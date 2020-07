Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","shortLead":"Az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","id":"20200730_idojaras_meleg_zivatar_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0016c8-1984-4999-be00-66966aa0d6b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_idojaras_meleg_zivatar_vihar","timestamp":"2020. július. 30. 05:11","title":"Zivatarok enyhíthetik a nagy meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cfc885-c429-4e59-914a-6cfa78012ea2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Stonehenge-től 25 kilométerre fekvő erdős területről származik az őskori építmény gigászi kőoszlopainak nagy része – állapították meg a kutatók egy több évtizeden át az Egyesült Államokban őrzött kőminta alapján.","shortLead":"A Stonehenge-től 25 kilométerre fekvő erdős területről származik az őskori építmény gigászi kőoszlopainak nagy része –...","id":"20200730_stonehenge_kotombok_eredete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44cfc885-c429-4e59-914a-6cfa78012ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d83caf-e9c0-43ef-b5c3-b86e9a2c14e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_stonehenge_kotombok_eredete","timestamp":"2020. július. 30. 14:43","title":"Megfejtették a rejtélyt, hogy honnan származnak a Stonehenge gigászi kőtömbjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"A tervezettnél tíz, esetleg húsz évvel tovább működne a paksi atomerőmű a formálódó tervek szerint. Lehetőleg környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás nélkül.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"A tervezettnél tíz, esetleg húsz évvel tovább működne a paksi atomerőmű a formálódó tervek szerint. Lehetőleg...","id":"202031__paks_i__hosszabbitas__kornyezeti_hatasok__fiatalithatom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4c7d39-332c-40fe-a669-ca92b1723c5a","keywords":null,"link":"/360/202031__paks_i__hosszabbitas__kornyezeti_hatasok__fiatalithatom","timestamp":"2020. július. 30. 07:00","title":"Bicikliúthoz kell környezetvédelmi engedély, atomerőmű tuningolásához nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályozás részletei még nem világosak, egyelőre azt is csak sejteni lehet, hogy hol és mennyiért végzik majd a tesztelést.","shortLead":"Az új szabályozás részletei még nem világosak, egyelőre azt is csak sejteni lehet, hogy hol és mennyiért végzik majd...","id":"20200729_koronavirus_teszteles_uj_szabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94027c29-64c7-44cb-90fb-93c857688fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_koronavirus_teszteles_uj_szabalyozas","timestamp":"2020. július. 29. 11:14","title":"Nem az állami fizeti augusztustól az utazók koronavírustesztjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cf5c4d-8411-44d1-ad0a-01090fb3760d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda Ohio állambeli üzemében a fehér galléros munkavállalók egy része most a futószalagok mellett áll.","shortLead":"A Honda Ohio állambeli üzemében a fehér galléros munkavállalók egy része most a futószalagok mellett áll.","id":"20200731_Berendeltek_egy_Honda_gyar_irodai_munkasait_autot_gyartani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44cf5c4d-8411-44d1-ad0a-01090fb3760d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70316a86-b2ab-4f75-a2e1-bc797a9bc75d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Berendeltek_egy_Honda_gyar_irodai_munkasait_autot_gyartani","timestamp":"2020. július. 31. 10:31","title":"Berendelték egy Honda gyár irodai munkásait autót gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap szerint az enyhítés nem volt napirenden a kabinet szerdai ülésén.","shortLead":"A kormányközeli lap szerint az enyhítés nem volt napirenden a kabinet szerdai ülésén.","id":"20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_jarvanyugyi_szigoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ff3323-857c-48e7-8e8d-4e01ce29ebee","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_jarvanyugyi_szigoritas","timestamp":"2020. július. 30. 06:16","title":"Magyar Nemzet: A járványügyi intézkedések szigorítása várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3019e39-f2dd-4370-8948-6beb04acfa5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Most mérik fel, van-e igény Magyarországon az orosz hokiliga meccseire. Pont az a csarnok lenne jó erre, amely most épül fel.","shortLead":"Most mérik fel, van-e igény Magyarországon az orosz hokiliga meccseire. Pont az a csarnok lenne jó erre, amely most...","id":"20200730_Magyarorszag_orosz_hokiliga_KHL","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3019e39-f2dd-4370-8948-6beb04acfa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7220eaba-94dc-4173-8d33-fd4cc642a93d","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Magyarorszag_orosz_hokiliga_KHL","timestamp":"2020. július. 30. 19:20","title":"Magyarországon rendezhetik az orosz hokiliga egyes mérkőzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ee8706-55bf-4dd6-83f8-3f2bac6e513e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban Marian Cozma meggyilkolása ügyében elítélt férfit azzal vádolják, hogy prostitúcióra kényszerített egy nőt.","shortLead":"A korábban Marian Cozma meggyilkolása ügyében elítélt férfit azzal vádolják, hogy prostitúcióra kényszerített egy nőt.","id":"20200729_sz_ivan_fegyhaz_prostitucio_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93ee8706-55bf-4dd6-83f8-3f2bac6e513e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a93d44d-495b-4600-89f6-5984d57ed5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_sz_ivan_fegyhaz_prostitucio_borton","timestamp":"2020. július. 29. 16:42","title":"Emberkereskedelem miatt 8 év fegyházat kérnek a Marian Cozma meggyilkolásáért elítélt Sz. Ivánra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]