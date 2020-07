Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Mary L. Trump szerint az elnök nárcisztikus személyiség, akinek lételeme a hazudozás.","shortLead":"Mary L. Trump szerint az elnök nárcisztikus személyiség, akinek lételeme a hazudozás.","id":"20200708_donald_trump_csalas_egyetem_unokahug","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0095c5-8573-4491-8554-47b7ff4cd538","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_donald_trump_csalas_egyetem_unokahug","timestamp":"2020. július. 08. 07:10","title":"Unokahúga szerint Trump csalással került be az egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724460c1-4bd9-4283-8c6c-04f7cf575b11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft videóban üzente meg a leendő felhasználóknak, milyen is lesz a privát használatra szánt Teams videós csevegő.","shortLead":"A Microsoft videóban üzente meg a leendő felhasználóknak, milyen is lesz a privát használatra szánt Teams videós...","id":"20200706_microsoft_teams_privat_for_home_privat_felhasznalok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=724460c1-4bd9-4283-8c6c-04f7cf575b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de0e53d-d04d-4cd9-800e-543ab7a2148c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_microsoft_teams_privat_for_home_privat_felhasznalok_video","timestamp":"2020. július. 06. 11:03","title":"A Microsoft megmutatta, milyen a Teams otthonra szánt verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az államok által támogatott dezinformáció olyasmi, amiről nem beszélnek a nyugati demokráciákban - írja közös cikkében Sohini Chatterjee, a Columbia Egyetem tanára, valamint Krekó Péter, a Political Capital igazgatója.","shortLead":"Az államok által támogatott dezinformáció olyasmi, amiről nem beszélnek a nyugati demokráciákban - írja közös cikkében...","id":"20200708_Euronews_Orban_letrehozta_az_EU_legkozpontositottabb_sajtobirodalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5147b8df-fb9b-4ad6-9b4c-66bf75694f1c","keywords":null,"link":"/360/20200708_Euronews_Orban_letrehozta_az_EU_legkozpontositottabb_sajtobirodalmat","timestamp":"2020. július. 08. 07:36","title":"Euronews: Magyarország a félretájékoztatást pénzelő államok élcsoportjában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f312cf76-f91c-4d36-82f7-af4d68551e48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sem oktatási intézményekben, sem könyvtárakban nem lehetnek az új nemzetbiztonsági törvény szellemiségével ellentétes könyvek.","shortLead":"Sem oktatási intézményekben, sem könyvtárakban nem lehetnek az új nemzetbiztonsági törvény szellemiségével ellentétes...","id":"20200706_hongkong_konyvek_nemzetbiztonsagi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f312cf76-f91c-4d36-82f7-af4d68551e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123f9d0e-2ab9-43cd-b9ba-675b25a111b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_hongkong_konyvek_nemzetbiztonsagi_torveny","timestamp":"2020. július. 06. 19:20","title":"Már elkezdték begyűjteni Hongkongban a \"felforgató\" könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sopronban, Szegeden vagy Szolnokon alig csökkent a bevásárlóközpontok látogatottsága a veszélyhelyzet alatt. Pécsen viszont inkább elkerülték a plázákat.","shortLead":"Sopronban, Szegeden vagy Szolnokon alig csökkent a bevásárlóközpontok látogatottsága a veszélyhelyzet alatt. Pécsen...","id":"20200706_Plaza_magyarok_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8702434-c6a6-4ed2-82cc-52496be1784d","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_Plaza_magyarok_jarvany","timestamp":"2020. július. 06. 09:16","title":"Vidéken úgy plázáztak a magyarok, mintha nem is lett volna koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára is, mint eddig volt. Vagy mégsem?","shortLead":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára...","id":"20200706_Nagyitas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd094192-05a0-40bf-9079-6506025397ef","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200706_Nagyitas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 13:06","title":" Így robbant be a nyár a koronavírus-járvány közben – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9871e1b1-be59-4a23-80f8-8ae7af849ed3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a sportos SUV-val nem okoz különösebb nehézséget a keresztben történő közlekedés.","shortLead":"Ezzel a sportos SUV-val nem okoz különösebb nehézséget a keresztben történő közlekedés.","id":"20200706_mar_driftelni_is_lehet_a_bmw_x3_divatterepjaroval__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9871e1b1-be59-4a23-80f8-8ae7af849ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68be7c81-1c34-4d4d-ac26-578a8bfa05a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_mar_driftelni_is_lehet_a_bmw_x3_divatterepjaroval__video","timestamp":"2020. július. 06. 13:21","title":"Már driftelni is lehet a BMW X3 M divatterepjáróval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0bf667-2539-40bd-ad7d-0506681011aa","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az Arena4 indulásával már öt cég tíz csatornája verseng egymással Magyarországon a sportesemények közvetítési jogaiért - már azokért, amelyeket nem visz el a hozzájuk képest szinte korlátlan mennyiségű pénzből gazdálkodó MTVA. Kérdés, elbír-e ennyi tévét a piac. ","shortLead":"Az Arena4 indulásával már öt cég tíz csatornája verseng egymással Magyarországon a sportesemények közvetítési jogaiért...","id":"20200706_sport_kozvetites_teve_arena4_jogdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d0bf667-2539-40bd-ad7d-0506681011aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3df411e-6402-4e68-8b75-f5e714c6db60","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_sport_kozvetites_teve_arena4_jogdij","timestamp":"2020. július. 06. 19:30","title":"A legkeményebb magyar sport: csatornák öldöklő versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]