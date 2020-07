Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre két olyan dolgot is bevezet a YouTube, ami miatt az eddiginél jóval több hirdetést láthatnak majd a felhasználók.","shortLead":"Egyszerre két olyan dolgot is bevezet a YouTube, ami miatt az eddiginél jóval több hirdetést láthatnak majd...","id":"20200713_youtube_reklam_hirdetes_szabalyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b1345-0e88-4c13-a2ab-ecdb4139bb26","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_youtube_reklam_hirdetes_szabalyzat","timestamp":"2020. július. 13. 13:03","title":"Módosít a szabályzatán a YouTube, és ennek sokan nem fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A felek más piacokon is együttműködnének.","shortLead":"A felek más piacokon is együttműködnének.","id":"20200713_mvm_roszatom_cegalapitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d04918-d072-4b35-a303-64f299576621","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_mvm_roszatom_cegalapitas","timestamp":"2020. július. 13. 16:48","title":"Közös céget alapított az MVM és az orosz Roszatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efff73ff-424c-4d9d-b510-cdd8fd67293b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai színésznő 57 éves volt.","shortLead":"Az amerikai színésznő 57 éves volt.","id":"20200713_Kelly_Preston_szineszno_John_Travolta_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efff73ff-424c-4d9d-b510-cdd8fd67293b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dba93-ff62-4366-a256-c8ebe9e851ea","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Kelly_Preston_szineszno_John_Travolta_","timestamp":"2020. július. 13. 08:17","title":"Meghalt Kelly Preston, John Travolta felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz fordultak annak érdekében, hogy gyermekük még egy évet óvodában maradhasson. A hónapokig tartó eljárás során nemcsak a pereket bukták el, hanem arra sem született válasz, van-e bármilyen lehetősége annak, aki nem ért egyet a gyermekéről döntő szakvéleménnyel. Ráadásul az ügynek az iskolaévvel egyáltalán nincs vége, jövőre a legóvatosabb becslések szerint is ezreket fog érinteni a probléma. ","shortLead":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz...","id":"20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81484d10-680d-4606-805c-6784b98c237d","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","timestamp":"2020. július. 13. 16:00","title":"22-es csapdájában a gyerek óvodában tartásáért perelő szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be a cég.","shortLead":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be...","id":"20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bac569-7460-4f7b-b62e-86a5780dc0db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","timestamp":"2020. július. 13. 09:33","title":"Brutális, 125W-os gyorstöltőt mutat be az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint érdemes Magyarországon nyaralni, mert külföldön nem tudhatjuk, hogy biztonságban leszünk-e.\r

","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint érdemes Magyarországon nyaralni, mert külföldön nem tudhatjuk, hogy biztonságban...","id":"20200713_merkely_bela_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa322a5c-9d30-423f-8461-80d764128ca5","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_merkely_bela_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 13. 21:05","title":"Merkely: Folyamatosan változni fog a zöld-sárga-piros besorolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az idősebbekre jelenthet halálos veszélyt a koronavírus – derül ki abból a kutatásból, amelyet több mint 17 millió brit állampolgár adatai alapján végeztek orvosok.","shortLead":"Nem csak az idősebbekre jelenthet halálos veszélyt a koronavírus – derül ki abból a kutatásból, amelyet több mint 17...","id":"20200713_koronavirus_kockazati_tenyezok_idosek_elhizas_cukorbetegseg_asztma_szivbetegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623e2563-2674-4e20-9cd7-c36fce500cbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_koronavirus_kockazati_tenyezok_idosek_elhizas_cukorbetegseg_asztma_szivbetegseg","timestamp":"2020. július. 13. 08:03","title":"Megvan az eddigi legnagyobb koronavírus-kutatás eredménye: ki halhat bele nagyobb eséllyel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc6b442-135c-46a9-b0fc-0e435276829b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány alatt szükség volt a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítására, de amúgy is kezdeni kell valamit a fővárosi dugókkal. A BKK az előző ciklusban sok fejlesztést nem kommunikálhatott – állítja az új főpolgármester-helyettes. A kommunikáció az új vezetés alatt sem az igazi, de ezen a téren is fejlesztésekre készülnek.","shortLead":"A járvány alatt szükség volt a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítására, de amúgy is kezdeni kell valamit...","id":"20200712_Dorosz_David_A_BKK_Tarlos_alatt_sok_fejlesztest_nem_kommunikalhatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edc6b442-135c-46a9-b0fc-0e435276829b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd33d3fe-0d28-4b6b-8ef7-981d92f0544e","keywords":null,"link":"/kkv/20200712_Dorosz_David_A_BKK_Tarlos_alatt_sok_fejlesztest_nem_kommunikalhatott","timestamp":"2020. július. 12. 20:00","title":"Létezik autós-bringás-béke? És Budapesten is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]