,"link":"/360/20200510_Jourova_helyreigazitja_Orbant","timestamp":"2020. május. 10. 07:30","title":"A Bizottság alelnöke bízik abban, hogy a magyarok nem akarnak újra szocializmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]