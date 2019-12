A hétüléses változatban is kapható kicsit kocka SUV a Mercedes egyik kellemes idei újdonsága.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a közeljövőben majdnem minden autó SUV lesz. A legfrissebb jóslatok szerint Németországban például öt éven belül minden második újonnan eladott kocsi. Ebben a hatalmas masszában kellene olyan szegmenseket találni, amelyekben még nem találtak ki mindent. A Mercedesnek, úgy tűnik, megint sikerült kicsit újítania. Egy kompakt, de akár hétüléses, meglepően karakteres, jó terepképességű autót dobtak piacra Mercedes-Benz GLB néven.

Képgaléria © D.P.

Azt talán felesleges is hangsúlyozni, milyen piaci előnye van nálunk manapság egy hétüléses SUV-nak, de hogy ez máshol is akkora piaci erő-e, mondjuk a prémium kategóriában, hogy egy kompakt méretű autót fejlesszenek rá, az már korántsem ilyen egyértelmű. Márpedig a Mercedesnél azt mondják, megvan a vásárlóközönsége ennek a vonulatnak is, olyanok, akik korábban például a Mercedes B-osztályban ültek, vagy a konkurens BMW 2-es Active Tourerben.

Az egész GLB stílusa kicsit elüt a mostani, egyébként nagyon fluid Mercedes-dizájntól és éppen ez az egyik legvonzóbb benne. A kocka mint forma ugyanis nem csak érdekes a sok kavics között, hanem a kabintérre is kifejezetten jó hatással van, mert tágas és jól pakolható teret enged meg.

A GLB nagyon praktikus is: 4,63 méter hosszú, ami azt jelenti, hogy három centivel kisebb, mint a nála nagyobb GLC, viszont szélesebb és magasabb a belső tere, amivel azonnal praktikusabb verzió, mint a nála kisebb GLA, vagy nála eggyel komolyabb GLC.

© D.P.

Mielőtt felvetődne, hogy magának csinált konkurenciát saját GLC típusával szemben a Mercedes, érdemes pár dolgot helyre tenni. Tudni kell, hogy mechanikailag a GLB inkább az A-osztályból építkezik, mint a GLC-ből. Kisebbek és gyengébbek a motorjai, és sok más apróság is van, amivel meg tudják tartani a különbséget a két modell között. Sok olyan részlete van a GLB-nek, ami inkább csak stílus, mint valódi tartalom. Itt is van például „majrévasnak” tűnő kapaszkodó az utas előtt, ami olyan, mint a nagyon drága Mercedes G-osztályban, csak itt nem lehet megfogni, ez csak egy alubetét a műszerfalon.

A kabintér az ilyen kijózanító apróságokon kívül igazán kényelmes, tágas, igényes, és modern. 570 literes a csomagtere alapból – amivel megint jobb, mint a GLC, amelyben csak 550 liter az alap – ráadásul a hétüléses opció miatt az egyik sor sínen mozgatható, így akár 760 liter is lehet hátul az alapkapacitás a csomagok számára.

A Mercedes abban németesen korrekt akart lenni ezzel a harmadik sorral, hogy megmondták: maximum 168 centis testmagasságig ajánlott itt ülni. De a harmadik sort is hadrendbe állítva 130 liternyi hely marad a csomagoknak. És ehhez a sorhoz is van USB-csatlakozó, fejtámla és ISOFIX-ülés. Szóval, amennyire lehet, még ez is rendben van.

© D.P.

Az az igazság, hogy a mostani Mercedesek a vezetési asszisztensek és kényelmi elektronika szempontjából a Teslával együtt olyan előnyt mutatnak a legtöbb márkához képest, hogy manapság ennél a két gyártónál érezni igazán, miről szólna az évtized végének autóipara: a totális digitalizációról.

A 10.25 colos kijelzőkön MBUX rendszer fut, amelyről már leírtunk, milyen: az érintőképernyős navigáción például virtuális térkép mutatja, hogy merre kell menni. A hangutasítással szinte bármit kérhetünk a rendszertől, hogy ne a felhasználónak kelljen a menürendszer tízezer funkciója között keresgélnie, vagy kikapcsolnia a head-up displayt. És ugyanígy akármilyen zenét kérhetünk, mert a rendszer a felhőből azonnal streameli nekünk. Valahol itt kéne ma tartani.

© D.P.

A kabintér néhány olcsóbb részlete mellett leginkább a motorválaszték mutatja meg, hová is tartozik a GLB a Mercedes palettáján. Itt csak kis motorok vannak, mint a Mercedes kompakt autóiban egyébként is. Mindegyik négyhengeres, még az AMG GLB 35 is, amely 306 lóerős és ugyanez a motor van a Kecskeméten készülő CLA AMG 35-ben is.

A csúcsmotort elfelejtve a belépő szint a GLB200-as benzines, amely egyébként a Renault-Nissan-Dacia trió több modelljében is megtalálható. Az 1.33 literes négyhengeres turbómotor a Mercedes GLB esetében 163 lóerős. A következő lépcsőfok már a GLB 250, amely egy kétliteres lökettérfogatú benzinmotort jelöl 224 lóerővel.

A GLB dízelmotor-választéka még egyszerűbb: egy motor, három teljesítményszint. A 2.0 literes 116, 150 lóerős és 190 lóerős lehet, amelyet lehet elsőkerék- és összkerékhajtással is rendelni. Manuális váltós modell egyébként sincs már, de az automaták közt van különbség.

© D.P.

A spanyolországi bemutató során offroad terepen is ki lehetett próbálni a kocsikat. Az igazat megvallva arra számítottunk, csak valami könnyed kis dülöngélés lesz egy kőbánya szervizútjain. Ezzel szemben a téligumikkal szerelt dízel GLB-kkel masszív 45 fokos emelkedőket és ereszkedőket kellett megcsinálni. Sőt az oldaldőlési szög bemutatása közben is neccesnek éreztük a dolgot: 35 fokos oldaldőlésig stabil a kocsi, amit a feladatban el is kellett érni, vagyis ha ezt a sofőr végrehajtja, akkor szinte már az oldalán fekszik.

A 400 Nm-es nyomatékkal ügyesen elboldogult az emelkedős terepakadályok között a GLB, simán megoldott olyan feladatokat, hogy a 45 százalékos emelkedő közepén megálltunk, majd finoman kis gázzal elindultunk. Az ilyen kuplunggyilkos kihívást gyakorlatilag gond nélkül teljesítették a GLB-k részben amiatt, hogy ebben sem voltak igénytelenek a németek és a kocsi váltója olajban futó szerkezetű, hogy ne lehessen azonnal szétgyilkolni egy-egy ilyen kihívással mindenféle tapasztalat nélkül sem.

A dízel GLB ezen túlmenően, közúton pont olyan komfortos és takarékos, mint egy gázolajos Mercedesnek lennie az utastérben csendes és a hegyi szerpentinen kapaszkodás ellenére is 8 literes átlaggal abszolváltuk a szakaszunkat.

A csúcsváltozat, az AMG GLB 35 természetesen már egy másik ügyfélkörnek szól, ott máshogy van nagyon együtt a csomag. Nem terepezésre, hanem arra, hogy egy kompakt SUV-val is jót lehessen autózni.

Az AMG „juniorligában” játszó négyhengeres 306 lóerős turbómotorral (8 fokozatú váltó, összkerékhajtás) abszolút kompetensen megy a GLB. Kívülről is látványosabb, mint a normál változatok, legfőképpen az AMG modellekre jellemző Panamericana hűtőrács miatt. 5,2 másodperc alatt van százon, a négyhengeres turbómotor pedig nagyon agilis. A fékek és a kormányzás is direkt, és ez a doboz még nem olyan súlyos, hogy csak szuperdrága, vagy aktív légrúgós felfüggesztéssel lehessen megoldani, hogy ne dülöngéljen.

Árak, konklúzió

A Kínában és Mexikóban készülő újdonság a két kulcspiachoz van közel leginkább, ahol a stuttgarti gyártó kompakt autói egyébként is a legjobban fogynak. Nálunk a legolcsóbban 12,3 millió forintért lehet egy 116 lóerős dízel GLB-nk, míg benzinesből 12,2 millió forint az alapár. Persze prémium márkákról lévén szó ezek az összegek nagyon el tudnak szállni. A csúcsmodellnek a GLB 35 AMG-nek pedig még nincs is magyar ára.

