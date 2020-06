Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec111e98-007f-4c67-ade5-d95d46c23e62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magyar rendszámú autóval szállították a pakisztáni és bangladesi férfiakat.","shortLead":"Egy magyar rendszámú autóval szállították a pakisztáni és bangladesi férfiakat.","id":"20200603_Embercsempesz_fogtak_az_M1esen_25_migranst_szallitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec111e98-007f-4c67-ade5-d95d46c23e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2b97a3-bb8d-4c8a-a31d-9ca6fb63a4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Embercsempesz_fogtak_az_M1esen_25_migranst_szallitott","timestamp":"2020. június. 03. 20:35","title":"Embercsempészt fogtak az M1-esen, 25 migránst szállított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845a9a00-ce22-4bbc-800e-9805b046208d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó alig 2 év után úgy döntött, hogy itt az ideje felvarrni a divatterepjáró ráncait.\r

","shortLead":"A dél-koreai gyártó alig 2 év után úgy döntött, hogy itt az ideje felvarrni a divatterepjáró ráncait.\r

","id":"20200603_gigantikus_hutoracsot_kapott_a_legujabb_hyundai_santa_fe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845a9a00-ce22-4bbc-800e-9805b046208d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5467ca7-7f9e-4a85-8fb4-654370b40e40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_gigantikus_hutoracsot_kapott_a_legujabb_hyundai_santa_fe","timestamp":"2020. június. 03. 10:49","title":"\"Szigorú tekintetet\" kapott a legújabb Hyundai Santa Fe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint az Apple még 2020-ban bemutatja azt a MacBookot, aminek belsejében egy ARM chip dolgozik majd.","shortLead":"A pletykák szerint az Apple még 2020-ban bemutatja azt a MacBookot, aminek belsejében egy ARM chip dolgozik majd.","id":"20200603_apple_macbook_arm_processzor_architektura_bemutato_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db413c8f-c31a-4424-bd49-6e1ad95ae837","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_apple_macbook_arm_processzor_architektura_bemutato_laptop","timestamp":"2020. június. 03. 10:40","title":"Még az idén jöhet az első MacBook, amibe az Apple saját processzora kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őszinte nyilvános vita és a békés párbeszéd segíthet szilárd és tartós békét teremteni az amerikai társadalomban, biztonságot, esélyegyenlőséget és méltóságot mindenki számára – írta David Cornstein.","shortLead":"Az őszinte nyilvános vita és a békés párbeszéd segíthet szilárd és tartós békét teremteni az amerikai társadalomban...","id":"20200603_david_cornstein_nagykovet_george_floyd_halala_rasszizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb23780-984c-4d6a-ad3e-cd7b17460b45","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_david_cornstein_nagykovet_george_floyd_halala_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 03. 10:26","title":"Amerikai nagykövet: Fájdalmas látnom, még mindig létezik igazságtalanság nagyszerű országunkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de646664-be4a-4253-b7af-be5e75076dcd","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Sokan adnak ki Magyarországon ingatlant, ami Budapesten és a nagyvárosokban komoly, akár havi több százezer forintos bevételt is jelenthet a tulajdonosoknak. Ez a jövedelem jól jöhet hitelfelvételnél, hiszen a bank akkor ad csak kölcsönt, ha tudunk elegendő jövedelmet igazolni. Igen ám, de a jelenlegi bizonytalan helyzetben a bankok óvatosabbak lettek, így sokuk egyáltalán nem fogadja el jövedelemként az ingatlan kiadásból származó bevételt, de ahol elfogadják, ott is vannak korlátozások. Megnéztük a lehetőségeket. ","shortLead":"Sokan adnak ki Magyarországon ingatlant, ami Budapesten és a nagyvárosokban komoly, akár havi több százezer forintos...","id":"20200604_Tobb_bank_sem_fogadja_el_jovedelemkent_az_ingatlankiadasbol_szarmazo_bevetelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de646664-be4a-4253-b7af-be5e75076dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f33509-5dae-4cff-9ebe-412b52ac7ff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Tobb_bank_sem_fogadja_el_jovedelemkent_az_ingatlankiadasbol_szarmazo_bevetelt","timestamp":"2020. június. 04. 12:30","title":"Több bank sem fogadja el jövedelemként az ingatlankiadásból származó bevételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig csak a térdelő rendőrt vádolták, a társai ellen most letartóztatási parancsot adtak ki.","shortLead":"Eddig csak a térdelő rendőrt vádolták, a társai ellen most letartóztatási parancsot adtak ki.","id":"20200604_george_floyd_rendorok_minnesota_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c468c44-57ba-4783-842c-696fcbbd6e2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_george_floyd_rendorok_minnesota_vademeles","timestamp":"2020. június. 04. 05:05","title":"Vádat emelnek a négy rendőr ellen a George Floyd-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","shortLead":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","id":"20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c962b2c-2f30-449b-ad14-2287bdccd91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","timestamp":"2020. június. 03. 14:45","title":"Újra patkányveszély van Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88392714-88ba-454e-9d8b-53ee259963be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szegedi Dezső 67 évesen vágott neki az emelt szintű érettséginek, mert tervei vannak.\r

\r

","shortLead":"Szegedi Dezső 67 évesen vágott neki az emelt szintű érettséginek, mert tervei vannak.\r

\r

","id":"20200603_Kituno_lett_a_vizsgaja_az_orszag_legidosebb_erettsegizojenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88392714-88ba-454e-9d8b-53ee259963be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd68729-2ad2-44eb-a2c6-d9d6a640be71","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Kituno_lett_a_vizsgaja_az_orszag_legidosebb_erettsegizojenek","timestamp":"2020. június. 03. 17:56","title":"Kitűnő lett a vizsgája az ország legidősebb érettségizőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]