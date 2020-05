Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3509 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 beteg.","shortLead":"3509 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 beteg.","id":"20200517_36_uj_fertozottet_talaltak_3_koronavirusos_beteg_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daef9f69-3eaf-471e-bcf8-fb0e379d9aca","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_36_uj_fertozottet_talaltak_3_koronavirusos_beteg_elhunyt","timestamp":"2020. május. 17. 07:19","title":"36 új fertőzöttet találtak, 3 koronavírusos beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a863ad-01c4-44c4-bb1e-ea88378593e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatodik missziójára készül az amerikai légierő X-37B űrrepülője. Ha minden rendben megy, még szombaton útnak indítják. Útvonalát és rakományát azonban teljes titok övezi.","shortLead":"A hatodik missziójára készül az amerikai légierő X-37B űrrepülője. Ha minden rendben megy, még szombaton útnak...","id":"20200516_kemrepulo_urrepulo_x37b_amerikai_legiero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a863ad-01c4-44c4-bb1e-ea88378593e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6737d25-dbdf-4394-999f-e866473cd4d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_kemrepulo_urrepulo_x37b_amerikai_legiero","timestamp":"2020. május. 16. 16:16","title":"Ma indul útnak a titokzatos repülő, amellyel kísérleteket végeznek az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8df2691-68d2-4866-b385-a6e7ff5b8efa","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Miközben a kormány még a jó ötleteit is csigatempóban valósítja meg, a koronavírus-járvány olyan megoldásokra veszi rá a gazdasági és társadalmi szervezeteket, amelyeknek az elterjedésére még akár éveket kellett volna várni. A számlaügyintézéstől a munkaerő toborzásig számtalan helyzetben nyújtanak segítséget a digitális technika és a mesterséges intelligencia vívmányai. ","shortLead":"Miközben a kormány még a jó ötleteit is csigatempóban valósítja meg, a koronavírus-járvány olyan megoldásokra veszi rá...","id":"202020__digitalizacio__jarvannyal_terjed__sikeragazat__virusmarketing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8df2691-68d2-4866-b385-a6e7ff5b8efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765e5bb8-c467-4653-83bc-4c267aafc7a8","keywords":null,"link":"/360/202020__digitalizacio__jarvannyal_terjed__sikeragazat__virusmarketing","timestamp":"2020. május. 17. 14:00","title":"Nem csak az oktatást fertőzte meg a digitalizáció a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f251e0c9-95fc-4790-9e4d-4723a609b015","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életünk jórészt a digitális platformokra kényszerült, most igazán fontos kérdés, tudjuk-e jól használni azokaz. Képesek vagyunk-e tudatosan kezelni online létünket? Mik lesznek a következményei, ha a korábbiakhoz képest nagyobb engedményekre kényszerülünk? Hogyan lehet felkészülni a digitális utóhatásokra, és egyensúlyt teremteni úgy, hogy még jó ideig “kettős” életet élünk?","shortLead":"Életünk jórészt a digitális platformokra kényszerült, most igazán fontos kérdés, tudjuk-e jól használni azokaz. Képesek...","id":"20200518_online_elunk_de_milyen_aron_szondy_mate_eloadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f251e0c9-95fc-4790-9e4d-4723a609b015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e54c2d-51d6-4a14-a01c-d9cfd0569788","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_online_elunk_de_milyen_aron_szondy_mate_eloadas","timestamp":"2020. május. 18. 12:03","title":"Online élünk – de milyen áron? Élő beszélgetés Szondy Mátéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f7d5ae-1695-4751-83a5-dcda97d122b9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A végén már harmadáron kínálta a magyar buszgyártás bástyájának szánt, kínos körülmények közt csődbe ment Ikarus Egyedi félkész csuklós buszait a felszámoló. A járművek konstrukciója ugyan hagy kívánnivalót maga után, a BKV mégis megvenné a csomagot, de még a leértékelt árura sincs pénze.","shortLead":"A végén már harmadáron kínálta a magyar buszgyártás bástyájának szánt, kínos körülmények közt csődbe ment Ikarus Egyedi...","id":"20200518_bkv_ikarus_egyedi_busz_buszgyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f7d5ae-1695-4751-83a5-dcda97d122b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e7403-f3e3-4678-afc0-52fa80fddbd1","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_bkv_ikarus_egyedi_busz_buszgyartas","timestamp":"2020. május. 18. 11:05","title":"A BKV-nál parkolnak a csődbe ment magyar buszgyártó félkész buszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 65 év felettiek továbbra is csak 9 és 12 óra között intézhetik a bevásárlást, az üzletekbe belépni és tömegközlekedni is csak maszkban lehet.","shortLead":"A 65 év felettiek továbbra is csak 9 és 12 óra között intézhetik a bevásárlást, az üzletekbe belépni és tömegközlekedni...","id":"20200516_kormanyrendelet_magyar_kozlony_jarvany_budapest_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dffd74c-4d55-4854-9671-2d9d06a0af9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_kormanyrendelet_magyar_kozlony_jarvany_budapest_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 16. 18:25","title":"Már meg is jelentek a rendeletek Budapest újraindításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár nem sikerült megörökíteni, édesanyja elmondása szerint Zente a napokban magától el tudott indulni.","shortLead":"Bár nem sikerült megörökíteni, édesanyja elmondása szerint Zente a napokban magától el tudott indulni.","id":"20200516_zente_sma_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b862067-c5da-41bc-b9be-90663ba4fbf7","keywords":null,"link":"/elet/20200516_zente_sma_kisfiu","timestamp":"2020. május. 16. 17:44","title":"Újabb remek hír érkezett az SMA-s kisfiúról, Zentéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97858b18-ea08-440e-9d3b-a659edbada10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Üresen kongó stadionok, magányos gólöröm, társadalmi távolságtartás. Újraindult a Bundesliga.","shortLead":"Üresen kongó stadionok, magányos gólöröm, társadalmi távolságtartás. Újraindult a Bundesliga.","id":"20200517_foci_bundesliga_koronavirus_tarsadalmi_tavolsagtartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97858b18-ea08-440e-9d3b-a659edbada10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3cee6e-cea4-4f5d-ac18-31da1b35ca27","keywords":null,"link":"/sport/20200517_foci_bundesliga_koronavirus_tarsadalmi_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 17. 06:40","title":"Ilyen a futball koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]