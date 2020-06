Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Alig 100 órával azután, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitotta egymás állampolgárai előtt a határait, kiugrottunk egy napra Prágába. Menni kellett, de talán másnak is kell, és nekik jól jön az, amit mi megéltünk. Spoiler: Svejk felült a sírjában, körbenézett, ivott egy sört és elégedetten feküdt vissza. Minden olyan, amilyen volt. ","shortLead":"Alig 100 órával azután, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitotta egymás állampolgárai előtt a határait...","id":"20200602_Szeretettel_KozepKeletEuropabol_Hatartalan_hatarozatlansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125366f-241f-4d08-9e97-91653dd84595","keywords":null,"link":"/360/20200602_Szeretettel_KozepKeletEuropabol_Hatartalan_hatarozatlansag","timestamp":"2020. június. 02. 11:00","title":"Szeretettel Kelet-Közép-Európából: Egy nap alatt Prágába és vissza, határnyitás idején ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765a5e2c-650a-4562-a63d-24c6987786b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 - 3. rész. Juhász Gyula publicisztikáját felolvassa: Novkov Máté. József Attila versét Zsigmond Emőke mondja el.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200601_Trianon_Kimondva__Juhasz_Gyula_Nem_nem_soha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765a5e2c-650a-4562-a63d-24c6987786b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c743fa-c3a4-4d71-b9d1-1ffd7184e804","keywords":null,"link":"/360/20200601_Trianon_Kimondva__Juhasz_Gyula_Nem_nem_soha","timestamp":"2020. június. 01. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Juhász Gyula: Nem, nem, soha; József Attila: Bús magyar éneke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Elégtelennek tartják és jelentősen változtatnának a hazai klímatörvényen a szakmai szervezetek, amelyek szerint nagyon úgy tűnik, hogy Magyarországon nem lesz zöld helyreállás a koronavírus-válság után. ","shortLead":"Elégtelennek tartják és jelentősen változtatnának a hazai klímatörvényen a szakmai szervezetek, amelyek szerint nagyon...","id":"20200602_zold_megujulas_energia_klimatorveny_fosszilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c6b8bb-0eeb-490c-9d65-3b263c130daf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_zold_megujulas_energia_klimatorveny_fosszilis","timestamp":"2020. június. 02. 15:50","title":"Kibuktak a zöld szervezetek: nagyon kevés a kormány klímatörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen a korábban megvett utalványok alapján még teljesíteniük kell. Az egyébként sem túl nyugodt kedélyeket egy új szerződéstervezet is felborzolta.","shortLead":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen...","id":"20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2c13a4-f2ea-45cf-9512-0ceb6630d091","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","timestamp":"2020. június. 02. 12:00","title":"Patthelyzetben a Bónusz Brigád partnerei: várnak a pénzre, de szolgáltatniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53075de5-b204-49e1-81c5-514d42112c37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai társadalom már George Floyd halála előtt is robbanásközeli állapotban volt a koronavírus okozta válság miatt, az afroamerikai férfi megölése pedig úgy tűnik, hogy az utolsó lökést adta meg az elégedetlenkedő tömegnek. De mi vezetett idáig?","shortLead":"Az amerikai társadalom már George Floyd halála előtt is robbanásközeli állapotban volt a koronavírus okozta válság...","id":"20200602_usa_gazdasag_rasszizmus_koronavirus_george_floyd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53075de5-b204-49e1-81c5-514d42112c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1dc8f70-208d-4dc2-beae-7e7e6222bd60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_usa_gazdasag_rasszizmus_koronavirus_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 20:00","title":"Az égő kanócra öntöttek egy hordó olajat az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8d6f45-bcd1-48cf-ba7c-04e881e0d682","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Forrongnak az indulatok szerte Amerikában, miután néhány napja meghalt egy férfi a durva rendőri intézkedés során. A kialakult helyzet a Google-t is érinti.","shortLead":"Forrongnak az indulatok szerte Amerikában, miután néhány napja meghalt egy férfi a durva rendőri intézkedés során...","id":"20200601_google_android_11_kesleltetett_indulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e8d6f45-bcd1-48cf-ba7c-04e881e0d682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea724eb5-c3fe-4fed-b5c7-ea9611e1dc14","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_google_android_11_kesleltetett_indulas","timestamp":"2020. június. 01. 13:03","title":"Forró a helyzet az Egyesült Államokban, a Google egyelőre nem indítja az Android 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László és Áder János mondanak majd beszédet a csütörtöki megemlékezésen.","shortLead":"Kövér László és Áder János mondanak majd beszédet a csütörtöki megemlékezésen.","id":"20200603_Az_ellenzek_nem_szolalhat_fel_a_trianoni_szerzodes_evfordulojan_tartott_parlamenti_emlekulesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9544a47a-47ff-48a7-9023-e5004aa8d3b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Az_ellenzek_nem_szolalhat_fel_a_trianoni_szerzodes_evfordulojan_tartott_parlamenti_emlekulesen","timestamp":"2020. június. 03. 08:04","title":"Az ellenzék nem szólalhat fel a trianoni szerződés évfordulóján tartott parlamenti emlékülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfab3d9-b5ab-41ab-ab20-8435bebfa2a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben ugyancsak megújult Cadillac Escalade fő riválisa 27 centiméter híján 6 méter hosszú.","shortLead":"A nemrégiben ugyancsak megújult Cadillac Escalade fő riválisa 27 centiméter híján 6 méter hosszú.","id":"20200602_mar_kaphato_a_62_literes_v8assal_szerelt_uj_chevrolet_suburban_terepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cfab3d9-b5ab-41ab-ab20-8435bebfa2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e6bc93-761d-45d6-8563-4205aca10fa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_mar_kaphato_a_62_literes_v8assal_szerelt_uj_chevrolet_suburban_terepjaro","timestamp":"2020. június. 02. 17:48","title":"Már kapható a 6,2 literes V8-assal szerelt hatalmas új Chevrolet Suburban terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]