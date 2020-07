Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-balatoni vasútvonal Nagykanizsa környéki részein, valamint a Dombóvár és Gyékényes közötti szakaszon is tart még a károk helyreállítása.","shortLead":"A dél-balatoni vasútvonal Nagykanizsa környéki részein, valamint a Dombóvár és Gyékényes közötti szakaszon is tart még...","id":"20200726_vasut_vonatok_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5600494e-03d6-4f7c-931b-a8eb38b6c61a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_vasut_vonatok_vihar","timestamp":"2020. július. 26. 08:51","title":"Három helyen nem járnak a vonatok a vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény felmondására. Ami az Európai Tanács szerint jelentős visszalépés lenne a nők védelme terén.","shortLead":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény...","id":"20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3799fe-2f39-4c89-a35c-51d9110720df","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. július. 26. 16:41","title":"Belharc a varsói kormányban a \"gender-ideológia\" miatt: már a PiS sem támogatja az igazságügyi miniszter ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28918b70-15dd-45ac-999c-f60e9ea291d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dupla kereklámpás Lada büszkén feszít a menő retro címkén, a modellül szolgáló autót pedig napi szinten használják a szőlőtőkék között.","shortLead":"A dupla kereklámpás Lada büszkén feszít a menő retro címkén, a modellül szolgáló autót pedig napi szinten használják...","id":"20200725_ezerotos_a_regi_lada_szekszardi_borosuvegen_koszon_vissza_zsiguli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28918b70-15dd-45ac-999c-f60e9ea291d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d4f514-788d-4add-993c-2621a8a1a44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_ezerotos_a_regi_lada_szekszardi_borosuvegen_koszon_vissza_zsiguli","timestamp":"2020. július. 25. 06:41","title":"Ezerötös: a régi Lada szekszárdi borosüvegen köszön vissza – a helyszínen jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A független magyar sajtó bedöntése alatt is nagy erőkkel dolgozik az Orbán-kormány külföldi propagandagépezete. Brit lapok szerint ezeknek a Habony Árpádhoz és a Fideszhez köthető angol nyelvű internetes oldalaknak is az illiberális filozófia terjesztése a célja. ","shortLead":"A független magyar sajtó bedöntése alatt is nagy erőkkel dolgozik az Orbán-kormány külföldi propagandagépezete. Brit...","id":"20200726_Daily_Telegraph_Az_Orbankormany_kulfoldi_propagandagepezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff36a5-80e9-43cf-8e98-cfea7c7c7c3c","keywords":null,"link":"/360/20200726_Daily_Telegraph_Az_Orbankormany_kulfoldi_propagandagepezete","timestamp":"2020. július. 26. 09:10","title":"Miközben az Indexnek kampó, külföldön tovább nyomul a kormánypropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a7698a-a0ef-43c6-906f-a75761a2391b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha már katonai felmenőkkel rendelkezik a Mercedes G-osztály, akkor néha jó visszatekinteni rá. ","shortLead":"Ha már katonai felmenőkkel rendelkezik a Mercedes G-osztály, akkor néha jó visszatekinteni rá. ","id":"20200724_A_Brabus_700_katonai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a7698a-a0ef-43c6-906f-a75761a2391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a04e3c-2547-4735-8c1a-c94f46110dfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_A_Brabus_700_katonai","timestamp":"2020. július. 25. 10:43","title":"Illik a katonai uniformis a Brabus G-osztályhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e90fb6e-fd0e-4230-97e3-8fa61375cd05","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig tagadta Észak-Korea, hogy eljutott volna hozzájuk a koronavírus, most viszont azt elismerték, hogy egy férfi gyanús tüneteket mutat.","shortLead":"Eddig tagadta Észak-Korea, hogy eljutott volna hozzájuk a koronavírus, most viszont azt elismerték, hogy egy férfi...","id":"20200726_Eszak_Korea_elso_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e90fb6e-fd0e-4230-97e3-8fa61375cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdce45a-20b3-4cd0-a659-c79d42c937f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Eszak_Korea_elso_koronavirus","timestamp":"2020. július. 26. 08:32","title":"Észak-Korea elismerte az első koronavírus-gyanús esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc4dd71-2b98-4c4c-b616-af3837ed688d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsofőr Facebook-videóban mutatta be, hogy kell balesetveszélyesen vezetni.","shortLead":"A buszsofőr Facebook-videóban mutatta be, hogy kell balesetveszélyesen vezetni.","id":"20200726_Vezetes_kozben_videozta_a_Volanbusz_soforje_ahogy_athajt_az_uton_levo_vizatfolyasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fc4dd71-2b98-4c4c-b616-af3837ed688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74cf2a2-af05-4da3-a522-30c9b0122455","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Vezetes_kozben_videozta_a_Volanbusz_soforje_ahogy_athajt_az_uton_levo_vizatfolyasokon","timestamp":"2020. július. 26. 20:10","title":"Vezetés közben videózta a Volánbusz sofőrje, ahogy áthajt a vízátfolyásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f244d6d1-2125-4f4c-a5dc-01a1532661f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig találgatták, vajon mi lesz az Android 10 édességneve, azonban a Google, egy váratlan fordulattal, az egyszerű számozás mellett döntött. Belső használatra viszont tovább „nassolnak”.","shortLead":"Sokáig találgatták, vajon mi lesz az Android 10 édességneve, azonban a Google, egy váratlan fordulattal, az egyszerű...","id":"20200727_android_10_es_11_belso_edesseg_kodneve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f244d6d1-2125-4f4c-a5dc-01a1532661f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75241607-a457-487f-9047-1d6a7f06d656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_android_10_es_11_belso_edesseg_kodneve","timestamp":"2020. július. 27. 00:03","title":"Elárulta egy bennfentes: még mindig van édességes kódneve az Androidoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]