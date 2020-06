Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72dd6ea6-837b-43a3-a14d-b72696e92bd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egy varázslatos hely, hiszen kis túlzással bármi elérhető és megvásárolható rajta. Még egy atomerőmű leselejtezett gépparkja is.","shortLead":"Az internet egy varázslatos hely, hiszen kis túlzással bármi elérhető és megvásárolható rajta. Még egy atomerőmű...","id":"20200604_atomeromu_vezerlopanel_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72dd6ea6-837b-43a3-a14d-b72696e92bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0459aba2-db81-4f87-b3c5-769309fbbc3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_atomeromu_vezerlopanel_aukcio","timestamp":"2020. június. 04. 12:03","title":"Felkerült a netre egy nukleáris reaktor vezérlőpanelje, valaki már le is csapott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5834b81e-e4e6-4fa2-9c81-8430e1056f02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pozitívak volt a Tankcsapda fellépésének tapasztalatai.\r

","shortLead":"Pozitívak volt a Tankcsapda fellépésének tapasztalatai.\r

","id":"20200605_Hetvege_autos_koncert_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5834b81e-e4e6-4fa2-9c81-8430e1056f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39156fe0-050a-473c-911c-6f0b9f3f9e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Hetvege_autos_koncert_rendelet","timestamp":"2020. június. 05. 07:04","title":"Péntektől ismét engedélyezik az autós koncerteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis szerint a képviselőház által elfogadott törvény inkább politikai nyilatkozat, mintsem egy jogokat és kötelezettségeket meghatározó jogszabály.","shortLead":"Klaus Iohannis szerint a képviselőház által elfogadott törvény inkább politikai nyilatkozat, mintsem egy jogokat és...","id":"20200605_roman_trianontorveny_iohannis_ovas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42352514-11f4-4627-931b-a08c09981032","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_roman_trianontorveny_iohannis_ovas","timestamp":"2020. június. 05. 14:22","title":"Nemet mondott a Trianon-törvényre a román államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb59a19-115e-4541-957f-2bcca3fd6bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bendegúz életét nem tudták megmenteni. ","shortLead":"Tóth Bendegúz életét nem tudták megmenteni. ","id":"20200604_gyasz_Toth_Bendeguz_valogatott_birkozo_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb59a19-115e-4541-957f-2bcca3fd6bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a73b796-6089-4985-8d82-cbeaa5edff39","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_gyasz_Toth_Bendeguz_valogatott_birkozo_elhunyt","timestamp":"2020. június. 04. 20:38","title":"Edzés közben rosszul lett, meghalt egy 22 éves válogatott birkózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","shortLead":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","id":"20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f7a38-ff81-462b-ba64-ec32411727a6","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","timestamp":"2020. június. 04. 12:08","title":"Tele van a világsajtó a 10 ezer néző előtt megrendezett Magyar Kupa-döntővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23298c6-c705-4024-9fd9-58b2a6bca186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 16-án szavaz a ház a veszélyhelyzet megszüntetéséről. ","shortLead":"Június 16-án szavaz a ház a veszélyhelyzet megszüntetéséről. ","id":"20200604_Junius_20an_erhet_veget_a_kulonleges_jogrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b23298c6-c705-4024-9fd9-58b2a6bca186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6973c8-6614-40a6-b062-f1e15b56ba6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Junius_20an_erhet_veget_a_kulonleges_jogrend","timestamp":"2020. június. 04. 12:06","title":"Június 20-án érhet véget a különleges jogrend, lassan feloldják a látogatási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5a316d-1d1f-4a19-bf3a-d8b9fe675dd7","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Az elmúlt években egyre többet beszélünk arról, milyen környezetszennyező is a divatipar. A koronavírus-járvány azonban az ágazat egyéb problémáira is keményen rávilágított.","shortLead":"Az elmúlt években egyre többet beszélünk arról, milyen környezetszennyező is a divatipar. A koronavírus-járvány azonban...","id":"20200605_divatipar_koronavirus_fast_fashion_ruhagyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b5a316d-1d1f-4a19-bf3a-d8b9fe675dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3308da96-9bd6-454b-9789-8fba48e75d2a","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_divatipar_koronavirus_fast_fashion_ruhagyartas","timestamp":"2020. június. 05. 17:00","title":"Elbúcsúzhatunk a szuperolcsó ruháktól a járvány miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f06204-98da-4b37-8bb8-26459103fc93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azt gondolhattuk, hogy a 8 GB RAM-mal szerelt titokzatos Asus telefonnál nem jön erősebb készülék az idei évben. Aztán kikerült a Geekbench oldalára még egy Asus telefont tesztje.","shortLead":"Eddig azt gondolhattuk, hogy a 8 GB RAM-mal szerelt titokzatos Asus telefonnál nem jön erősebb készülék az idei évben...","id":"20200605_asus_rog_phone_iii_okostelefon_geekbench_benchmark_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f06204-98da-4b37-8bb8-26459103fc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431fbdcf-16d3-461c-950b-e2b27dcefa50","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_asus_rog_phone_iii_okostelefon_geekbench_benchmark_teszt","timestamp":"2020. június. 05. 12:03","title":"Nagyot szólhat, amikor ezt a telefont kiadja az Asus – minden másnál erősebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]