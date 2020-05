Több budapesti akció után, most a szegedi rendőrség által tartott akcióról számolt be a police.hu. A közlemény szerint a közlekedési razzia során ellenőrizték a megállított gépjárművek műszaki állapotát, az esetleges engedély nélküli átalakításokat. Ezen kívül sebességmérést is végeztek a rendőrök, valamint megnézték, hogy a járművek szerepelnek-e a körözési rendszerben.

© police.hu

© police.hu

© police.hu

© police.hu

A járőrök öt alkalommal éltek figyelmeztetéssel, 14 esetben helyszíni, míg kétszer közigazgatási bírságot szabtak ki, továbbá két autós ellen szabálysértési feljelentést tettek.

Ezen kívül 13 jármű forgalmi engedélyét vonták be, illetve 18 gépkocsit köteleztek műszaki vizsgára.

