[{"available":true,"c_guid":"a17e7a94-824b-4553-b62b-2e266f386601","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mehetek-e sportboltba 9 és 12 között, Komárom-Esztergom megyében, ha van ott nyaralóm? Hiába a lazítások, nem mindig könnyű értelmezni a koronavírus miatt meghozott szabályokat. A Duma Aktuál most összeszedte, milyen anomáliák merültek fel az elmúlt hetekben és mi lehet a megoldásuk. Ez az első olyan adás, amit az önkéntes karantén után, újra a Dumaszínházban vett fel a csapat, egyelőre közönség nélkül. A friss epizódokat ezúttal is a hvg360-on láthatják először. ","shortLead":"Mehetek-e sportboltba 9 és 12 között, Komárom-Esztergom megyében, ha van ott nyaralóm? Hiába a lazítások, nem mindig...","id":"20200518_Duma_Aktual_Bonyolult_szabalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a17e7a94-824b-4553-b62b-2e266f386601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e907086-ef83-43ff-962c-2c34309127b2","keywords":null,"link":"/360/20200518_Duma_Aktual_Bonyolult_szabalyok","timestamp":"2020. május. 18. 19:30","title":"Duma Aktuál: A hipós tojást megtanultuk, de hova is mehetünk most szabályosan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Könyvhajlék elnevezésű aukción híres művészek, alkotók ajánlják fel a számukra értékes tárgyaikat. A befolyó pénzből hajléktalan embereken fognak segíteni. ","shortLead":"A Könyvhajlék elnevezésű aukción híres művészek, alkotók ajánlják fel a számukra értékes tárgyaikat. A befolyó pénzből...","id":"20200519_Hajlektalanokat_segito_arveresen_csaphatunk_le_Kulka_Janos_vagy_Alfoldi_Robert_kincseire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca35ad0-7167-4abd-a019-b6321c41dab7","keywords":null,"link":"/kultura/20200519_Hajlektalanokat_segito_arveresen_csaphatunk_le_Kulka_Janos_vagy_Alfoldi_Robert_kincseire","timestamp":"2020. május. 19. 09:53","title":"Kulka János és Alföldi Róbert kincseire csaphatunk le egy árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Lassan két hónapja került a kamrákba a rengeteg tartósnak gondolt élelmiszer. Kis kémia: mitől függ, hogy az ennivalók meddig tarthatók el?","shortLead":"Lassan két hónapja került a kamrákba a rengeteg tartósnak gondolt élelmiszer. Kis kémia: mitől függ, hogy az ennivalók...","id":"20200517_spajz_liszt_rizs_elelmiszer_tartossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf27b4a3-ac5f-4dd0-9bf0-c33e94f1fbaa","keywords":null,"link":"/360/20200517_spajz_liszt_rizs_elelmiszer_tartossag","timestamp":"2020. május. 17. 12:00","title":"Még a spájzban van a pánikvásárolt liszt és a rizs. De ki gondol közben a vízaktivitásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99be4368-8a8a-4fbd-b802-cbf93734d9c6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyre több gondja van Oroszországnak az Olaszországnak és az USA-nak küldött segélyküldeményekkel. Már a szállítások napjaiban is botrányok kísérték az ügyleteket, és most kiderült, azokból a lélegeztetőgépekből is jutott külföldre, amelyek Szentpéterváron és Moszkvában is halálos kórháztüzeket okoztak. ","shortLead":"Egyre több gondja van Oroszországnak az Olaszországnak és az USA-nak küldött segélyküldeményekkel. Már a szállítások...","id":"20200517_Az_Olaszorszagnak_es_az_USAnak_juttatott_orosz_segely_kinos_utoelete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99be4368-8a8a-4fbd-b802-cbf93734d9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c27590-4591-40fd-abdf-7f19ff116cae","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Az_Olaszorszagnak_es_az_USAnak_juttatott_orosz_segely_kinos_utoelete","timestamp":"2020. május. 17. 14:00","title":"Tűzveszélyes, trükkös, törvénytelen - egy orosz segély kínos utóélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49815942-88e2-4fb5-bfd5-e177e646f908","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A volt Forma-1-es pilóta bizalmat szavazott a remek terepjáróképességű orosz technikának. ","shortLead":"A volt Forma-1-es pilóta bizalmat szavazott a remek terepjáróképességű orosz technikának. ","id":"20200518_ralf_schumacher_vett_egy_lada_nivat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49815942-88e2-4fb5-bfd5-e177e646f908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5558f557-1852-4023-aaf3-d4a79550c1e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_ralf_schumacher_vett_egy_lada_nivat","timestamp":"2020. május. 18. 06:41","title":"Ralf Schumacher vett egy Lada Nivát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezd egy beakadt lemezhez hasonlítani a gyöngyöspatai szegregációs ügy miatt hőbörgő fideszes képviselő.","shortLead":"Kezd egy beakadt lemezhez hasonlítani a gyöngyöspatai szegregációs ügy miatt hőbörgő fideszes képviselő.","id":"20200517_Karteritest_kellene_fizetnie_az_allamnak_ehelyett_csak_sorosozas_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e9c83e-e4b0-47bd-8603-5e369b1917ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Karteritest_kellene_fizetnie_az_allamnak_ehelyett_csak_sorosozas_megy","timestamp":"2020. május. 17. 16:45","title":"Kártérítést kellene fizetnie az államnak, ehelyett csak sorosozás megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vehet belőlük, ha otthon felejtette a sajátját.","shortLead":"Vehet belőlük, ha otthon felejtette a sajátját.","id":"20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_ii_kerulet_jatszoter_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5826c2-7731-4e55-ab3f-5e5fce194d90","keywords":null,"link":"/elet/20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_ii_kerulet_jatszoter_maszk","timestamp":"2020. május. 18. 21:28","title":"Maszkadagolókkal szereltek fel II. kerületi játszótereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa90c6c-7b5b-4563-bf66-6c51fa3c7201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátországnak keddtől ügyvezető kormánya lesz.","shortLead":"Horvátországnak keddtől ügyvezető kormánya lesz.","id":"20200518_horvat_parlament_elorehozott_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa90c6c-7b5b-4563-bf66-6c51fa3c7201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8a7452-faa7-4a28-9d79-6095daf46c5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_horvat_parlament_elorehozott_valasztas","timestamp":"2020. május. 18. 15:52","title":"Feloszlatta magát a horvát parlament, előrehozott választás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]