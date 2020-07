Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak védőfelszerelésre és fertőtlenítőszerekre 473 millió forint ment el.","shortLead":"Csak védőfelszerelésre és fertőtlenítőszerekre 473 millió forint ment el.","id":"20200713_rendorseg_koronavirus_jarvany_vedofelszereles_fertotlenito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359d0234-8568-4dd4-95cb-40dd4fde1c27","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_rendorseg_koronavirus_jarvany_vedofelszereles_fertotlenito","timestamp":"2020. július. 13. 17:09","title":"Kiderült, mennyit költött a rendőrség a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Mary Trump a magánember Donald Trumpról igyekezett lerántani a leplet sikerkönyvében, egyebek mellett fékezhetetlen – de sebezhetőséget rejtő – nárcizmussal és az egyetemi felvételin elkövetett csalással vádolva nagybátyját. Az már korábban is kiderült, hogy Trump szeretetet adni nem tudó apja pénzével kisegítve futotta be üzletemberi karrierjét, ami feleannyira sem sikeres, mint ahogy állítja.","shortLead":"Mary Trump a magánember Donald Trumpról igyekezett lerántani a leplet sikerkönyvében, egyebek mellett fékezhetetlen –...","id":"20200713_Trumpot_az_apja_formalta_mai_onmagava","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cba20b-47e3-4f9a-a41b-a821adc4a17a","keywords":null,"link":"/360/20200713_Trumpot_az_apja_formalta_mai_onmagava","timestamp":"2020. július. 13. 15:00","title":"Unokahúga szerint Trumpot az apja formálta krónikus hazudozóvá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Óriási tömegbukás volt az 1. Gella Kupán, rögtön a rajt után az első körben a Tótvázsony és Balatonszőlős közti lejtmenetben – írja Facebook-oldalán a velo.hu. Helyszíni beszámolók szerint legalább húsz embert vittek kórházba a nagy sebességnél bekövetkezett baleset után.","shortLead":"Óriási tömegbukás volt az 1. Gella Kupán, rögtön a rajt után az első körben a Tótvázsony és Balatonszőlős közti...","id":"20200712_Oriasi_tomegbukas_tortent_a_Gella_magyarorszagi_kerekparos_kupan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d116f4-776e-482b-81cb-c919609340ea","keywords":null,"link":"/sport/20200712_Oriasi_tomegbukas_tortent_a_Gella_magyarorszagi_kerekparos_kupan","timestamp":"2020. július. 12. 15:02","title":"Óriási tömegbukás történt a Gella magyarországi kerékpáros kupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d1e9af-14a2-4a52-8dfc-66cc6c2781d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szudánban erősítik a nők jogait, a többi között azzal, hogy betiltják a női nemiszerv-csonkítást, emellett engedélyezik az alkoholfogyasztást is a nem muszlimok számára - jelentette be Naszridín Abdulbari szudáni igazságügyi miniszter az állami televízióban.","shortLead":"Szudánban erősítik a nők jogait, a többi között azzal, hogy betiltják a női nemiszerv-csonkítást, emellett engedélyezik...","id":"20200712_Szudanban_betiltjak_a_noi_nemiszervcsonkitast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d1e9af-14a2-4a52-8dfc-66cc6c2781d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de824bc2-8412-40b8-9325-534dc7ff71a1","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Szudanban_betiltjak_a_noi_nemiszervcsonkitast","timestamp":"2020. július. 12. 21:08","title":"Szudánban betiltják a női nemiszerv-csonkítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint augusztus 28-án tart majd eseményt a Neuralink nevű cég, amely az agy-számítógép interfész létrehozásán fáradozik. ","shortLead":"A tervek szerint augusztus 28-án tart majd eseményt a Neuralink nevű cég, amely az agy-számítógép interfész...","id":"20200713_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0989e72-b319-4285-a7a3-5a075bbfcfd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. július. 13. 09:03","title":"Rejtélyes bejelentésre készül augusztusban Elon Musk, az agyunkhoz lehet köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőzés után csak 2-3 hónapig védenek a megjelenő antitestek egy friss kutatás szerint. Ha valóban ez a helyzet, akkor egy védőoltás sem hoz ki többet a szervezetből.","shortLead":"A fertőzés után csak 2-3 hónapig védenek a megjelenő antitestek egy friss kutatás szerint. Ha valóban ez a helyzet...","id":"20200713_koronavirus_immunitas_ujrafertozodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e9c2b3-b8ff-473a-9ccd-c5f52930261f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_koronavirus_immunitas_ujrafertozodes","timestamp":"2020. július. 13. 14:30","title":"Csak pár hónapig védhet a koronavírus elleni vakcina, ha elkészül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14da46a1-af5b-45c0-aab1-4bcf300652c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Spanyolországból lopták el az Audi A5 Sportbacket.","shortLead":"Spanyolországból lopták el az Audi A5 Sportbacket.","id":"20200713_Szep_fogas_volt_ez_a_magyar_hataron_elkapott_Audi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14da46a1-af5b-45c0-aab1-4bcf300652c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b86c1f-cd0a-4e38-9a09-df4326f338f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Szep_fogas_volt_ez_a_magyar_hataron_elkapott_Audi","timestamp":"2020. július. 13. 10:26","title":"Szép fogás volt a magyar határon elkapott Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eaaa0d-80a7-4e2c-b94b-d0f6a9fc498e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Remekül elszórakoznak egy angliai idősotthon lakói. ","shortLead":"Remekül elszórakoznak egy angliai idősotthon lakói. ","id":"20200713_Nagymamak_es_nagypapak_hires_rocksztaroknak_maszkiroztak_magukat_a_karanten_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47eaaa0d-80a7-4e2c-b94b-d0f6a9fc498e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfe3029-6fb1-4d32-adcb-39f515a70939","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Nagymamak_es_nagypapak_hires_rocksztaroknak_maszkiroztak_magukat_a_karanten_alatt","timestamp":"2020. július. 13. 09:39","title":"Nagymamák és nagypapák híres rocksztároknak maszkírozták magukat a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]