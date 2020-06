Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c527d97a-2bfd-47a6-ab2a-5c24793ec3ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kiskamaszokat megcélzó könyv akár bevezetés lehetne a művészet- és tudománytörténet világába, annyi benne a műalkotásokkal kapcsolatos kuriózum.","shortLead":"A kiskamaszokat megcélzó könyv akár bevezetés lehetne a művészet- és tudománytörténet világába, annyi benne...","id":"202022_konyv__allatimadok_kis_kedvencek_es_hires_gazdaik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c527d97a-2bfd-47a6-ab2a-5c24793ec3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08563db-134d-4f64-a9a2-049587ba6ee7","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__allatimadok_kis_kedvencek_es_hires_gazdaik","timestamp":"2020. május. 30. 11:15","title":"Freud asszisztense kutyája volt, Einstein kigyógyította papagáját egy traumából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","id":"20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb933d-5ca9-4443-8302-b2b4367ac691","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","timestamp":"2020. május. 31. 07:42","title":"Hamarosan feloldhatják az időseknek fenntartott vásárlási sávot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782774b7-9831-4ce1-abb7-2781e633d4b6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatvan liter gázolajat és negyven liter vizet fogyasztottunk a három napos, 600 kilométeres tokaji túrán, ami ahhoz képest nem is rossz, hogy 5 fővel nyúztunk egy 4 keréken gördülő mobil otthont. Ez volt a vadonatúj Ford Transit Nugget Plus.","shortLead":"Hatvan liter gázolajat és negyven liter vizet fogyasztottunk a három napos, 600 kilométeres tokaji túrán, ami ahhoz...","id":"20200531_ford_transit_nugget_plus_lakoauto_teszt_velemeny_felszereltseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782774b7-9831-4ce1-abb7-2781e633d4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedb9c02-bd21-410f-b323-6f552b836214","keywords":null,"link":"/cegauto/20200531_ford_transit_nugget_plus_lakoauto_teszt_velemeny_felszereltseg","timestamp":"2020. május. 31. 17:00","title":"Nappali, konyha, fürdő és háló 10 négyzetméteren: teszten az új Ford lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f66ccc7-31c2-425d-8f37-3ef2e907de0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Grand Theft Auto V-ben minden korábbinál nagyobb szabadságot kap a játékos, aki ma már ezt otthonában, saját biciklije nyergében is átélheti.","shortLead":"A Grand Theft Auto V-ben minden korábbinál nagyobb szabadságot kap a játékos, aki ma már ezt otthonában, saját...","id":"20200530_grand_theft_auto_5_gta_v_zwift_kerekparozas_biciklis_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f66ccc7-31c2-425d-8f37-3ef2e907de0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216e2455-aaa4-4ce1-b0ba-b998247c6ccd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_grand_theft_auto_5_gta_v_zwift_kerekparozas_biciklis_jatek","timestamp":"2020. május. 30. 16:03","title":"Így egyszerre biciklizhet a GTA 5-ben és a valóságban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap és hétfőn még többfelé kell záporra, zivatarra és viharos szélre számítani.","shortLead":"Vasárnap és hétfőn még többfelé kell záporra, zivatarra és viharos szélre számítani.","id":"20200531_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d470208f-334b-4b7f-9edd-8d13971e6c33","keywords":null,"link":"/elet/20200531_idojaras","timestamp":"2020. május. 31. 15:58","title":"Érkezik a nyár: akár 30 fok is lehet jövő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d94ea9-d9ec-4b1b-b7b0-1499676cbb3b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fontos változás jön, összeér az adatbázis. ","shortLead":"Fontos változás jön, összeér az adatbázis. ","id":"20200531_Innentol_semmit_sem_lehet_eltitkolni_a_haziorvos_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d94ea9-d9ec-4b1b-b7b0-1499676cbb3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7098ec4-80d1-49fc-8b66-c99d4f123d94","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Innentol_semmit_sem_lehet_eltitkolni_a_haziorvos_elol","timestamp":"2020. május. 31. 13:33","title":"Júniustól nem lesz titok a kezelőorvos előtt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7aa746-4998-4e16-a73e-acbd27390d0e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már tíz pont a bajorok előnye a Bundesligában. ","shortLead":"Már tíz pont a bajorok előnye a Bundesligában. ","id":"20200530_Otot_rugott_a_Bayern","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c7aa746-4998-4e16-a73e-acbd27390d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083e6f8c-4a95-4942-942e-5edc95ceb3d7","keywords":null,"link":"/sport/20200530_Otot_rugott_a_Bayern","timestamp":"2020. május. 30. 21:14","title":"Ötöt rúgott a Bayern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","shortLead":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","id":"20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25961313-5f22-4ec8-96b0-15ec0ebfd14d","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","timestamp":"2020. május. 30. 13:16","title":"Gombóc Artúr szobrot kapott a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]