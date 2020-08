Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54963f91-5c23-49a8-8053-0eda1950251d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség újabb videóösszeállítást adott ki, amelyben kerékpáros szabálytalanságok láthatók.","shortLead":"A rendőrség újabb videóösszeállítást adott ki, amelyben kerékpáros szabálytalanságok láthatók.","id":"20200831_A_budapesti_bringasokat_is_lecsaptak_a_kameras_civil_autok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54963f91-5c23-49a8-8053-0eda1950251d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e12812-0b3c-41dd-ba0e-93d91337e1bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_A_budapesti_bringasokat_is_lecsaptak_a_kameras_civil_autok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:15","title":"A budapesti bringásokra is lecsaptak a kamerás civil rendőrautókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a481bb8-d335-4446-b645-d8aff928b430","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint az Apple-kütyükkel rendelkezők vonzóbbak a randiappok használói szemében, mint azok, akik nem ilyen termékeket használnak.","shortLead":"Egy új kutatás szerint az Apple-kütyükkel rendelkezők vonzóbbak a randiappok használói szemében, mint azok, akik nem...","id":"20200831_apple_iphone_randizas_tarskereso_app_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a481bb8-d335-4446-b645-d8aff928b430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd12933-a9de-42f5-84b6-7e0db11bc861","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_apple_iphone_randizas_tarskereso_app_alkalmazas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:03","title":"Nagyobb esélye van a társkeresőkön, ha iPhone-t vagy Samsungot használ – állítja egy kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságra ránézve nagyon könnyen észre lehet venni, hogy a még megmaradt szerkesztőség búcsúnapja ez a hétfő.","shortLead":"Az újságra ránézve nagyon könnyen észre lehet venni, hogy a még megmaradt szerkesztőség búcsúnapja ez a hétfő.","id":"20200831_index_felmondas_tavozas_bucsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af9a306-ce5c-4f40-9f0c-47f3c5ff6822","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_index_felmondas_tavozas_bucsu","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:01","title":"A Titanic zenéjével és Esti Kornéllal búcsúznak utolsó munkanapjukon a távozó indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milos Zeman eltörte a kezét, jelenleg az elnöki rezidencián lábadozik.","shortLead":"Milos Zeman eltörte a kezét, jelenleg az elnöki rezidencián lábadozik.","id":"20200829_Korhaz_cseh_elnok_Milos_Zeman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c031e843-e920-47b2-8e1d-055847d58375","keywords":null,"link":"/vilag/20200829_Korhaz_cseh_elnok_Milos_Zeman","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:31","title":"Kiengedték a kórházból a cseh elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dalt készített a Színház-és Filmművészeti Egyetem körüli történésekről a Molnár Áron vezette noÁr.","shortLead":"Dalt készített a Színház-és Filmművészeti Egyetem körüli történésekről a Molnár Áron vezette noÁr.","id":"20200829_noar_laszlo_zsolt_padodo_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90613751-ed39-4593-b1d6-2f369fef6eec","keywords":null,"link":"/elet/20200829_noar_laszlo_zsolt_padodo_szfe","timestamp":"2020. augusztus. 29. 22:45","title":"László Zsolt és a Pa-Dö-Dő is üzen az Színműről: „Kicsi vagyok én, majd megnövök én”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bb997e-4594-44df-a40a-714fe68acd29","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A Tisza-tó népszerűségén is meglátszott, hogy a magyarok többsége belföldön töltötte az idei nyarát a járványhelyzet miatt. Ki horvátországi utat, ki más, távoli úticélokat cserélt le a második legnagyobb hazai tó partjára. Szezonzáró videós riport a tiszafüredi szabadstrandról.","shortLead":"A Tisza-tó népszerűségén is meglátszott, hogy a magyarok többsége belföldön töltötte az idei nyarát a járványhelyzet...","id":"20200829_tiszato_nyaralas_videos_riport_a_tiszafuredi_szabadstrandrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bb997e-4594-44df-a40a-714fe68acd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5245a773-1e4b-469d-be49-744de9ef14b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_tiszato_nyaralas_videos_riport_a_tiszafuredi_szabadstrandrol","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:00","title":" Kempingtől kempingig küldték az embereket a Tisza-tónál, annyian jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Lélegzethez jut a súlyosan eladósodott Tenisz Szövetség.","shortLead":"Lélegzethez jut a súlyosan eladósodott Tenisz Szövetség.","id":"20200830_A_kormany_azonnali_milliardokkal_segiti_ki_a_Lazar_vezette_Tenisz_Szovetseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8d0106-31fc-400f-b1e5-71cbe3ea3120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_kormany_azonnali_milliardokkal_segiti_ki_a_Lazar_vezette_Tenisz_Szovetseget","timestamp":"2020. augusztus. 30. 17:27","title":"A kormány azonnali milliárdokkal segíti ki a Lázár vezette Tenisz Szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak a víkendházba is be kellett menekülnie a látványként is súlyosnak tűnő jégeső elől. Videót is készítettek róla.","shortLead":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak...","id":"20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f5413b-e31e-41b1-9089-3450dfc725e8","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:36","title":"Videó: Mint a szőnyegbombázás, olyan volt a tegnapi jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]